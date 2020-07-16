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Туризм
https://ria.ru/20200716/1574078239.html
Ресторан у самого неба, купальники, снег: чем удивляет Красная Поляна
Отдыхая в Сочи, не стоит ограничиваться пляжем и морем. Здесь еще можно взлететь над бездной на качелях, дотронуться до облаков, попробовать улиток в самом... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T14:53
туризм
гид
туризм
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фото - туризм
сочи
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/08/1574077805_0:177:3078:1908_1400x0_80_0_0_9e6c65fcc1290798b28df9b45762dea4.jpg
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гид, туризм, красная поляна, адлер, фото - туризм, сочи, фото

Ресторан у самого неба, купальники, снег: чем удивляет Красная Поляна

08:00 16.07.2020 (обновлено: 14:53 16.07.2020)
29558
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости, Светлана Баева. Отдыхая в Сочи, не стоит ограничиваться пляжем и морем. Здесь еще можно взлететь над бездной на качелях, дотронуться до облаков, попробовать улиток в самом высокогорном ресторане, а свои силы — на крутых тропах. О том, что делать летом в Красной Поляне, как совместить купальник и снег и где самый аутентичный сыр, — в материале РИА Новости.
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

У отдыха в горах летом есть свои плюсы по сравнению с морским. Не так жарко, а фотографии на снегу в купальнике — реальность не только карнавала BoogelWoogel, который как-то поразил китайских туристов. Главное — забраться повыше. Это не проблема: большинство подъемников на курортах Красной Поляны на ходу.

Курортов, кстати, три: "Роза Хутор", горно-туристический центр "Газпром" и "Красная Поляна". У каждого свои фишки, но перемещаться между ними не так уж сложно и на общественном транспорте, и на личном. А спуститься с гор к морю можно на электричках, автобусах, шаттлах за 30-50 минут.

Отдыхающие фотографируются на горном курорте Красная Поляна
1 из 10

У отдыха в горах летом есть свои плюсы по сравнению с морским. Не так жарко, а фотографии на снегу в купальнике — реальность не только карнавала BoogelWoogel, который как-то поразил китайских туристов. Главное — забраться повыше. Это не проблема: большинство подъемников на курортах Красной Поляны на ходу.

Курортов, кстати, три: "Роза Хутор", горно-туристический центр "Газпром" и "Красная Поляна". У каждого свои фишки, но перемещаться между ними не так уж сложно и на общественном транспорте, и на личном. А спуститься с гор к морю можно на электричках, автобусах, шаттлах за 30-50 минут.

© РИА Новости / Артур Лебедев
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Но не стоит торопиться на пляж. Горная вода не менее притягательна, чем морская.

"В июле открылся новый пеший маршрут "Путь к водопадам" по живописному южному склону хребта Аибга. Стартовая точка находится на высоте 2320 метров над уровнем моря, а далее начинается плавный спуск, — рассказывает Татьяна Онготоева, руководитель пресс-службы курорта "Роза Хутор". — Вы следуете через цветущие альпийские луга к прохладе горного леса и парку водопадов "Менделиха". Протяженность — семь километров, продолжительность — около трех часов, перепад высот 848 метров".

А всего на курорте 60 километров троп для хайкинга, девять пеших горных маршрутов разной сложности.

На курорте "Красная Поляна" для туристов 40 километров оборудованных экотроп, среди которых такие новинки, как "Папоротниковая" через ярко-зеленый папоротниковый лес с древнейшими растениями и "Тропа здоровья" — для тех, кто хочет укрепить иммунитет с помощью горных прогулок с небольшими перепадами высот.

Отдыхающие на горном курорте Красная Поляна
2 из 10

Но не стоит торопиться на пляж. Горная вода не менее притягательна, чем морская.

"В июле открылся новый пеший маршрут "Путь к водопадам" по живописному южному склону хребта Аибга. Стартовая точка находится на высоте 2320 метров над уровнем моря, а далее начинается плавный спуск, — рассказывает Татьяна Онготоева, руководитель пресс-службы курорта "Роза Хутор". — Вы следуете через цветущие альпийские луга к прохладе горного леса и парку водопадов "Менделиха". Протяженность — семь километров, продолжительность — около трех часов, перепад высот 848 метров".

А всего на курорте 60 километров троп для хайкинга, девять пеших горных маршрутов разной сложности.

