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Сенатор оценил влияние санкций на строительство российских газопроводов
Американские санкции не приведут к остановке строительства российских газопроводов "Северный поток 2" и второй нитки "Турецкого потока", Россия и ее европейские РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T23:38
валерий васильев
майк помпео
северный поток — 2
турецкий поток
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валерий васильев, майк помпео, северный поток — 2, турецкий поток, совет федерации рф, сша, в мире

Сенатор оценил влияние санкций на строительство российских газопроводов

23:38 15.07.2020
2053
© Фото : из личного архиваЧлен Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валерий Васильев
Член Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валерий Васильев
© Фото : из личного архива
МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Американские санкции не приведут к остановке строительства российских газопроводов "Северный поток 2" и второй нитки "Турецкого потока", Россия и ее европейские партнеры найдут возможности для обеспечения энергетической безопасности Европы, заявил РИА Новости в среду замглавы экономического комитета Совфеда Валерий Васильев.
Глава государственного департамента США Майк Помпео сообщил в среду, что госдеп опубликовал рекомендации в рамках закона о противодействии России через санкции, включив в документ "Северный поток 2" и вторую нитку "Турецкого потока". Эти действия ставят инвестиции и другие действия, связанные с российскими экспортными газопроводами, под риск американских санкций, заявил он.
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"Никакими словами и угрозами американских политиков газопроводы "Северный поток-2" и "Турецкий поток-2" не остановить", - сказал сенатор.
Он подчеркнул, что строительство газопроводов "не будет приостановлено ни при каких условиях и, несмотря на санкции, которые, скорее всего, будут только ужесточаться", Россия и ее европейские партнеры найдут возможности для "обеспечения энергетической безопасности Европы, а именно для этих целей и реализуются данные проекты", отметил политик.
По словам Васильева, в Европе умеют считать деньги и "российская труба не идёт ни в какое сравнение с очень дорогим, абсолютно нерентабельным сжиженным газом, который предлагают американцы".
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Сенатор отметил, что США делают все, чтобы поднять цены на энергоносители и вытеснить Россию с европейского рынка, что "невозможно".
"Однако у этих попыток есть и ещё одно важное объяснение - все громкие слова Госдепартамента нацелены на электорат нефтяных штатов, которые в ближайшем будущем - в ноябре 2020 года, на президентских выборах определят судьбу Америки, добавил сенатор.
"(Президент США Дональд - ред.) Трамп делает все, чтобы показать своим избирателям, что готов биться за их интересы на мировой арене. Правда он не говорит, что биться приходится в наглухо закрытые двери и ничего кроме раздражения у европейцев такие заявления не вызывают", - отметил парламентарий.
Васильев напомнил, что строительство второй ветки "Северного потока" сегодня находится на завершающей стадии - уже проложено более 2 300 километров трубопровода из примерно 2460 километров, то есть готовность составляет более 93,5%".
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Валерий ВасильевМайк ПомпеоСеверный поток — 2Турецкий потокСовет Федерации РФСШАВ мире
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