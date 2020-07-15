Арестованного в Германии музыканта Казначеева освободили под залог

БЕРЛИН, 15 июл - РИА Новости. Арестованный в Арестованный в Берлине по запросу на экстрадицию в США российский музыкант Денис Казначеев в среду вышел на свободу после внесения залога, сообщила его менеджер Дениз Глук.

Ранее во вторник она заявила, что получила подтверждение об одобрении ходатайства на освобождение Казначеева под залог. По освобождении он должен будет дожидаться завершения дела об экстрадиции в Берлине и три раза в неделю отмечаться в полиции.

"Добро пожаловать обратно", - написала Глук в Facebook , прикрепив фотографию с музыкантом у ворот тюрьмы Моабит в Берлине.

Глук в разговоре с РИА Новости подтвердила освобождение музыканта.

"Да, он освобожден. Он сейчас в полиции, пока говорить не может. Он очень счастлив, рад вернуться домой", - заявила Глук.

Казначеев планирует отпраздновать освобождение в узком кругу друзей. "Небольшая встреча друзей, чтобы отметить возвращение", - пояснила она.

Он при этом планирует посетить митинг, который пройдет 18 июля - "Справедливость Денису!" рядом с тюрьмой, из которой он вышел. "Он будет играть музыку", - пояснила она.

По ее словам, пока понимания относительно сроков процесса по экстрадиции нет. У Казначеева, добавила она, сменился адвокат, предыдущий - Йонатан Бурмайстер - заявлял, что дело может продлиться до конца года. Новый адвокат пока не доступен для комментариев.

Полиция Берлина задержала уроженца кемеровского Таштагола Казначеева 29 мая. Власти США подозревают его в кибермошенничестве и отмывании не менее 310 миллионов долларов, за что ему грозит лишение свободы на десятилетия. Коллеги и знакомые Казначеева, начавшие публичную кампанию в его поддержку, в беседах с РИА Новости утверждают, что убеждены в его невиновности. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва считает недопустимой возможную экстрадицию Казначеева в США и будет решительно этому препятствовать. Адвокат арестованного Йонатан Бурмайстер заявлял, что Казначеев передал американским властям свое компьютерное оборудование с паролями, их изучение доказывает его невиновность, Вашингтон должен отозвать ордер на арест.