На курорте "Красная Поляна" для туристов 40 километров оборудованных экотроп, среди которых такие новинки, как "Папоротниковая" через ярко-зеленый папоротниковый лес с древнейшими растениями и "Тропа здоровья" — для тех, кто хочет укрепить иммунитет с помощью горных прогулок с небольшими перепадами высот.

© РИА Новости / Артур Лебедев
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Действуют почти все подъемники. Летом единого ски-пасса, конечно же, нет, но, как уточнили представители одного из курортов, пропуска продлили до 2 августа. Гостям, для которых горнолыжный сезон закончился так рано, доступно неограниченное число подъемов и десять дней катания в байк-парке на горных велосипедах.

Отдыхающие на горном курорте Красная Поляна
3 из 10

Действуют почти все подъемники. Летом единого ски-пасса, конечно же, нет, но, как уточнили представители одного из курортов, пропуска продлили до 2 августа. Гостям, для которых горнолыжный сезон закончился так рано, доступно неограниченное число подъемов и десять дней катания в байк-парке на горных велосипедах.

© РИА Новости / Артур Лебедев
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Стоит быть готовым и к очередям — особенно в середине дня.

"Максимум людей наверху — обычно в обеденное время, когда большинство туристов уже осмотрели все достопримечательности, посетили высокогорный парк аттракционов и собираются спускаться вниз, а другие только поднялась и ждут посадки на открытую кресельную дорогу в горную долину Цирк-2, чтобы увидеть водопад, альпийские луга или подняться к вершине Черная Пирамида", — пояснили в пресс-службе курорта "Красная Поляна", где сделано это фото.

Отдыхающие на горном Курорте Красная Поляна
4 из 10

Стоит быть готовым и к очередям — особенно в середине дня.

"Максимум людей наверху — обычно в обеденное время, когда большинство туристов уже осмотрели все достопримечательности, посетили высокогорный парк аттракционов и собираются спускаться вниз, а другие только поднялась и ждут посадки на открытую кресельную дорогу в горную долину Цирк-2, чтобы увидеть водопад, альпийские луга или подняться к вершине Черная Пирамида", — пояснили в пресс-службе курорта "Красная Поляна", где сделано это фото.

© РИА Новости / Артур Лебедев
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

И очереди на подъемники не помешают насладиться прекрасными видами, посетить панорамную площадку с обзором 360 градусов, хаски-центры и парки приключений, прокатиться на надувных "ватрушках" летнего тюбинга, на аттракционах, полетать на воздушном шаре.

Девочка на Панорамной площадке на горном курорте Красная Поляна
5 из 10

И очереди на подъемники не помешают насладиться прекрасными видами, посетить панорамную площадку с обзором 360 градусов, хаски-центры и парки приключений, прокатиться на надувных "ватрушках" летнего тюбинга, на аттракционах, полетать на воздушном шаре.

© РИА Новости / Артур Лебедев
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

На курортах уточняют, что в общественных местах, а также при посадке на канатную дорогу гостям нужны индивидуальные средства защиты. Кабинки подъемников, поручни и рабочие поверхности обрабатывают дезинфектантом регулярно. Во всех основных общих зонах есть антисептики, регулярно проводится влажная уборка. В кассах и инфоцентрах — бесконтактная среда: установили защитные экраны на стойках приема гостей, предпочтение отдают безналичным платежам.

Туристы на Панорамной площадке на горном курорте Красная Поляна
6 из 10

На курортах уточняют, что в общественных местах, а также при посадке на канатную дорогу гостям нужны индивидуальные средства защиты. Кабинки подъемников, поручни и рабочие поверхности обрабатывают дезинфектантом регулярно. Во всех основных общих зонах есть антисептики, регулярно проводится влажная уборка. В кассах и инфоцентрах — бесконтактная среда: установили защитные экраны на стойках приема гостей, предпочтение отдают безналичным платежам.

© РИА Новости / Артур Лебедев
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

В горах туристы узнают, что качели — развлечение не только для детей. На двух курортах можно взмыть в небо над горами и долинами. Это безопасно, но предназначено для смелых.

"Мегакачели позволяют взлететь над пропастью высотой более 100 метров с открывающейся панорамой вершин Главного Кавказского хребта, — поясняют на курорте "Красная Поляна". — Это на краю отвесной скалы хребта Аибги, вы раскачиваетесь над живописной горной долиной".

