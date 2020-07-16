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Испытание первого в мире атомного устройства (1945)
16 июля 1945 года в обстановке полной секретности в пустынной местности штата Нью-Мексико, в местечке Аламогордо, США произвели первое в истории испытание... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T05:51
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60
справки

Испытание первого в мире атомного устройства (1945)

05:51 16.07.2020
18
CC0 / Jack W. Aeby / Первое в истории испытание атомного оружия в Нью-Мексико, в местечке Аламогордо, США. 16 июля 1945
Первое в истории испытание атомного оружия в Нью-Мексико, в местечке Аламогордо, США. 16 июля 1945
CC0 / Jack W. Aeby /
16 июля 1945 года в обстановке полной секретности в пустынной местности штата Нью-Мексико, в местечке Аламогордо, США произвели первое в истории испытание атомного оружия.
Толчком к его разработке послужила Вторая мировая война (1939-1945). Первые исследования по освоению атомной энергии начались еще в предвоенные годы в Германии, Англии и СССР, но в дальнейшем с наибольшим размахом и целенаправленностью они продолжались в США, где к исследованиям были привлечены крупнейшие ученые Европы, эмигрировавшие в Америку из оккупированных Германией стран. В 1939 году физик Альберт Эйнштейн обратился к президенту США Франклину Рузвельту с письмом, в котором обосновывал необходимость проведения в широких масштабах экспериментов по изучению возможности создания атомной бомбы. Предложение ученого было обосновано имевшейся информацией об успехах нацистской Германии в этой области.
В декабре 1941 года президент США принял решение о расширении и интенсификации работ по созданию атомной бомбы под эгидой Национального комитета оборонных исследований. Летом 1942 года в результате соглашения с британским правительством военному министерству США было поручено организовать совместную деятельность специалистов обеих стран по использованию ядерной энергии в военных целях.
Для этого в августе 1942 года официально был учрежден "Манхэттенский инженерный округ" инженерных войск армии США; все исследовательские группы стали работать по одному плану, который получил название "Манхэттенский проект" от нью-йоркского Манхэттена, где находится Колумбийский университет, в котором была проведена большая часть исследований на раннем этапе работ. Работы по этой теме проводились также в Калифорнийском и Чикагском университетах.
Административным руководителем проекта был назначен генерал Лесли Гровс, научным – профессор Роберт Оппенгеймер, возглавлявший "сверхлабораторию" по разработке атомной бомбы, расположенную на плато Лос-Аламос в штате Нью-Мексико.
К работам по проекту были привлечены огромные научные силы, промышленные, материальные и финансовые ресурсы (реально на выполнение программы было затрачено два миллиарда долларов).
Он осуществлялся в условиях строжайшей секретности интернациональной группой физиков, в том числе эмигрантов из Германии и других европейских стран. В "Манхэттенском проекте" была задействована плеяда выдающихся ученых, уже имевших или получивших впоследствии всемирную известность – Эдвард Теллер, Энрико Ферми, Лео Сциллард, Джон фон Нейман и многие другие. К участию в нем в той или иной форме привлекли 125 тысяч человек.
В 1943 году начались практические работы по созданию атомной бомбы на территории плато Лос-Аламос в штате Нью-Мексико, где был создан комплекс научно-исследовательских институтов в области ядерной физики, химии, биологии и др., а также в Ок-Ридже (штат Теннесси) и Хартфорде (штат Вашингтон).
В рамках проекта ученые разработали конструкцию бомбы с атомным зарядом, энергия взрыва которого обусловлена цепной ядерной реакцией.
К середине 1945 года были изготовлены первые три ее образца, которые отличались по виду делящегося вещества – на основе урана (U-235) или на основе плутония (Pu-239). Кроме того, у них был разный тип действия.
В атомных зарядах для получения взрыва делящееся вещество может переводиться в надкритическое состояние либо путем соединения его частей (заряды пушечного или орудийного типа), либо повышением его плотности посредством взрыва обычного взрывчатого вещества (заряды имплозивного типа).
К 1945 году атомное оружие пушечного типа было достаточно хорошо изучено и просчитано теоретически, а его конструкция не требовала проведения практических испытаний. В разработанной плутониевой бомбе имплозивного типа еще оставались неопределенности, поэтому требовалось провести полномасштабную проверку. Для этого и был создан один из образцов. Его испытание решили провести на полигоне, находящемся в нескольких десятках километрах от города Аламогордо, штата Нью-Мексико. Место, расположенное в пустыне Jornada Del Muerto и недалеко от авиационной базы, было выбрано из-за его изоляции, ровного грунта и отсутствия ветров.
Вокруг площадки, предназначенной для испытаний, установили сложную контрольно-измерительную аппаратуру, которую опробовали 7 мая 1945 года взрывом большого количества обычных взрывчатых веществ. Подготовка продолжалась в течение мая и июня и была завершена к началу июля. Три наблюдательных бункера расположили в девяти километрах к северу, западу и югу от огневой вышки в эпицентре.
Прототип плутониевой бомбы имплозивного типа, предназначенный для испытания, получил название Gadget ("Устройство", "Штучка").
14 июля 1945 года устройство было собрано и поднято на специально смонтированную 30-метровую металлическую башню, где на него установили детонаторы.
Испытание сначала было назначено на четыре часа утра 16 июля 1945 года, но из-за дождя его перенесли. Дождь прекратился после пяти часов утра. Перед началом эксперимента в бункерах укрылись группы военнослужащих, возглавляемые учеными, которые проводили испытания на воздействие радиации. Руководство проекта наблюдало из укрытия, находившегося примерно в 32 километрах от башни.
Первый в истории человечества ядерный взрыв прогремел в 5 часов 29 минут 45 секунд. Его энергия приблизительно соответствовала 20 килотонн тротила. При взрыве образовалось грибовидное облако, поднявшееся на высоту более 11 километров, башня обратилась в пар. На земле образовалась воронка диаметром 360 метров, на 700 метров вокруг нее песок превратился в стеклообразное вещество. Признаки радиоактивного заражения наблюдались на расстоянии до 160 километров от эпицентра.
Успешные испытания стали началом новой эры – эры атомной энергии. Информация об удачном взрыве была передана президенту США Гарри Трумэну, находящемуся в то время в Потсдаме на переговорах о послевоенном устройстве Германии. Эти данные были доведены до премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля и главы Советского правительства Иосифа Сталина.
Остальные две бомбы были сброшены 6 и 9 августа 1945 года на японские города Хиросима (урановая бомба, мощность 15 килотонн) и Нагасаки (плутониевая бомба, мощность 21 килотонн). В результате этих бомбардировок, которые должны были продемонстрировать мощь американского оружия в первую очередь Советскому Союзу, погибли около 300 тысяч человек, около 200 тысяч подверглись радиоактивному облучению. Бомбардировки не вызывались военной необходимостью, преследовались прежде всего политические цели.
В настоящее время место проведения ядерного испытания мало отличается от окружающей пустыни. Оно в радиусе 500 метров ограждено металлическим забором, в центре которого расположен памятный знак. Уровень радиации в этом районе уже не угрожает здоровью, и место первого ядерного испытания регулярно посещают экскурсионные группы.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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