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ЕСПЧ зарегистрировал иск Нидерландов против России по Boeing MH17
Европейский суд по правам человека в Страсбурге зарегистрировал иск Нидерландов против России из-за сбитого в 2014 году Boeing MH17. РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T21:04
ситуация на украине
mh17. расследование
вооруженные силы украины
европейский суд по правам человека
николай винниченко
владимир путин
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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ситуация на украине, mh17. расследование, вооруженные силы украины, европейский суд по правам человека, николай винниченко, владимир путин, в мире

ЕСПЧ зарегистрировал иск Нидерландов против России по Boeing MH17

20:05 15.07.2020 (обновлено: 21:04 15.07.2020)
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкЭксперт миссии ОБСЕ на месте крушения лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в Донецкой области
Эксперт миссии ОБСЕ на месте крушения лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в Донецкой области
© РИА Новости / Андрей Стенин
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Европейский суд по правам человека в Страсбурге зарегистрировал иск Нидерландов против России из-за сбитого в 2014 году Boeing MH17.
"В настоящее время имеется пять других межгосударственных жалоб и около семи тысяч индивидуальных жалоб, ожидающих рассмотрения в связи с событиями в Крыму и Восточной Украине", — отмечается в документе. Две из них подали родственники жертв катастрофы.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
2 июля, 17:32
Захарова прокомментировала вышедшую в Малайзии книгу о MH17
Правительство Нидерландов утверждает, что самолет якобы сбили из принадлежащей России зенитной установки "Бук". При этом в Москве неоднократно отрицали причастность к трагедии.
Более того, в МИД отмечали, что это решение лишь приведет к дальнейшей политизации процесса и затруднит поиск истины. Официальный представитель дипломатического ведомства Мария Захарова ранее назвала иск Нидерландов ударом по отношениям двух стран. Она напомнила, что следствие отметало все свидетельства, доказательства и экспертные оценки, которые шли вразрез с заранее выбранным сценарием.

Крушение Boeing MH17

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился в июле 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Тогда украинские власти обвинили в катастрофе ополченцев, но те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
В расследовании, проводившемся Совместной следственной группой под руководством голландской генпрокуратуры, Россия не участвовала. Президент Владимир Путин отмечал, что из-за этого Москва не может признать "выводы" следствия.
На месте крушения малайзийского самолета Boeing 777 в районе города Шахтерск Донецкой области
23 июня, 12:06
Защита по делу MH17 считает, что ВСУ могли сбить самолет случайно
В ССГ считают, самолет якобы сбили из "Бука", принадлежащего 53-й зенитно-ракетной бригаде из Курска. При этом, как отмечал заместитель генпрокурора Николай Винниченко, следствие проигнорировало переданные Москвой данные российских радаров, а также свидетельства того, что ракета, поразившая Boeing, принадлежала Украине.
Суд по делу начался в Нидерландах 9 марта этого года. По нему проходят четыре фигуранта — Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных судят заочно.
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Ситуация на УкраинеMH17. РасследованиеВооруженные силы УкраиныЕвропейский суд по правам человекаНиколай ВинниченкоВладимир ПутинВ мире
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15 июля, 22:23
Федор Сухов
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Кто первый догадается, где правительство будет брать деньги на выплату по решению ЕСПЧ?
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