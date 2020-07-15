На крымских АЗС снизятся цены на топливо

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости. Стоимость бензина на автозаправочных комплексах Крыма с четверга снизится на один рубль, дизельное топливо на 50 копеек за литр, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
Во вторник управление ФАС по Республике Крым завело дело в отношении крупной сети АЗС Крыма "ТЭС", которая подозревается в нарушении закона о конкуренции из-за высоких цен на топливо.
"С 16 июля в Крыму будут на один рубль снижены цены на бензин АИ-95 и АИ-92 и на 50 копеек – на дизельное топливо. Это стало возможным благодаря договоренности правительства Республики Крым с нефтетрейдерами", - написал Аксенов на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
Он назвал причиной роста стоимости топлива в Крыму повышение цен на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже в мае-июне на 27%, а также логистические проблемы.
Стоимость литра бензина АИ-95 на заправках Крыма сейчас составляет около 53 рублей. В мае стоимость литра бензина АИ-95 на АЗС Крыма не превышала 50 рублей за литр.