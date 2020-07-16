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"Разрушитель миров": почему США смогли создать самое страшное оружие
Десятки тысяч тонн в тротиловом эквиваленте, напряженный труд сотен тысяч специалистов, непредсказуемые последствия и режим абсолютной секретности — ровно 75... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T08:05
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альберт эйнштейн, франклин рузвельт, нагасаки (город), адольф гитлер, безопасность

"Разрушитель миров": почему США смогли создать самое страшное оружие

08:00 16.07.2020 (обновлено: 08:05 16.07.2020)
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© Depositphotos / curraheeshutterЯдерный взрыв
Ядерный взрыв
© Depositphotos / curraheeshutter
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости, Андрей Коц. Десятки тысяч тонн в тротиловом эквиваленте, напряженный труд сотен тысяч специалистов, непредсказуемые последствия и режим абсолютной секретности — ровно 75 лет назад, 16 июля 1945-го, состоялись первые в истории испытания ядерного оружия. На полигоне Аламогордо в штате Нью-Мексико американцы подорвали плутониевую бомбу "Штучка" (Gadget). Результат превзошел все ожидания — мощность взрыва одинаково огорошила и военных, и ученых. Первые радовались новому супероружию, вторые же горько задумались над тем, какого джинна выпустили из бутылки. Об испытаниях первой ядерной бомбы — в материале РИА Новости.

Охота за учеными

В 1938 году немецкие физики Отто Ган и Фриц Штрассман установили, что атомное ядро урана находится в неустойчивом состоянии и способно расщепляться, то есть делиться на две части, выделяя при этом огромное количество энергии. Значит, возможна цепная реакция. Это позволяло создать оружие практически неограниченной мощности, способное стирать в пыль целые города.
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Нацистская Германия первой начала работы в этом направлении. Ученые понимали, что Гитлер, дорвавшись до такого оружия, способен уничтожить человечество. Летом 1939-го физики Лео Силард и Юджин Вигнер убедили Альберта Эйнштейна, проживавшего в то время в Америке, написать письмо президенту США Франклину Рузвельту и предупредить его об опасности.
В результате осенью 1939-го в Вашингтоне создали Урановый комитет, который должен был разузнать, сможет ли Германия получить оружие нового типа. Уже в ноябре того же года Рузвельту доложили, что Третий рейх активно разрабатывает атомную бомбу и это очень опасно. Тогда-то и возник Манхэттенский проект.
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Манхэттенский проект: несбывшаяся мечта Гитлера о "сверхсиле"Нацистская Германия раньше других стран продвинулась в ядерных разработках. Но Гитлеру не суждено было стать первым в создании ядерного оружия. Лидерами в этой отрасли стали США. Но как им это удалось?
Американские спецслужбы развернули настоящую охоту на европейских ученых. Уже в ходе Второй мировой из Старого Света за океан вывезли немало известных физиков, в том числе Нильса Бора из оккупированной Германией Дании. Активно внедряли агентуру в структуры Третьего рейха, связанные с разработкой нового оружия, по крупицам добывали важную информацию. Организовывали и диверсии. Так, в феврале 1943-го норвежские антифашисты, прошедшие обучение в Лондоне, взорвали завод по производству тяжелой воды в Веморке, чем серьезно нарушили планы немцев.

