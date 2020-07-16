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"Водила дочь на поводке": будни самой маленькой мамы с Урала
Валерия Кожемяко из Екатеринбурга — чуть выше метра. На кухне без табуретки не дотягивается до плиты и раковины. Каждый выход из дома — проверка на прочность... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T08:05
ростовская область
инвалидность
екатеринбург
дети
семья
общество
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
ростовская область, инвалидность, екатеринбург, дети, семья, общество

"Водила дочь на поводке": будни самой маленькой мамы с Урала

08:00 16.07.2020 (обновлено: 08:05 16.07.2020)
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© Фото из личного архива Валерии КожемякоВалерия и Евангелина
Валерия и Евангелина
© Фото из личного архива Валерии Кожемяко
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости, Мария Марикян. Валерия Кожемяко из Екатеринбурга — чуть выше метра. На кухне без табуретки не дотягивается до плиты и раковины. Каждый выход из дома — проверка на прочность. Семейная жизнь сложилась, но с работой пока трудности. О том, что для маленького человека тяжелее всего, — в материале РИА Новости.

Редкое заболевание

Валерии — 25. В три года ей диагностировали спондилоэпифизарную дисплазию — редкое генетическое заболевание, которое нарушает формирование костных тканей. А в 13 ее рост замер на отметке 109 сантиметров.
"До 16 я консультировалась с разными врачами. В хирургическом вмешательстве отказывали — говорили, нет гарантий, что после него кости вообще будут расти, — рассказывает Валерия. — В 18 лет поехала в Курган, в медицинский центр травматологии и ортопедии имени академика Г. А. Илизарова. Там лечат самые тяжелые костные патологии. Меня огорчили: для операции поздно. Предлагали поломать кости и срастить их заново — но передвигаться потом смогу только на костылях. Конечно, я не согласилась. Уж лучше на своих двоих!"
© Фото из личного архива Валерии КожемякоВалерия Кожемяко
Валерия Кожемяко
© Фото из личного архива Валерии Кожемяко
Валерия Кожемяко
С подросткового возраста Валерию готовили к инвалидному креслу. "Пока хожу. И даже бегаю. Единственное, беспокоят боли в коленях — от усталости и от погоды, особенно зимой".

"Просто смириться"

В детстве она наравне со сверстниками штурмовала турники на детских площадках, играла в догонялки, каталась на роликах и велосипеде.
"Мысленно с теплотой возвращаюсь в то время. До шестого класса обучалась дома, потом — в школе. Никто не дразнил, все хорошо относились, — вспоминает Кожемяко. — Переживать по поводу роста начала лет в 14. Мальчики совсем не обращали на меня внимания, я тревожилась, что никогда не создам семью. Поделилась страхами с лучшей, как считала, подругой. Та ответила — "смирись". Мол, что делать, "так и будешь всегда одна". Зря я волновалась, надо было просто подождать!"
С супругом познакомились в соцсети: "Жили в разных городах — я в Гуково Ростовской области, он в Екатеринбурге. Встретились, когда мне было 18: я собрала вещи — и к нему".
Расставание с единственной дочерью родителям далось нелегко. "Разговор с папой начала с вопросов: любит ли он меня, желает ли счастья. Ведь если так, то отпустит, — смеется Валерия. — На вокзале отец нервно курил, просил соседей по вагону присмотреть за мной, очень беспокоился. Я погостила у будущего мужа, вернулась, затем перебралась с концами. Сыграли свадьбу. Родилась Евангелина. В сентябре ей исполнится три".
© Фото из личного архива Валерии КожемякоВалерия с мужем и дочерью
Валерия с мужем и дочерью
© Фото из личного архива Валерии Кожемяко
Валерия с мужем и дочерью

"Еще не переросла"

Врачи долго отговаривали Валерию от материнства — опасались, что она не выносит ребенка и навредит себе. "Но все прошло нормально. Как-то, правда, попалась не очень компетентная узистка — заявила, что у нас карлик родится. Я сразу в слезы. Записались в специальную клинику к генетикам, там успокоили: все будет хорошо. Так и есть: Ева в полном порядке! Сейчас она мне по плечо. Еще не переросла!"
Поначалу справлялась легко: дочь весила немного, не капризничала, не вертелась. "После полугода стало тяжелее — девочка подросла, на руках не поносишь. До двух лет гуляла с ней на специальном поводке, иначе Ева от меня убегала. Иной раз по полдня всем двором ее искали. На косые взгляды я не обращала внимания — безопасность ребенка превыше всего. Теперь она ходит в садик. Слушается, знает, что мне за ней не угнаться".
Дома Евангелина от мамы ни на шаг, помогает чем может. "В квартире у нас все обустроено для обычного человека. Да, поднимаюсь на табуретку, чтобы дотянуться до раковины или плиты. Привыкла, — отмахивается молодая мама. — На кухне все необходимое храню внизу. А вот в зале, чтобы достать книгу с верхних полок, беру стремянку".
© Фото из личного архива Валерии КожемякоВалерия с дочерью
Валерия с дочерью
© Фото из личного архива Валерии Кожемяко
Валерия с дочерью

Жизнь в большом мире

За пределами дома сложнее. Мало кто в "большом мире" задумывается о проблемах маленького человека. Например, многие бордюра и не замечают, а для Валерии его перешагнуть — уже усилие.

"В нашем городе низкопольных автобусов почти нет. Обычно люди помогают — посадят Евангелину, а я следом забираюсь. Не всегда, правда, достаю до поручней. Когда нужно выйти, зову кондуктора".

Порой Валерию просто не замечают: "У регистратуры в поликлинике меня физически не видно. Тогда иду напролом через служебную дверь и объясняю свою проблему. Никто меня не гонит. Как правило, все понимают".
Трудно устроиться на работу. Валерия пробовалась продавцом в киоск, в фотоцентр — распечатывать фотографии, в ремонтную мастерскую — вести учет телефонов. Пока безуспешно.
О своих поисках она рассказала местным СМИ. "Следственный комитет инициировал проверку. Выясняли, кто отказал мне в трудоустройстве. Но я не хочу ни на кого указывать! Обиды не держу. Да, у меня нет высшего образования. Но я активная и способная. Возможно, подыщу дистанционные варианты", — не унывает Валерия.
Главная опора молодой матери — супруг. Несмотря на инвалидность, он работает инженером по ремонту электрооборудования и автоматики.
© Фото из личного архива Валерии КожемякоВалерия с дочкой на ферме
Валерия с дочкой на ферме
© Фото из личного архива Валерии Кожемяко
Валерия с дочкой на ферме
К слову, в марте этого года Валерию включили в Книгу рекордов России. "Услышала печальную новость: ушла из жизни самая маленькая мама нашей страны. Задумалась, есть ли еще кто-то, похожий на меня. В интернете никого не обнаружила — и написала комиссии". С экспертами связалась по видеосвязи — под их наблюдением измерила свой рост лазерным дальномером.

"Семья — мое главное достижение: я все-таки стала мамой. Многие называют это героизмом, но я не вижу ничего необычного. Надеюсь, своим примером докажу — все возможно", — говорит Валерия.

Чтобы чувствовать себя увереннее на рынке труда, она планирует получить высшее образование заочно. От окружающих не ждет особой заботы — "Или, что еще хуже, жалости". Советует терпимее относится к тем, кто не похож на других, — и никогда не сдаваться.
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Ростовская областьинвалидностьЕкатеринбургДетиСемьяОбщество
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Здоровья и благополучия!
16 июля, 14:26
tteplotechnic74
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