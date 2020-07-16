"Водила дочь на поводке": будни самой маленькой мамы с Урала

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости, Мария Марикян. Валерия Кожемяко из Екатеринбурга — чуть выше метра. На кухне без табуретки не дотягивается до плиты и раковины. Каждый выход из дома — проверка на прочность. Семейная жизнь сложилась, но с работой пока трудности. О том, что для маленького человека тяжелее всего, — в материале РИА Новости.

Редкое заболевание

Валерии — 25. В три года ей диагностировали спондилоэпифизарную дисплазию — редкое генетическое заболевание, которое нарушает формирование костных тканей. А в 13 ее рост замер на отметке 109 сантиметров.

"До 16 я консультировалась с разными врачами. В хирургическом вмешательстве отказывали — говорили, нет гарантий, что после него кости вообще будут расти, — рассказывает Валерия. — В 18 лет поехала в Курган, в медицинский центр травматологии и ортопедии имени академика Г. А. Илизарова. Там лечат самые тяжелые костные патологии. Меня огорчили: для операции поздно. Предлагали поломать кости и срастить их заново — но передвигаться потом смогу только на костылях. Конечно, я не согласилась. Уж лучше на своих двоих!"

© Фото из личного архива Валерии Кожемяко Валерия Кожемяко © Фото из личного архива Валерии Кожемяко Валерия Кожемяко

С подросткового возраста Валерию готовили к инвалидному креслу. "Пока хожу. И даже бегаю. Единственное, беспокоят боли в коленях — от усталости и от погоды, особенно зимой".

"Просто смириться"

В детстве она наравне со сверстниками штурмовала турники на детских площадках, играла в догонялки, каталась на роликах и велосипеде.

"Мысленно с теплотой возвращаюсь в то время. До шестого класса обучалась дома, потом — в школе. Никто не дразнил, все хорошо относились, — вспоминает Кожемяко. — Переживать по поводу роста начала лет в 14. Мальчики совсем не обращали на меня внимания, я тревожилась, что никогда не создам семью. Поделилась страхами с лучшей, как считала, подругой. Та ответила — "смирись". Мол, что делать, "так и будешь всегда одна". Зря я волновалась, надо было просто подождать!"

С супругом познакомились в соцсети: "Жили в разных городах — я в Гуково Ростовской области, он в Екатеринбурге. Встретились, когда мне было 18: я собрала вещи — и к нему".

Расставание с единственной дочерью родителям далось нелегко. "Разговор с папой начала с вопросов: любит ли он меня, желает ли счастья. Ведь если так, то отпустит, — смеется Валерия. — На вокзале отец нервно курил, просил соседей по вагону присмотреть за мной, очень беспокоился. Я погостила у будущего мужа, вернулась, затем перебралась с концами. Сыграли свадьбу. Родилась Евангелина. В сентябре ей исполнится три".

© Фото из личного архива Валерии Кожемяко Валерия с мужем и дочерью © Фото из личного архива Валерии Кожемяко Валерия с мужем и дочерью

"Еще не переросла"

Врачи долго отговаривали Валерию от материнства — опасались, что она не выносит ребенка и навредит себе. "Но все прошло нормально. Как-то, правда, попалась не очень компетентная узистка — заявила, что у нас карлик родится. Я сразу в слезы. Записались в специальную клинику к генетикам, там успокоили: все будет хорошо. Так и есть: Ева в полном порядке! Сейчас она мне по плечо. Еще не переросла!"

Поначалу справлялась легко: дочь весила немного, не капризничала, не вертелась. "После полугода стало тяжелее — девочка подросла, на руках не поносишь. До двух лет гуляла с ней на специальном поводке, иначе Ева от меня убегала. Иной раз по полдня всем двором ее искали. На косые взгляды я не обращала внимания — безопасность ребенка превыше всего. Теперь она ходит в садик. Слушается, знает, что мне за ней не угнаться".

Дома Евангелина от мамы ни на шаг, помогает чем может. "В квартире у нас все обустроено для обычного человека. Да, поднимаюсь на табуретку, чтобы дотянуться до раковины или плиты. Привыкла, — отмахивается молодая мама. — На кухне все необходимое храню внизу. А вот в зале, чтобы достать книгу с верхних полок, беру стремянку".

© Фото из личного архива Валерии Кожемяко Валерия с дочерью © Фото из личного архива Валерии Кожемяко Валерия с дочерью

Жизнь в большом мире

За пределами дома сложнее. Мало кто в "большом мире" задумывается о проблемах маленького человека. Например, многие бордюра и не замечают, а для Валерии его перешагнуть — уже усилие.

"В нашем городе низкопольных автобусов почти нет. Обычно люди помогают — посадят Евангелину, а я следом забираюсь. Не всегда, правда, достаю до поручней. Когда нужно выйти, зову кондуктора".

Порой Валерию просто не замечают: "У регистратуры в поликлинике меня физически не видно. Тогда иду напролом через служебную дверь и объясняю свою проблему. Никто меня не гонит. Как правило, все понимают".

Трудно устроиться на работу. Валерия пробовалась продавцом в киоск, в фотоцентр — распечатывать фотографии, в ремонтную мастерскую — вести учет телефонов. Пока безуспешно.

О своих поисках она рассказала местным СМИ. "Следственный комитет инициировал проверку. Выясняли, кто отказал мне в трудоустройстве. Но я не хочу ни на кого указывать! Обиды не держу. Да, у меня нет высшего образования. Но я активная и способная. Возможно, подыщу дистанционные варианты", — не унывает Валерия.

Главная опора молодой матери — супруг. Несмотря на инвалидность, он работает инженером по ремонту электрооборудования и автоматики.

© Фото из личного архива Валерии Кожемяко Валерия с дочкой на ферме © Фото из личного архива Валерии Кожемяко Валерия с дочкой на ферме

К слову, в марте этого года Валерию включили в Книгу рекордов России. "Услышала печальную новость: ушла из жизни самая маленькая мама нашей страны. Задумалась, есть ли еще кто-то, похожий на меня. В интернете никого не обнаружила — и написала комиссии". С экспертами связалась по видеосвязи — под их наблюдением измерила свой рост лазерным дальномером.

"Семья — мое главное достижение: я все-таки стала мамой. Многие называют это героизмом, но я не вижу ничего необычного. Надеюсь, своим примером докажу — все возможно", — говорит Валерия.