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Киев обвинил Москву в притеснении живущих в Крыму украинцев
Законопроект о приравнивании отчуждения территорий России к экстремизму призван усилить притеснения граждан Украины, считает уполномоченный Верховой рады по... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T23:15
россия
ситуация на украине
людмила денисова
госдума рф
республика крым
украина
в мире
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https://cdn25.img.ria.ru/images/152293/40/1522934009_0:129:3071:1856_1400x0_80_0_0_e63be1f8c10793611a0845eeefbef26b.jpg
https://ria.ru/20200701/1573746081.html
Ну они же всегда могут уехать от притеснений и вот этого вот всего? Если они там продолжают жить, то их или не притесняют, или им нравится притеснение.
10
6
россия
республика крым
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/152293/40/1522934009_0:129:3071:1856_1400x0_80_0_0_e63be1f8c10793611a0845eeefbef26b.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, ситуация на украине, людмила денисова, госдума рф, республика крым, украина, в мире

Киев обвинил Москву в притеснении живущих в Крыму украинцев

23:15 15.07.2020
2893
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова
Уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова. Архивное фото
КИЕВ, 15 июл – РИА Новости. Законопроект о приравнивании отчуждения территорий России к экстремизму призван усилить притеснения граждан Украины, считает уполномоченный Верховой рады по правам человека Людмила Денисова.
Госдума во вторник приняла в первом чтении законопроект о приравнивании к экстремизму нарушения территориальной целостности России, в том числе отчуждение части ее территории. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что иностранные политики, призывающие вернуть Крым Украине, будут подлежать экстрадиции в Россию и наказанию после вступления в силу закона о приравнивании отчуждения территории РФ к экстремизму.
"Убеждена, что таким образом агрессор решил усилить притеснения граждан Украины, которые после российской оккупации остались проживать на полуострове и имеют проукраинскую позицию и выражает ее. Таким образом страна-агрессор нарушает 10 статью Конвенции о защите прав человека и основных свобод, согласно которой каждый имеет право на свободу выражения мнения. Это право включает, в частности, свободу придерживаться своего мнения и идеи без вмешательства органов государственной власти и независимо от границ", - написала она в Facebook.
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Обсудить 6
РоссияСитуация на УкраинеЛюдмила ДенисоваГосдума РФРеспублика КрымУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Ну они же всегда могут уехать от притеснений и вот этого вот всего? Если они там продолжают жить, то их или не притесняют, или им нравится притеснение.
16 июля, 00:09
Naum Vygodsky
820000
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