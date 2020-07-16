Ресторан у самого неба, купальники, снег: чем удивляет Красная Поляна

У отдыха в горах летом есть свои плюсы по сравнению с морским. Не так жарко, а фотографии на снегу в купальнике — реальность не только карнавала BoogelWoogel, который как-то поразил китайских туристов. Главное — забраться повыше. Это не проблема: большинство подъемников на курортах Красной Поляны на ходу.
Курортов, кстати, три: "Роза Хутор", горно-туристический центр "Газпром" и "Красная Поляна". У каждого свои фишки, но перемещаться между ними не так уж сложно и на общественном транспорте, и на личном. А спуститься с гор к морю можно на электричках, автобусах, шаттлах за 30-50 минут.
У отдыха в горах летом есть свои плюсы по сравнению с морским. Не так жарко, а фотографии на снегу в купальнике — реальность не только карнавала BoogelWoogel, который как-то поразил китайских туристов. Главное — забраться повыше. Это не проблема: большинство подъемников на курортах Красной Поляны на ходу.
Курортов, кстати, три: "Роза Хутор", горно-туристический центр "Газпром" и "Красная Поляна". У каждого свои фишки, но перемещаться между ними не так уж сложно и на общественном транспорте, и на личном. А спуститься с гор к морю можно на электричках, автобусах, шаттлах за 30-50 минут.
Но не стоит торопиться на пляж. Горная вода не менее притягательна, чем морская.
"В июле открылся новый пеший маршрут "Путь к водопадам" по живописному южному склону хребта Аибга. Стартовая точка находится на высоте 2320 метров над уровнем моря, а далее начинается плавный спуск, — рассказывает Татьяна Онготоева, руководитель пресс-службы курорта "Роза Хутор". — Вы следуете через цветущие альпийские луга к прохладе горного леса и парку водопадов "Менделиха". Протяженность — семь километров, продолжительность — около трех часов, перепад высот 848 метров".
А всего на курорте 60 километров троп для хайкинга, девять пеших горных маршрутов разной сложности.
На курорте "Красная Поляна" для туристов 40 километров оборудованных экотроп, среди которых такие новинки, как "Папоротниковая" через ярко-зеленый папоротниковый лес с древнейшими растениями и "Тропа здоровья" — для тех, кто хочет укрепить иммунитет с помощью горных прогулок с небольшими перепадами высот.
Но не стоит торопиться на пляж. Горная вода не менее притягательна, чем морская.
"В июле открылся новый пеший маршрут "Путь к водопадам" по живописному южному склону хребта Аибга. Стартовая точка находится на высоте 2320 метров над уровнем моря, а далее начинается плавный спуск, — рассказывает Татьяна Онготоева, руководитель пресс-службы курорта "Роза Хутор". — Вы следуете через цветущие альпийские луга к прохладе горного леса и парку водопадов "Менделиха". Протяженность — семь километров, продолжительность — около трех часов, перепад высот 848 метров".
А всего на курорте 60 километров троп для хайкинга, девять пеших горных маршрутов разной сложности.
На курорте "Красная Поляна" для туристов 40 километров оборудованных экотроп, среди которых такие новинки, как "Папоротниковая" через ярко-зеленый папоротниковый лес с древнейшими растениями и "Тропа здоровья" — для тех, кто хочет укрепить иммунитет с помощью горных прогулок с небольшими перепадами высот.
Действуют почти все подъемники. Летом единого ски-пасса, конечно же, нет, но, как уточнили представители одного из курортов, пропуска продлили до 2 августа. Гостям, для которых горнолыжный сезон закончился так рано, доступно неограниченное число подъемов и десять дней катания в байк-парке на горных велосипедах.
Действуют почти все подъемники. Летом единого ски-пасса, конечно же, нет, но, как уточнили представители одного из курортов, пропуска продлили до 2 августа. Гостям, для которых горнолыжный сезон закончился так рано, доступно неограниченное число подъемов и десять дней катания в байк-парке на горных велосипедах.
Стоит быть готовым и к очередям — особенно в середине дня.
"Максимум людей наверху — обычно в обеденное время, когда большинство туристов уже осмотрели все достопримечательности, посетили высокогорный парк аттракционов и собираются спускаться вниз, а другие только поднялась и ждут посадки на открытую кресельную дорогу в горную долину Цирк-2, чтобы увидеть водопад, альпийские луга или подняться к вершине Черная Пирамида", — пояснили в пресс-службе курорта "Красная Поляна", где сделано это фото.
Стоит быть готовым и к очередям — особенно в середине дня.
"Максимум людей наверху — обычно в обеденное время, когда большинство туристов уже осмотрели все достопримечательности, посетили высокогорный парк аттракционов и собираются спускаться вниз, а другие только поднялась и ждут посадки на открытую кресельную дорогу в горную долину Цирк-2, чтобы увидеть водопад, альпийские луга или подняться к вершине Черная Пирамида", — пояснили в пресс-службе курорта "Красная Поляна", где сделано это фото.
И очереди на подъемники не помешают насладиться прекрасными видами, посетить панорамную площадку с обзором 360 градусов, хаски-центры и парки приключений, прокатиться на надувных "ватрушках" летнего тюбинга, на аттракционах, полетать на воздушном шаре.
