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В Пензенской области умерла пациентка с коронавирусом
Еще одна пациентка с коронавирусом скончалась в Пензенской области, общее число умерших приблизилось к 70, сообщила пресс-секретарь главы региона Дина... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T21:51
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коронавирус в россии
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пензенская область
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, пензенская область, общество

В Пензенской области умерла пациентка с коронавирусом

21:51 15.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота скорой помощи "Домашний доктор" в Тамбове
Работа скорой помощи Домашний доктор в Тамбове
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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САРАТОВ, 15 июл - РИА Новости. Еще одна пациентка с коронавирусом скончалась в Пензенской области, общее число умерших приблизилось к 70, сообщила пресс-секретарь главы региона Дина Черемушкина.
Всего в области лабораторно подтверждено 5844 случая коронавируса. К 14 июля в области скончались 68 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана.
"Ушла из жизни женщина 1962 года рождения. Сопутствующие (заболевания): атеросклероз аорты, коронарных, церебральных артерий, атеросклеротический кардиосклероз, белковая дистрофия почек, жировая дистрофия печени, нефросклероз, ожирение. Причина смерти - коронавирусная инфекция, осложнение - пневмония", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Она отметила, что медики в среду выписали 21 человека после лечения коронавируса, а общее число выздоровевших в области увеличилось до 5229.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Пензенская областьОбщество
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