Два типа зарядов

К июню 1944-го к Манхэттенскому проекту привлекли около 130 тысяч специалистов, из которых больше половины занимались строительными работами, почти две тысячи военных (позже их число увеличилось до шести тысяч). Бюджет достиг рекордных двух миллиардов долларов (эквивалентно современным 20 миллиардам).
Такие огромные средства позволяли вести работы сразу по двум направлениям — созданию плутониевого и уранового зарядов. Для накопления запасов оружейного плутония возвели целый город — Хэнфорд, с тремя специальными атомными реакторами. В Оук-Ридже обогащали уран. Но большую часть работ выполняли в секретном городе Лос-Аламос в штате Нью-Мексико. Проектом руководили генерал Лесли Гривс и физик Роберт Оппенгеймер.
© РИА Новости / Перейти в фотобанкСоздатель американской атомной бомбы Роберт Оппенгеймер
Создатель американской атомной бомбы Роберт Оппенгеймер
© РИА Новости
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Создатель американской атомной бомбы Роберт Оппенгеймер
К лету 1945-го у американцев были готовы три бомбы — плутониевые Gadget, Fat Man ("Толстяк") и урановая Little Boy ("Малыш"). Для тестового взрыва выбрали "Штучку". Для испытаний, получивший кодовое обозначение Trinity, оборудовали полигон Аламогордо посреди пустыни. Жителей ближайших населенных пунктов ни о чем не предупреждали — чтобы не нарушать режим секретности. По оценкам американских специалистов, им ничто не угрожало. Хотя никто точно не знал, насколько сильно рванет "Штучка".
К сборке устройства приступили 12 июля 1945-го. За два месяца до этого дня на полигоне подорвали сто тонн взрывчатки — для проверки и калибровки измерительного оборудования. Полностью готовую "Штучку" водрузили на вершину 30-метровой стальной башни. В девяти километрах к югу, северу и востоку приготовили подземные наблюдательные пункты. В 16 километрах к юго-западу от башни располагался укрепленный командный пункт, откуда должна была поступить команда на детонацию. Большая часть наблюдателей находилась в базовом лагере на 30-километровом удалении.

"Как солнечный восход"

Взрыв назначили на четыре часа утра 16 июля. Эксперимент едва не сорвался из-за сильного ливня — ученые справедливо опасались, что дождь и ветер усилят радиационное заражение местности и помешают наблюдениям. Однако погода улучшилась, и взрывать "Штучку" решили в 5:30. Обратный отсчет начался за 20 минут.
CC0 / Jack W. Aeby / Первое в истории испытание атомного оружия в Нью-Мексико, в местечке Аламогордо, США. 16 июля 1945
Первое в истории испытание атомного оружия в Нью-Мексико, в местечке Аламогордо, США. 16 июля 1945
CC0 / Jack W. Aeby /
Первое в истории испытание атомного оружия в Нью-Мексико, в местечке Аламогордо, США. 16 июля 1945
Научный персонал получил указание: когда счет подойдет к нулю, лечь лицом к земле и ногами в сторону взрыва, закрыть глаза и зажать их ладонями. Как только произойдет детонация, сотрудникам разрешили подняться и посмотреть на ядерный гриб через специальные очки с затемненными стеклами. Но, когда рвануло, многие забыли об инструкциях.
Эффект превзошел все ожидания. Мощность достигла 21 килотонны в тротиловом эквиваленте. Кратер — 76 метров в диаметре. Ударная волна распространилась на 160 километров, а грибовидное облако поднялось на 12-километровую высоту.
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"Это было как солнечный восход, — писал корреспондент "Нью-Йорк Таймс" Уильям Лоуренс, единственный журналист, допущенный на испытания. — Подобного еще не видел мир: громадное зеленое суперсолнце, за какую-то долю секунды поднявшееся на высоту более трех километров и продолжавшее подниматься все выше, пока не коснулось облаков, с поразительной яркостью осветило вокруг себя землю и небо".

Сдержать новую войну

Испытание признали полностью успешным. Однако сохранить его в тайне не удалось. Яркую вспышку было видно за 200 километров, в некоторых домах выбило стекла. Чтобы скрыть истинную причину, военные запустили в СМИ дезу о пожаре на одном из артиллерийских складов полигона.
Впрочем, Москва была в курсе дела. Советские разведчики получали информацию на всех этапах Манхэттенского проекта. К моменту подрыва "Штучки" в СССР уже полным ходом шла разработка собственного ядерного оружия.
© РИА Новости / Перейти в фотобанкХиросима после американской атомной бомбардировки
Хиросима после американской атомной бомбардировки
© РИА Новости
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Хиросима после американской атомной бомбардировки
Через три недели американская стратегическая авиация сбросила атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки. Военные руководители США находились в состоянии, близком к эйфории. Им казалось, что теперь они непобедимы. Ученые же, занятые в Манхэттенском проекте, эту радость особо не разделяли. Роберт Оппенгеймер после взрыва "Штучки", по словам очевидцев, грустно процитировал "Бхагавад Гиту": "Я стал смертью, разрушителем миров".
Тем не менее ядерное оружие не уничтожило человечество. Более того: именно оно служит главной гарантией того, что не начнется новая мировая война. Ведущие державы, к счастью, пока понимают: победителей в ней не будет.
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Альберт ЭйнштейнФранклин РузвельтНагасаки (город)Адольф ГитлерБезопасность
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