И очереди на подъемники не помешают насладиться прекрасными видами, посетить панорамную площадку с обзором 360 градусов, хаски-центры и парки приключений, прокатиться на надувных "ватрушках" летнего тюбинга, на аттракционах, полетать на воздушном шаре.
На курортах уточняют, что в общественных местах, а также при посадке на канатную дорогу гостям нужны индивидуальные средства защиты. Кабинки подъемников, поручни и рабочие поверхности обрабатывают дезинфектантом регулярно. Во всех основных общих зонах есть антисептики, регулярно проводится влажная уборка. В кассах и инфоцентрах — бесконтактная среда: установили защитные экраны на стойках приема гостей, предпочтение отдают безналичным платежам.
На курортах уточняют, что в общественных местах, а также при посадке на канатную дорогу гостям нужны индивидуальные средства защиты. Кабинки подъемников, поручни и рабочие поверхности обрабатывают дезинфектантом регулярно. Во всех основных общих зонах есть антисептики, регулярно проводится влажная уборка. В кассах и инфоцентрах — бесконтактная среда: установили защитные экраны на стойках приема гостей, предпочтение отдают безналичным платежам.
В горах туристы узнают, что качели — развлечение не только для детей. На двух курортах можно взмыть в небо над горами и долинами. Это безопасно, но предназначено для смелых.
"Мегакачели позволяют взлететь над пропастью высотой более 100 метров с открывающейся панорамой вершин Главного Кавказского хребта, — поясняют на курорте "Красная Поляна". — Это на краю отвесной скалы хребта Аибги, вы раскачиваетесь над живописной горной долиной".
Другие качели находятся недалеко от высокогорного ресторана.
В горах туристы узнают, что качели — развлечение не только для детей. На двух курортах можно взмыть в небо над горами и долинами. Это безопасно, но предназначено для смелых.
"Мегакачели позволяют взлететь над пропастью высотой более 100 метров с открывающейся панорамой вершин Главного Кавказского хребта, — поясняют на курорте "Красная Поляна". — Это на краю отвесной скалы хребта Аибги, вы раскачиваетесь над живописной горной долиной".
Другие качели находятся недалеко от высокогорного ресторана.
"Поваров вдохновляет удивительная природа Красной Поляны, — говорят представители курорта. — Поэтому в меню много интересных локальных продуктов, которые дают простор для творчества. Например, краснополянские улитки. Они ничуть не уступают французским, а может, даже и превосходят их по вкусовым качествам. Также здесь подают в сезон блюда из местных грибов: черных лисичек, трюфелей, сморчков".
Еще один специалитет — козий сыр, который делают на крапиве со специальным ферментом, сгущающим молоко.
В другом высокогорном ресторане недавно ввели меню "Зарядись энергией гор". И вкусно, и виды потрясающие.
"Поваров вдохновляет удивительная природа Красной Поляны, — говорят представители курорта. — Поэтому в меню много интересных локальных продуктов, которые дают простор для творчества. Например, краснополянские улитки. Они ничуть не уступают французским, а может, даже и превосходят их по вкусовым качествам. Также здесь подают в сезон блюда из местных грибов: черных лисичек, трюфелей, сморчков".
Еще один специалитет — козий сыр, который делают на крапиве со специальным ферментом, сгущающим молоко.
В другом высокогорном ресторане недавно ввели меню "Зарядись энергией гор". И вкусно, и виды потрясающие.
Не менее удивительные виды и возле часовни, открывшейся осенью 2016 года. Высота — 2,5 тысячи метров над уровнем моря. Раньше тут ночевали пастухи, а рядом протекал ручей, по преданиям — целебный. Потом он ушел под землю, а несколько лет назад его обнаружили снова.
Не менее удивительные виды и возле часовни, открывшейся осенью 2016 года. Высота — 2,5 тысячи метров над уровнем моря. Раньше тут ночевали пастухи, а рядом протекал ручей, по преданиям — целебный. Потом он ушел под землю, а несколько лет назад его обнаружили снова.
Летом курорты Красной Поляны привлекательны еще и тем, что проживание там дешевле, чем возле моря (зимой — наоборот). Многие отели работают с июня, скидки до недавнего времени достигали 50 процентов.
Остановиться также можно в Горной Олимпийской деревне в комплексе "Моя Россия", созданном к зимним Олимпийским играм, есть и новые креативные отели. Один из них — в стилизованном петербургском особняке XIX века, второй, посвященный Кижам, — в деревянном срубе, третий — в тереме из теса. Гостиницы уже принимают постояльцев, а комплекс должен открыться в конце этой недели.
Летом курорты Красной Поляны привлекательны еще и тем, что проживание там дешевле, чем возле моря (зимой — наоборот). Многие отели работают с июня, скидки до недавнего времени достигали 50 процентов.
Остановиться также можно в Горной Олимпийской деревне в комплексе "Моя Россия", созданном к зимним Олимпийским играм, есть и новые креативные отели. Один из них — в стилизованном петербургском особняке XIX века, второй, посвященный Кижам, — в деревянном срубе, третий — в тереме из теса. Гостиницы уже принимают постояльцев, а комплекс должен открыться в конце этой недели.