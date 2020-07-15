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Зеленский внес в Раду законопроект об изменениях в налоговый кодекс
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду как неотложный проект закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T20:49
ситуация на украине
верховная рада украины
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владимир зеленский
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РИА Новости
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353
60
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ситуация на украине, верховная рада украины, евросоюз, владимир зеленский, франция, испания, украина, в мире

Зеленский внес в Раду законопроект об изменениях в налоговый кодекс

20:49 15.07.2020
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© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский принимает участие в военно-морском параде в честь Дня ВМС Украины
Президент Украины Владимир Зеленский принимает участие в военно-морском параде в честь Дня ВМС Украины
© РИА Новости / Игорь Маслов
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КИЕВ, 15 июл - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду как неотложный проект закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно государственной поддержки культуры, туризма и креативных индустрий", сообщила в среду пресс-служба главы государства.
"Законопроект будет способствовать удешевлению производства и распространения продукции в сфере культуры, туризма и креативных индустрий. Это означает, что театральные представления, концерты, выставки, кинофильмы, экскурсии в украиноязычной версии станут доступными как для производителей, так и для конечного потребителя. Также этот закон окажет поддержку представителям сферы культуры, туризма и креативных индустрий, будет способствовать динамичному развитию этих отраслей", - сообщила пресс-служба в Telegram.
Как уточнили в пресс-службе, этот закон предусматривает освобождение от налога на прибыль предприятий и НДФЛ культурных грантов, предоставленных для проектов и программ в сфере культуры, туризма и в секторе креативных индустрий. Для большей доступности театральных постановок, выступлений художественных коллективов и артистов, а также выставок, кинопремьер, экскурсий в музеях и зоопарках, культурных мероприятий предусмотрена льготная ставка НДС в размере 7%. Также до 7% снизится НДС на распространение и показ фильмов, адаптированных в украиноязычной версии инклюзивного назначения, а также со специальными украинскими субтитрами.
Также в пресс-службе Зеленского отметили, что с 2023 до 2025 года временно освободят от НДС услуги по распространению и показу национальных и иностранных фильмов, дублированных, озвученных государственным языком на территории Украины и адаптированных в украиноязычной версии. Этим налогом не будет облагаться ввоз на Украину товаров, являющихся национальным кинематографической наследием. До 2025 года также будет продолжаться освобождение от НДС операций по поставке и производству национальных фильмов.
Президент Украины Владимир Зеленский
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"Сниженная ставка НДС для культурных и креативных индустрий для стимулирования спроса в этих отраслях существует во многих странах Европы и мира. Во Франции, Испании и других странах Евросоюза это дает дополнительный толчок развитию культуры, особенно в условиях кризиса", - пояснили в офисе.
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