На предприятии "Укроборонпрома" проходят обыски

КИЕВ, 15 июл - РИА Новости. Правоохранители пришли с обысками на одно из предприятий госконцерна "Укроборонапром" по делу о незаконной реализации взрывчатых веществ преступной группировкой, всего у ее предполагаемых участников проводится 25 обысков в пяти регионах страны, сообщила в среду пресс-служба офиса генпрокурора страны.

"По данным следствия, в преступную группировку входили жители Сумской, Херсонской, Полтавской, Львовской областей и города Киева. Проведен комплекс негласных следственных (розыскных) действий, в том числе оперативную закупку взрывчатого вещества - 25 килограммов пороха.

"Проводятся 25 обысков в пяти областях Украины, в том числе на одном из предприятий государственного концерна " Укроборонпром " и других частных предприятиях-посредниках, а также по месту жительства девяти членов преступной группировки, гаражных и складских помещениях, транспортных средствах. Во время обысков изъяли более 200 килограммов пороха и служебную документацию с черновыми записями о незаконном сбыте пороха в течение последних трех лет, а также наличные средства в сумме свыше 100 тысяч гривен (3,7 тысячи долларов - ред.) и 23 тысячи долларов США", - говорится в сообщении.

По результатам проведения обысков будет решаться вопрос о задержании участников группировки, предоставлении им статуса о подозреваемых и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Уголовное дело возбуждено по статье "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами" (наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет).

Пресс-служба Нацполиции Украины , в свою очередь, сообщила, что во время обысков было изъято более 0,5 тонны взрывчатых веществ, оружия, боеприпасов и оборудования для их изготовления. Также изъяты денежные средства и документы, с помощью которых злоумышленники легализовали списания взрывчатых веществ на государственных предприятиях.