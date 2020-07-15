В Пензенской области умерла пациентка с коронавирусом

"Ушла из жизни женщина 1962 года рождения. Сопутствующие (заболевания): атеросклероз аорты, коронарных, церебральных артерий, атеросклеротический кардиосклероз, белковая дистрофия почек, жировая дистрофия печени, нефросклероз, ожирение. Причина смерти - коронавирусная инфекция, осложнение - пневмония", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.

Она отметила, что медики в среду выписали 21 человека после лечения коронавируса, а общее число выздоровевших в области увеличилось до 5229.