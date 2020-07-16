Ресторан у самого неба, купальники, снег: чем удивляет Красная Поляна

У отдыха в горах летом есть свои плюсы по сравнению с морским. Не так жарко, а фотографии на снегу в купальнике — реальность не только карнавала BoogelWoogel, который как-то поразил китайских туристов. Главное — забраться повыше. Это не проблема: большинство подъемников на курортах Красной Поляны на ходу.

Курортов, кстати, три: "Роза Хутор", горно-туристический центр "Газпром" и "Красная Поляна". У каждого свои фишки, но перемещаться между ними не так уж сложно и на общественном транспорте, и на личном. А спуститься с гор к морю можно на электричках, автобусах, шаттлах за 30-50 минут.