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"Полярный гектар": россияне смогут бесплатно получить участок в Арктике
Бесплатно получить земельные участки размером до одного гектара в арктической зоне России смогут жители России благодаря новому законопроекту, подготовленному... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T10:15
хорошие новости
арктика
юрий трутнев
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
арктика, юрий трутнев

"Полярный гектар": россияне смогут бесплатно получить участок в Арктике

08:00 16.07.2020 (обновлено: 10:15 16.07.2020)
19783
© РИА Новости / Павел ЛьвовСамовар в бухте Тихая на острове Гукера в составе архипелага Земля Франца-Иосифа
Самовар в бухте Тихая на острове Гукера в составе архипелага Земля Франца-Иосифа
© РИА Новости / Павел Львов
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Бесплатно получить земельные участки размером до одного гектара в арктической зоне России смогут жители России благодаря новому законопроекту, подготовленному по поручению вице-премьера Российской Федерации Юрия Трутнева.
Земля выдается в пользование на пять лет, затем ее необходимо оформить в собственность или долгосрочную аренду. На участке можно построить жилой дом или организовать любую экономическую деятельность, включая создание приусадебного хозяйства, оказание различных видов услуг, в том числе туристических.
"Дальневосточники берут землю, чтобы строить жилье и воплощать свои предпринимательские идеи. Безусловно, это актуально и для жителей арктических территорий, соответствующие предложения поступили к нам из ряда регионов", — приводит цитату Трутнева пресс-служба Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики.
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Для россиян будут доступны только участки на сухопутной территории Арктики: в Мурманской области, Ненецком автономном округе и Ямало-Ненецком автономном округе, а также в 23 муниципальных районах Красноярского края, Архангельской области, республиках Коми и Карелия.
Чукотский автономный округ и арктические муниципалитеты Якутии в этот список не войдут.
В первые полгода реализации нового закона право на получение участков в регионе будет действовать для граждан, зарегистрированных в соответствующих субъектах и муниципальных образованиях. После этого такая возможность появится у любого гражданина Российской Федерации, а также у участников государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом.
По мнению властей арктических регионов, возрастает актуальность упрощения системы предоставления земли, так как до конца лета ожидается вступление в силу законов о господдержке предпринимательской деятельности в Арктике. Это даст стимул местному населению заняться бизнесом на своем земельном участке.
В арктической зоне России проживает 2,5 миллиона человек, причем 90 процентов из них живут в крупных городах. Границы многих из них сужаются вследствие оттока населения, при этом базовая инфраструктура сохраняется. Это хорошая возможность для развития индивидуального жилищного строительства вокруг них, подчеркнули в пресс-службе Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики.
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Чтобы не создавать новый закон, было решено внести поправки в федеральный закон № 119 (о "дальневосточном гектаре"). Но у Дальнего Востока и Арктики есть существенные отличия. Например, арктическим регионам предлагается установить границы выделения участков таким образом, что разрешенные территории могут захватывать и черту самого города. На Дальнем Востоке же власти создают "буферные зоны", где участки брать нельзя. В целом в Арктике именно власти каждого субъекта, по согласованию с Общественным советом арктической зоны, будут решать, какие земли "открыть" для предоставления.
"Важно дать людям возможность выбрать ту землю, которая им действительно нужна и которую будет легко освоить, причем необходимо учесть интересы коренных малочисленных народов. Именно для этого мы предлагаем новый механизм, по которому местные органы власти будут определять, какие земли открывать для предоставления участков. Безусловно, как и на Дальнем Востоке, местные жители смогут воспользоваться приоритетным правом первыми взять землю — для этого будет предусмотрен специальный период", — прокомментировал генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике Сергей Ховрат.
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Хорошие новостиАрктикаЮрий Трутнев
Популярные комментарии
А смысл то в этом гектаре? на Дальнем Востоке хоть что то вырастить можно, а в Арктике? Пингвинов чтоль растить с белыми медведями или ягель?
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yyura1978
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Михаил Пеньков
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