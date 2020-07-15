В Пензенской области умерла пациентка с коронавирусом

САРАТОВ, 15 июл - РИА Новости. Еще одна пациентка с коронавирусом скончалась в Пензенской области, общее число умерших приблизилось к 70, сообщила пресс-секретарь главы региона Дина Черемушкина.
Всего в области лабораторно подтверждено 5844 случая коронавируса. К 14 июля в области скончались 68 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана.
"Ушла из жизни женщина 1962 года рождения. Сопутствующие (заболевания): атеросклероз аорты, коронарных, церебральных артерий, атеросклеротический кардиосклероз, белковая дистрофия почек, жировая дистрофия печени, нефросклероз, ожирение. Причина смерти - коронавирусная инфекция, осложнение - пневмония", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Она отметила, что медики в среду выписали 21 человека после лечения коронавируса, а общее число выздоровевших в области увеличилось до 5229.
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