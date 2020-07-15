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Илон Маск впервые вошел в топ-10 богатейших людей мира по версии Forbes
Американский предприниматель и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск впервые вошел в десятку богатейших людей мира по версии журнала Forbes в основном... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T22:05
илон маск
tesla motors
forbes
spacex
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
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60
илон маск, tesla motors, forbes, spacex, экономика

Илон Маск впервые вошел в топ-10 богатейших людей мира по версии Forbes

22:05 15.07.2020
800
© AP Photo / Paul SancyaИнженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
© AP Photo / Paul Sancya
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Американский предприниматель и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск впервые вошел в десятку богатейших людей мира по версии журнала Forbes в основном благодаря росту стоимости акций Tesla, сообщается на сайте издания.
Состояние Маска, по данным счетчика Forbes Real-Time, сейчас составляет 68,5 миллиарда долларов, что позволило ему подняться на восьмую строчку рейтинга. Forbes отмечает, что с 18 марта по 14 июля 2020 года состояние предпринимателя увеличилось более чем на 20 миллиардов долларов. За это же время акции Tesla подорожали на 290%.
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
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При этом тройка лидеров рейтинга по-прежнему остается неизменной. Первое место в списке самых богатых людей мира по-прежнему занимает глава компании Amazon Джефф Безос с состоянием в 179,1 миллиарда долларов, второе - глава Microsoft Билл Гейтс, чье состояние оценивается в 113,4 миллиарда, третье место оставляет за собой глава Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернар Арно с состоянием в 112,2 миллиарда доллара, следует из данных счетчика Forbes Real-Time.
Кроме того, по данным Forbes, за время пандемии состояние основателя социальной сети Facebook Марка Цукерберга увеличилось почти в два раза, до 87,2 миллиарда долларов, что позволило ему перейти на четвертую сточки рейтинга с седьмой.
Доктор Андрей Королев
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Илон МаскTesla motorsForbesSpaceXЭкономика
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