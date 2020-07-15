https://ria.ru/20200715/1574407853.html
В ООН отреагировали на звонок российских пранкеров президенту Польши
Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик отреагировал на розыгрыш российских пранкеров Владимира Кузнецова и Алексея Столярова (Вован и Лексус),... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T20:24
2020-07-15T20:24
россия
владимир кузнецов (вован)
алексей столяров (лексус)
антониу гутерреш
анджей дуда
стефан дюжаррик
польша
оон
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/152090/77/1520907759_0:214:3080:1946_1400x0_80_0_0_de88dc781d0da5f3cef2bdedec779011.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир кузнецов (вован), алексей столяров (лексус), антониу гутерреш, анджей дуда, стефан дюжаррик, польша, оон, в мире
ООН, 15 июл – РИА Новости.
Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик
отреагировал на розыгрыш российских пранкеров Владимира Кузнецова
и Алексея Столярова
(Вован и Лексус), позвонивших президенту Польши
и представившихся генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем
.
Ранее запись разговора пранкеры выложили на своем канале в YouTube. В воскресенье Дуда был переизбран президентом Польши на второй срок. Вован и Лексус позвонили Дуде от имени генсека ООН под предлогом поздравлений с его победой на президентских выборах.
"Понятно, что это не был генеральный секретарь. Не нам это комментировать. Меня часто обвиняют в том, что я выдаю себя за генерального секретаря, когда говорю от его имени. Так что остановлюсь на этом", - сказал Дюжаррик, отвечая на просьбу прокомментировать инцидент.
В разговоре пранкеры затронули с Дудой вопрос о Второй мировой войне. Дуда заявил, что "с господином (президентом РФ Владимиром - ред.) Путиным
у нас дискуссия об истории, он обвинил нас в том, что Польша начала Вторую мировую войну". При этом польский президент подчеркнул, что Россия, хоть и внесла значительный вклад в победу над фашизмом, оккупировала Польшу. В ответ "генсек" напомнил о Львове, некогда польском городе, который вошел в состав Украины. "Это разные вещи в понимании истории. Это был дружеский подарок, а русские занимались оккупацией", - сказал Дуда.
После этого "генсек" предложил президенту Польши забрать назад Львов и другие города. Дуда несколько раз переспросил, что имеет в виду его собеседник, а затем возмущенно воскликнул: "Нет, это Украина! Нет, нет, нет, нет, никаких дискуссий об этом в Польше, сейчас это часть Украины и точка. Нет, нет, нет". И еще несколько раз повторил: "Нет, нет, нет".