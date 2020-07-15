Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200715/1574409876.html
Президент Азербайджана прокомментировал обращение Армении к ОДКБ
Азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил, что ОДКБ не имеет отношения к инциденту на госгранице с Арменией, так как Азербайджан ее не нарушал. РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T21:15
ситуация на армяно-азербайджанской границе
одкб
ильхам алиев
азербайджан
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156289/07/1562890796_0:196:3076:1926_1400x0_80_0_0_2dfc1ab40d42d02610ecefed2e99db04.jpg
https://ria.ru/20200715/1574373748.html
https://ria.ru/20200715/1574383126.html
4
азербайджан
армения
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/156289/07/1562890796_0:196:3076:1926_1400x0_80_0_0_2dfc1ab40d42d02610ecefed2e99db04.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/156289/07/1562890796_51:0:2780:2047_1400x0_80_0_0_3b58e61e8913dea2782478b2a586b105.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/156289/07/1562890796_327:0:2374:2047_1400x0_80_0_0_310ad6cbddd7c114f410f5d2c9245ece.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация на армяно-азербайджанской границе, одкб, ильхам алиев, азербайджан, армения, в мире

Президент Азербайджана прокомментировал обращение Армении к ОДКБ

21:15 15.07.2020
15516
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Президент Азербайджана Ильхам Алиев . Архивное фото
БАКУ, 15 июл – РИА Новости. Азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил, что ОДКБ не имеет отношения к инциденту на госгранице с Арменией, так как Азербайджан ее не нарушал.
"После наших ответных действий Армения сразу обратилась к ОДКБ, запросила помощь у них. Причем тут ОДКБ? Азербайджан не нарушал границу Армении", - сказал Алиев в среду на заседании кабинета министров, посвященного социально-экономическому развитию Азербайджана в первом полугодии текущего года, его выступление транслировал Гостелеканал АЗТВ.
Представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян
Вчера, 11:31
В Минобороны Армении оценили масштаб конфликта между Ереваном и Баку
По его словам, "все члены ОДКБ – друзья Азербайджана". "Естественно, за исключением Армении", - добавил президент.
Начавшееся 12 июля боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается третий день в сопредельных районах - Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес. По информации Баку, погибли 11 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели четырех офицеров и десяти раненых. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил, что готов оказать Баку и Еревану содействие для стабилизации обстановки.
Обстрел вооруженными силами Армении Товузского района Азербайджана
Вчера, 13:40
Эксперт оценил военные потенциалы Баку и Еревана
151354613
Обсудить 4
Ситуация на армяно-азербайджанской границеОДКБИльхам АлиевАзербайджанАрменияВ мире
Рекомендуем
Самолет Boeing 737-800
Минтранс Турции сообщил о возобновлении авиасообщения с Россией
Обстрел вооруженными силами Армении Товузского района Азербайджана
Эксперт оценил военные потенциалы Баку и Еревана
Российское трубоукладочное судно Академик Черский в порту Мукран, Германия
В России ответили на угрозы США из-за "Северного потока — 2"
Президент Азербайджана Ильхам Алиев
Президент Азербайджана резко раскритиковал работу главы МИД страны
Министерство финансов США в Вашингтоне
Минфин США ввел санкции против связанных с Пригожиным компаний и лиц
Строительство газопровода в территориальных водах Германии
Оператор "Северного потока — 2" ответил на угрозы Помпео ввести санкции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Сочи проводят проверку из-за видео с занимающейся сексом парой на пляже
Врач в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Препарат "Коронавир" направили в российские больницы
Восход солнца на одном из Мальдивских островов
АТОР назвала готовые к приему российских туристов страны
Люди на оживленном перекрестке района Сибуя в Токио
Ученые спрогнозировали достижение человечеством максимальной численности
Выхлопная труба
Человечество откинет Землю на три миллиона лет в прошлое, заявили ученые
Фахим Салех
Обезглавленное тело миллионера нашли рядом с электропилой
Корабли НАТО в Черном море
На Украине объяснили присутствие кораблей НАТО в Черном море
Представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян
В Минобороны Армении оценили масштаб конфликта между Ереваном и Баку
Граница Южной Осетии и Грузии
В МИД рассказали о провокациях Грузии на границе с Россией
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:16Трамп за 3,5 месяца до выборов сменил руководителя предвыборного штаба
06:12В Twitter сообщили, когда расскажут об инциденте со взломом аккаунтов
06:11Болтон не исключил новой встречи Трампа и Ким Чен Ына
06:06СМИ: США могут запретить въезд членам компартии Китая
05:50Исследование: россиянки потратят на 2% больше на "пляжный набор"
05:45В Китае прокомментировали закон США "Об автономии Гонконга"
05:42На востоке Турции семь человек погибли при крушении самолета-разведчика
05:37Пушков раскритиковал Горбачева за "геополитическую капитуляцию"
05:32Автодилеры начинают выдавать номера, но прибыли эта услуга не приносит
05:29Эксперты выяснили, владельцы каких автомобилей чаще не платят по кредитам
05:17В России разработают программу господдержки коренных малых народов Севера
05:07В Госдуме предложили сохранить дистанционное продление инвалидности
05:05В России теплая зима позволила пяти городам покинуть список самых грязных
04:55ФБР в курсе инцидента с аккаунтами известных людей в Twitter
04:52В Мексике пандемия COVID-19 замедлила рост производства текилы
04:46Развеян миф о вреде чипсов
04:45Гордон заявила о травле Рудковской из-за скандала с Дакотой
04:40Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 13,5 миллионов
04:28В Бразилии число погибших от коронавируса превысило 75 тысяч человек
04:28В Мексике за сутки выявили более 6,1 тысячи новых случаев COVID-19
Лента новостейМолния