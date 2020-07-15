В ООН отреагировали на звонок российских пранкеров президенту Польши

Ранее запись разговора пранкеры выложили на своем канале в YouTube. В воскресенье Дуда был переизбран президентом Польши на второй срок. Вован и Лексус позвонили Дуде от имени генсека ООН под предлогом поздравлений с его победой на президентских выборах.

"Понятно, что это не был генеральный секретарь. Не нам это комментировать. Меня часто обвиняют в том, что я выдаю себя за генерального секретаря, когда говорю от его имени. Так что остановлюсь на этом", - сказал Дюжаррик, отвечая на просьбу прокомментировать инцидент.

В разговоре пранкеры затронули с Дудой вопрос о Второй мировой войне. Дуда заявил, что "с господином (президентом РФ Владимиром - ред.) Путиным у нас дискуссия об истории, он обвинил нас в том, что Польша начала Вторую мировую войну". При этом польский президент подчеркнул, что Россия, хоть и внесла значительный вклад в победу над фашизмом, оккупировала Польшу. В ответ "генсек" напомнил о Львове, некогда польском городе, который вошел в состав Украины. "Это разные вещи в понимании истории. Это был дружеский подарок, а русские занимались оккупацией", - сказал Дуда.