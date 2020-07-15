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В ООН отреагировали на звонок российских пранкеров президенту Польши
Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик отреагировал на розыгрыш российских пранкеров Владимира Кузнецова и Алексея Столярова (Вован и Лексус),... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T20:24
россия
владимир кузнецов (вован)
алексей столяров (лексус)
антониу гутерреш
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стефан дюжаррик
польша
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РИА Новости
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353
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россия, владимир кузнецов (вован), алексей столяров (лексус), антониу гутерреш, анджей дуда, стефан дюжаррик, польша, оон, в мире

В ООН отреагировали на звонок российских пранкеров президенту Польши

20:24 15.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров
Пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров. Архивное фото
ООН, 15 июл – РИА Новости. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик отреагировал на розыгрыш российских пранкеров Владимира Кузнецова и Алексея Столярова (Вован и Лексус), позвонивших президенту Польши и представившихся генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем.
Ранее запись разговора пранкеры выложили на своем канале в YouTube. В воскресенье Дуда был переизбран президентом Польши на второй срок. Вован и Лексус позвонили Дуде от имени генсека ООН под предлогом поздравлений с его победой на президентских выборах.
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"Понятно, что это не был генеральный секретарь. Не нам это комментировать. Меня часто обвиняют в том, что я выдаю себя за генерального секретаря, когда говорю от его имени. Так что остановлюсь на этом", - сказал Дюжаррик, отвечая на просьбу прокомментировать инцидент.
В разговоре пранкеры затронули с Дудой вопрос о Второй мировой войне. Дуда заявил, что "с господином (президентом РФ Владимиром - ред.) Путиным у нас дискуссия об истории, он обвинил нас в том, что Польша начала Вторую мировую войну". При этом польский президент подчеркнул, что Россия, хоть и внесла значительный вклад в победу над фашизмом, оккупировала Польшу. В ответ "генсек" напомнил о Львове, некогда польском городе, который вошел в состав Украины. "Это разные вещи в понимании истории. Это был дружеский подарок, а русские занимались оккупацией", - сказал Дуда.
После этого "генсек" предложил президенту Польши забрать назад Львов и другие города. Дуда несколько раз переспросил, что имеет в виду его собеседник, а затем возмущенно воскликнул: "Нет, это Украина! Нет, нет, нет, нет, никаких дискуссий об этом в Польше, сейчас это часть Украины и точка. Нет, нет, нет". И еще несколько раз повторил: "Нет, нет, нет".
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РоссияВладимир Кузнецов (Вован)Алексей Столяров (Лексус)Антониу ГутеррешАнджей ДудаСтефан ДюжаррикПольшаООНВ мире
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