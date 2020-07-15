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Президент Узбекистана объявил выговор главе минздрава из-за COVID-19
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев объявил выговор министру здравоохранения Алишеру Шадманову из-за роста случаев коронавируса COVID-19 в Ташкенте, сообщает... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T19:57
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, шавкат мирзиеев, ташкентская область, ташкент, узбекистан, в мире

Президент Узбекистана объявил выговор главе минздрава из-за COVID-19

19:57 15.07.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 15 июл – РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев объявил выговор министру здравоохранения Алишеру Шадманову из-за роста случаев коронавируса COVID-19 в Ташкенте, сообщает в среду пресс-служба главы государства.
По данным пресс-службы, Мирзиёев 15 июля провел по видеоконференцсвязи совещание в связи с критической ситуацией с коронавирусом в Ташкенте и Ташкентской области. "Министру здравоохранения Алишеру Шадманову вынесен выговор за ненадлежащую организацию работы по предотвращению распространения коронавируса в Ташкенте", - говорится в сообщении. Выговор также вынесен хокиму (мэру) Ташкента Джахонгиру Артыкходжаеву, руководители всех секторов столицы Узбекистана и Ташкентской области получили строгое предупреждение.
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Глава государства отметил низкую организацию в столице Узбекистана лечения больных, недостаточную готовность к неблагоприятным изменениям эпидемиологической ситуации, отсутствие основательного противодействия заболеванию на низовом уровне. По данным пресс-службы, в Ташкенте сегодня зафиксировано 4092 случая COVID-19, в Ташкентской области - 1498, что составляет 40% всех случаев по стране.
Мирзиеев поручил правительственной комиссии по борьбе с коронавирусом образовать в Ташкенте и Ташкентской области круглосуточно действующие штабы из числа руководителей всех министерств и ведомств, крупных медучреждений, вовлеченных в мероприятия по противодействию COVID-19.
Администрации Ташкента поручено совместно с предприятиями-поставщиками лекарств создать трехмесячный запас необходимых лекарств и средств защиты, дополнительные койки в больницах, а также обеспечить поэтапный перевод людей из карантинных зон на домашний карантин, добавили в пресс-службе Мирзиеева.
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В Узбекистане 15 марта выявили первый в республике случай COVID-19. К утру среду число зарегистрированных случаев составляло 14 293, скончались 68 пациентов, 8327 выздоровели. Власти страны продлили карантин в республике до 1 августа. Все регионы поделены на "зоны" в зависимости от распространения COVID-19 - "красную", самую опасную, "желтую" и "зеленую", свободную от вируса. При этом условия карантина начали смягчать еще в конце апреля.
Из-за роста числа заболевших COVID-19 с 10 июля до 1 августа в стране вновь ограничено движение транспорта, введен режим самоизоляции для лиц старше 65 лет, в выходные дни – для всего населения. Также приостановлена работа вещевых рынков, крупных торговых магазинов, парикмахерских, салонов красоты, тренажерных залов, фитнес-клубов и бассейнов, повторно закрылись детсады, объекты общественного питания (кроме служб доставки), санатории, пансионаты, детские лагеря и зоны отдыха.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыШавкат МирзиеевТашкентская областьТашкентУзбекистанВ мире
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