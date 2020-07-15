Зеленский внес в Раду законопроект об изменениях в налоговый кодекс

"Законопроект будет способствовать удешевлению производства и распространения продукции в сфере культуры, туризма и креативных индустрий. Это означает, что театральные представления, концерты, выставки, кинофильмы, экскурсии в украиноязычной версии станут доступными как для производителей, так и для конечного потребителя. Также этот закон окажет поддержку представителям сферы культуры, туризма и креативных индустрий, будет способствовать динамичному развитию этих отраслей", - сообщила пресс-служба в Telegram.

Как уточнили в пресс-службе, этот закон предусматривает освобождение от налога на прибыль предприятий и НДФЛ культурных грантов, предоставленных для проектов и программ в сфере культуры, туризма и в секторе креативных индустрий. Для большей доступности театральных постановок, выступлений художественных коллективов и артистов, а также выставок, кинопремьер, экскурсий в музеях и зоопарках, культурных мероприятий предусмотрена льготная ставка НДС в размере 7%. Также до 7% снизится НДС на распространение и показ фильмов, адаптированных в украиноязычной версии инклюзивного назначения, а также со специальными украинскими субтитрами.