Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200715/1574413225.html
В Можайске восстановили движение на размытой ливнем дороге
Пешеходное движение восстановили в подмосковном Можайске, где более 500 дачников и местных жителей оказались отрезаны от города из-за размытия дороги, сообщает... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T23:21
алексей гержик
бабаево
можайск
московская область (подмосковье)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/0f/1574394462_0:0:1280:720_1400x0_80_0_0_5c6697ef91bbd7fe9a2a3701392eff4f.jpg
https://ria.ru/20200709/1574100701.html
https://ria.ru/20200508/1571181621.html
бабаево
можайск
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/0f/1574394462_0:0:1280:720_1400x0_80_0_0_5c6697ef91bbd7fe9a2a3701392eff4f.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/0f/1574394462_0:0:1280:960_1400x0_80_0_0_2737dc13423396dac9cb77646ea05d1a.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/0f/1574394462_160:0:1120:960_1400x0_80_0_0_eb3c88e0c610145420d4fb6a81b23f91.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
алексей гержик, бабаево, можайск, московская область (подмосковье), общество

В Можайске восстановили движение на размытой ливнем дороге

23:21 15.07.2020
309
© Фото : администрация Можайского городского округаРазмытие дороги регионального значения в Можайском городском округе
Размытие дороги регионального значения в Можайском городском округе
© Фото : администрация Можайского городского округа
МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Пешеходное движение восстановили в подмосковном Можайске, где более 500 дачников и местных жителей оказались отрезаны от города из-за размытия дороги, сообщает пресс-служба областного правительства.
Ранее в пресс-службе муниципалитета агентству рассказали, что из-за ливня в городе размыло дорогу, которая соединяла три деревни и четыре дачных посёлка, в результате местные жители и дачники не могут покинуть свои дома.
Последствия прорыва дамбы в Подмосковье. Видео очевидцев
9 июля, 11:42Новости Подмосковья
В Рузе две дороги полностью размыло из-за прорыва дамбы
"В Можайском городском округе на размытом дождём участке дороги Уваровка — Ивакино — Можайск — Хорошилово — Бабаево восстановили пешеходное движение. Для обеспечения прохода жителей ближайших домов до магазинов и мест работы на поврежденном участке установлен временный настил длиной 11 метров", - говорится в сообщении.
Временная объездная дорога удлинит путь жителей на 1,5 километра, движение транспорта планируется запустить к утру четверга, рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.
"После того как уровень воды нормализуется, мы приступим к восстановлению пострадавшей от дождя дороги и установке водопропускной трубы", - добавил министр.
Обстановка на территории Вологодской области, сложившаяся в результате подтопления
8 мая, 18:15
В одном из районов Вологодской области ввели режим ЧС из-за подтоплений
200000
Обсудить 0
Алексей ГержикБабаевоМожайскМосковская область (Подмосковье)Общество
Рекомендуем
Уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова
Киев обвинил Москву в притеснении живущих в Крыму украинцев
Светлана Прокопьева
Защита журналистки Прокопьевой оспорила приговор
Площадь Независимости в Киеве
В Киеве неизвестные забрызгали газом члена "Партии Шария"
Сотрудники клининговой службы производит санитарную обработку кресел в кинотеатре
В Подмосковье с 1 августа откроются кинотеатры
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне
Глава МВФ назначила нового директора Европейского департамента
Михаил Абызов во время рассмотрения ходатайства следствия о продлении срока его ареста в Басманном суде
Суд арестовал трех фигурантов "дела Абызова"
Член Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валерий Васильев
Сенатор оценил влияние санкций на строительство российских газопроводов
Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ
Суд арестовал четырех врачей по делу о торговле детьми
Врачи во время обхода в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией
В Москве умерли 24 пациента с коронавирусом
Десантный вертолетоносный корабль-док Мистраль на судостроительном заводе
В Крыму впервые заложат российские "Мистрали", сообщил источник
Президент Бразилии Жаир Болсонару
Болсонару заявил о положительном повторном тесте на COVID-19
Вывеска на здании головного офиса Белгазпромбанка в Минске
В Минске заявили об аресте счетов жены замглавы Минфина России
Призывники перед отправкой на службу в Президентский полк в музее сборного пункта Краснодарского края
Минобороны успешно завершило весенний призыв – 2020
Задержания на несанкционированной акции оппозиции в Москве
В Москве на несанкционированной акции задержали 132 человека
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
В Twitter Маска появилось объявление об удвоении биткойнов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:16Трамп за 3,5 месяца до выборов сменил руководителя предвыборного штаба
06:12В Twitter сообщили, когда расскажут об инциденте со взломом аккаунтов
06:11Болтон не исключил новой встречи Трампа и Ким Чен Ына
06:06СМИ: США могут запретить въезд членам компартии Китая
05:50Исследование: россиянки потратят на 2% больше на "пляжный набор"
05:45В Китае прокомментировали закон США "Об автономии Гонконга"
05:42На востоке Турции семь человек погибли при крушении самолета-разведчика
05:37Пушков раскритиковал Горбачева за "геополитическую капитуляцию"
05:32Автодилеры начинают выдавать номера, но прибыли эта услуга не приносит
05:29Эксперты выяснили, владельцы каких автомобилей чаще не платят по кредитам
05:17В России разработают программу господдержки коренных малых народов Севера
05:07В Госдуме предложили сохранить дистанционное продление инвалидности
05:05В России теплая зима позволила пяти городам покинуть список самых грязных
04:55ФБР в курсе инцидента с аккаунтами известных людей в Twitter
04:52В Мексике пандемия COVID-19 замедлила рост производства текилы
04:46Развеян миф о вреде чипсов
04:45Гордон заявила о травле Рудковской из-за скандала с Дакотой
04:40Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 13,5 миллионов
04:28В Бразилии число погибших от коронавируса превысило 75 тысяч человек
04:28В Мексике за сутки выявили более 6,1 тысячи новых случаев COVID-19
Лента новостейМолния