ЕСПЧ зарегистрировал иск Нидерландов против России по Boeing MH17

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Европейский суд по правам человека в Страсбурге зарегистрировал иск Нидерландов против России из-за сбитого в 2014 году Boeing MH17.

"В настоящее время имеется пять других межгосударственных жалоб и около семи тысяч индивидуальных жалоб, ожидающих рассмотрения в связи с событиями в Крыму и Восточной Украине", — отмечается в документе. Две из них подали родственники жертв катастрофы.

Правительство Нидерландов утверждает, что самолет якобы сбили из принадлежащей России зенитной установки "Бук". При этом в Москве неоднократно отрицали причастность к трагедии.

Более того, в МИД отмечали, что это решение лишь приведет к дальнейшей политизации процесса и затруднит поиск истины. Официальный представитель дипломатического ведомства Мария Захарова ранее назвала иск Нидерландов ударом по отношениям двух стран. Она напомнила, что следствие отметало все свидетельства, доказательства и экспертные оценки, которые шли вразрез с заранее выбранным сценарием.

Крушение Boeing MH17

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился в июле 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Тогда украинские власти обвинили в катастрофе ополченцев, но те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

Владимир Путин отмечал, что из-за этого Москва не может признать "выводы" следствия. В расследовании, проводившемся Совместной следственной группой под руководством голландской генпрокуратуры, Россия не участвовала. Президентотмечал, что из-за этого Москва не может признать "выводы" следствия.

В ССГ считают, самолет якобы сбили из "Бука", принадлежащего 53-й зенитно-ракетной бригаде из Курска. При этом, как отмечал заместитель генпрокурора Николай Винниченко , следствие проигнорировало переданные Москвой данные российских радаров, а также свидетельства того, что ракета, поразившая Boeing, принадлежала Украине