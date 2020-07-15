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Журналистка New York Times уволилась из-за травли со стороны коллег
Журналистка и редактор отдела мнений в New York Times Бэри Вайсс уволилась из газеты, объяснив это травлей со стороны коллег и нетерпимостью редакции к... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T22:22
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
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the new york times, twitter, в мире

Журналистка New York Times уволилась из-за травли со стороны коллег

20:33 15.07.2020 (обновлено: 22:22 15.07.2020)
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© Фото : аккаунт Bari Weiss в FacebookЖурналистка газеты New York Times Бари Вайс
Журналистка газеты New York Times Бари Вайс
© Фото : аккаунт Bari Weiss в Facebook
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Журналистка и редактор отдела мнений в New York Times Бэри Вайсс уволилась из газеты, объяснив это травлей со стороны коллег и нетерпимостью редакции к альтернативному мнению. Об этом сообщили в самом издании.
В письме, адресованном издателю газеты Артуру Шульцбергеру, Вайсс раскритиковала сотрудников компании и руководство. Она назвала атмосферу на работе враждебной, отметив, что коллеги оскорбляли ее в Twitter и изводили тех, кто относился к ней по-дружески.
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"Я не понимаю, как вы допускаете такое поведение в вашей компании, на виду у публики и сотрудников газеты", — написала она.
Сам издатель отказался комментировать случившееся. Представитель NYT Эйлин Мерфи отметила, что в компании "привержены принципам создания атмосферы честного и внимательного диалога" между коллегами.
Вайсс известна статьями о движениях в защиту социальной справедливости, которые получили широкое распространение в последние годы. В частности, в одной из публикаций журналистка раскритиковала женщину, рассказавшую о приставаниях комедийного актера Азиза Ансари. Также она сомневалась в необходимости отстранять от должности претендента на место судьи Верховного суда Бретта Кавано после обвинений в сексуальных домогательствах.
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Кроме того, Вайсс осуждали за предположение, что рожденная в Калифорнии американская фигуристка Мираи Нагасу — иммигрантка.
Книга журналистки "Как победить антисемитизм", написанная после стрельбы в синагоге "Древо жизни", где погибли 11 человек, выиграла премию National Jewish Book.
Наиболее острой критике Вайсс подверглась после ситуации с публикацией в разделе мнений статьи сенатора Тома Коттона. В ней политик призывал использовать армию для прекращения в американских городах волнений, вызванных движением Black Lives Matter. Более тысячи сотрудников газеты потребовали удалить ее с сайта. После этого в отставку ушел еще один редактор NYT — Джеймс Беннет.
В прощальном письме Вайсс отметила, что "твиттер не упоминается в выходных данных New York Times", однако теперь твиттер "стал ее самым важным редактором".
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