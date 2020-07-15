В Можайске восстановили движение на размытой ливнем дороге

МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Пешеходное движение восстановили в подмосковном Можайске, где более 500 дачников и местных жителей оказались отрезаны от города из-за размытия дороги, сообщает пресс-служба областного правительства.
Ранее в пресс-службе муниципалитета агентству рассказали, что из-за ливня в городе размыло дорогу, которая соединяла три деревни и четыре дачных посёлка, в результате местные жители и дачники не могут покинуть свои дома.
"В Можайском городском округе на размытом дождём участке дороги Уваровка — Ивакино — Можайск — Хорошилово — Бабаево восстановили пешеходное движение. Для обеспечения прохода жителей ближайших домов до магазинов и мест работы на поврежденном участке установлен временный настил длиной 11 метров", - говорится в сообщении.
Временная объездная дорога удлинит путь жителей на 1,5 километра, движение транспорта планируется запустить к утру четверга, рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.
"После того как уровень воды нормализуется, мы приступим к восстановлению пострадавшей от дождя дороги и установке водопропускной трубы", - добавил министр.