Другие качели находятся недалеко от высокогорного ресторана.

Отдыхающие на аттракционе высокогорные качели на горном курорте Красная Поляна
7 из 10

В горах туристы узнают, что качели — развлечение не только для детей. На двух курортах можно взмыть в небо над горами и долинами. Это безопасно, но предназначено для смелых.

"Мегакачели позволяют взлететь над пропастью высотой более 100 метров с открывающейся панорамой вершин Главного Кавказского хребта, — поясняют на курорте "Красная Поляна". — Это на краю отвесной скалы хребта Аибги, вы раскачиваетесь над живописной горной долиной".

Другие качели находятся недалеко от высокогорного ресторана.

© РИА Новости / Артур Лебедев
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

"Поваров вдохновляет удивительная природа Красной Поляны, — говорят представители курорта. — Поэтому в меню много интересных локальных продуктов, которые дают простор для творчества. Например, краснополянские улитки. Они ничуть не уступают французским, а может, даже и превосходят их по вкусовым качествам. Также здесь подают в сезон блюда из местных грибов: черных лисичек, трюфелей, сморчков".

Еще один специалитет — козий сыр, который делают на крапиве со специальным ферментом, сгущающим молоко.

В другом высокогорном ресторане недавно ввели меню "Зарядись энергией гор". И вкусно, и виды потрясающие.

Туристы в ресторане на высоте 2375 метров на горном курорте Красная Поляна
8 из 10

"Поваров вдохновляет удивительная природа Красной Поляны, — говорят представители курорта. — Поэтому в меню много интересных локальных продуктов, которые дают простор для творчества. Например, краснополянские улитки. Они ничуть не уступают французским, а может, даже и превосходят их по вкусовым качествам. Также здесь подают в сезон блюда из местных грибов: черных лисичек, трюфелей, сморчков".

Еще один специалитет — козий сыр, который делают на крапиве со специальным ферментом, сгущающим молоко.

В другом высокогорном ресторане недавно ввели меню "Зарядись энергией гор". И вкусно, и виды потрясающие.

© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Не менее удивительные виды и возле часовни, открывшейся осенью 2016 года. Высота — 2,5 тысячи метров над уровнем моря. Раньше тут ночевали пастухи, а рядом протекал ручей, по преданиям — целебный. Потом он ушел под землю, а несколько лет назад его обнаружили снова.

Отдыхающие у Горной часовни (находится на отметке 2000 метров над уровнем моря) на горном курорте Красная Поляна
9 из 10

Не менее удивительные виды и возле часовни, открывшейся осенью 2016 года. Высота — 2,5 тысячи метров над уровнем моря. Раньше тут ночевали пастухи, а рядом протекал ручей, по преданиям — целебный. Потом он ушел под землю, а несколько лет назад его обнаружили снова.

© РИА Новости / Артур Лебедев
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Летом курорты Красной Поляны привлекательны еще и тем, что проживание там дешевле, чем возле моря (зимой — наоборот). Многие отели работают с июня, скидки до недавнего времени достигали 50 процентов.

Остановиться также можно в Горной Олимпийской деревне в комплексе "Моя Россия", созданном к зимним Олимпийским играм, есть и новые креативные отели. Один из них — в стилизованном петербургском особняке XIX века, второй, посвященный Кижам, — в деревянном срубе, третий — в тереме из теса. Гостиницы уже принимают постояльцев, а комплекс должен открыться в конце этой недели.

Отдыхающие на горном курорте Красная Поляна
10 из 10

Летом курорты Красной Поляны привлекательны еще и тем, что проживание там дешевле, чем возле моря (зимой — наоборот). Многие отели работают с июня, скидки до недавнего времени достигали 50 процентов.

Остановиться также можно в Горной Олимпийской деревне в комплексе "Моя Россия", созданном к зимним Олимпийским играм, есть и новые креативные отели. Один из них — в стилизованном петербургском особняке XIX века, второй, посвященный Кижам, — в деревянном срубе, третий — в тереме из теса. Гостиницы уже принимают постояльцев, а комплекс должен открыться в конце этой недели.

© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
126532325
ТуризмГидТуризмКрасная ПолянаАдлерФото - ТуризмСочи
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