ЕСПЧ зарегистрировал иск Нидерландов против России по Boeing MH17

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Европейский суд по правам человека в Страсбурге зарегистрировал иск Нидерландов против России из-за сбитого в 2014 году Boeing MH17.
"В настоящее время имеется пять других межгосударственных жалоб и около семи тысяч индивидуальных жалоб, ожидающих рассмотрения в связи с событиями в Крыму и Восточной Украине", — отмечается в документе. Две из них подали родственники жертв катастрофы.
Правительство Нидерландов утверждает, что самолет якобы сбили из принадлежащей России зенитной установки "Бук". При этом в Москве неоднократно отрицали причастность к трагедии.
Более того, в МИД отмечали, что это решение лишь приведет к дальнейшей политизации процесса и затруднит поиск истины. Официальный представитель дипломатического ведомства Мария Захарова ранее назвала иск Нидерландов ударом по отношениям двух стран. Она напомнила, что следствие отметало все свидетельства, доказательства и экспертные оценки, которые шли вразрез с заранее выбранным сценарием.
Крушение Boeing MH17
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился в июле 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Тогда украинские власти обвинили в катастрофе ополченцев, но те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
В расследовании, проводившемся Совместной следственной группой под руководством голландской генпрокуратуры, Россия не участвовала. Президент Владимир Путин отмечал, что из-за этого Москва не может признать "выводы" следствия.
В ССГ считают, самолет якобы сбили из "Бука", принадлежащего 53-й зенитно-ракетной бригаде из Курска. При этом, как отмечал заместитель генпрокурора Николай Винниченко, следствие проигнорировало переданные Москвой данные российских радаров, а также свидетельства того, что ракета, поразившая Boeing, принадлежала Украине.
Суд по делу начался в Нидерландах 9 марта этого года. По нему проходят четыре фигуранта — Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных судят заочно.