Сенатор оценил влияние санкций на строительство российских газопроводов

Глава государственного департамента США Майк Помпео сообщил в среду, что госдеп опубликовал рекомендации в рамках закона о противодействии России через санкции, включив в документ "Северный поток 2" и вторую нитку "Турецкого потока". Эти действия ставят инвестиции и другие действия, связанные с российскими экспортными газопроводами, под риск американских санкций, заявил он.

"Никакими словами и угрозами американских политиков газопроводы "Северный поток-2" и "Турецкий поток-2" не остановить", - сказал сенатор.

Он подчеркнул, что строительство газопроводов "не будет приостановлено ни при каких условиях и, несмотря на санкции, которые, скорее всего, будут только ужесточаться", Россия и ее европейские партнеры найдут возможности для "обеспечения энергетической безопасности Европы, а именно для этих целей и реализуются данные проекты", отметил политик.

По словам Васильева, в Европе умеют считать деньги и "российская труба не идёт ни в какое сравнение с очень дорогим, абсолютно нерентабельным сжиженным газом, который предлагают американцы".

Сенатор отметил, что США делают все, чтобы поднять цены на энергоносители и вытеснить Россию с европейского рынка, что "невозможно".

"Однако у этих попыток есть и ещё одно важное объяснение - все громкие слова Госдепартамента нацелены на электорат нефтяных штатов, которые в ближайшем будущем - в ноябре 2020 года, на президентских выборах определят судьбу Америки, добавил сенатор.

"(Президент США Дональд - ред.) Трамп делает все, чтобы показать своим избирателям, что готов биться за их интересы на мировой арене. Правда он не говорит, что биться приходится в наглухо закрытые двери и ничего кроме раздражения у европейцев такие заявления не вызывают", - отметил парламентарий.