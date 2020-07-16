"Полярный гектар": россияне смогут бесплатно получить участок в Арктике

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Бесплатно получить земельные участки размером до одного гектара в арктической зоне России смогут жители России благодаря новому законопроекту, подготовленному по поручению вице-премьера Российской Федерации Юрия Трутнева.

Земля выдается в пользование на пять лет, затем ее необходимо оформить в собственность или долгосрочную аренду. На участке можно построить жилой дом или организовать любую экономическую деятельность, включая создание приусадебного хозяйства, оказание различных видов услуг, в том числе туристических.

"Дальневосточники берут землю, чтобы строить жилье и воплощать свои предпринимательские идеи. Безусловно, это актуально и для жителей арктических территорий, соответствующие предложения поступили к нам из ряда регионов", — приводит цитату Трутнева пресс-служба Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Для россиян будут доступны только участки на сухопутной территории Арктики: в Мурманской области, Ненецком автономном округе и Ямало-Ненецком автономном округе, а также в 23 муниципальных районах Красноярского края, Архангельской области, республиках Коми и Карелия.

Чукотский автономный округ и арктические муниципалитеты Якутии в этот список не войдут.

В первые полгода реализации нового закона право на получение участков в регионе будет действовать для граждан, зарегистрированных в соответствующих субъектах и муниципальных образованиях. После этого такая возможность появится у любого гражданина Российской Федерации, а также у участников государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом.

По мнению властей арктических регионов, возрастает актуальность упрощения системы предоставления земли, так как до конца лета ожидается вступление в силу законов о господдержке предпринимательской деятельности в Арктике. Это даст стимул местному населению заняться бизнесом на своем земельном участке.

В арктической зоне России проживает 2,5 миллиона человек, причем 90 процентов из них живут в крупных городах. Границы многих из них сужаются вследствие оттока населения, при этом базовая инфраструктура сохраняется. Это хорошая возможность для развития индивидуального жилищного строительства вокруг них, подчеркнули в пресс-службе Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Чтобы не создавать новый закон, было решено внести поправки в федеральный закон № 119 (о "дальневосточном гектаре"). Но у Дальнего Востока и Арктики есть существенные отличия. Например, арктическим регионам предлагается установить границы выделения участков таким образом, что разрешенные территории могут захватывать и черту самого города. На Дальнем Востоке же власти создают "буферные зоны", где участки брать нельзя. В целом в Арктике именно власти каждого субъекта, по согласованию с Общественным советом арктической зоны, будут решать, какие земли "открыть" для предоставления.