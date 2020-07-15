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На крымских АЗС снизятся цены на топливо
Стоимость бензина на автозаправочных комплексах Крыма с четверга снизится на один рубль, дизельное топливо на 50 копеек за литр, сообщил глава Крыма Сергей... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T19:28
сергей аксенов (политик)
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
аи-92
республика крым
аи-95
бензин
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
сергей аксенов (политик), федеральная антимонопольная служба (фас россии), аи-92, республика крым, аи-95, бензин, экономика

На крымских АЗС снизятся цены на топливо

19:28 15.07.2020
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© РИА Новости / Константин МихальчевскийЗаправочная колонка
Заправочная колонка
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Заправочная колонка. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости. Стоимость бензина на автозаправочных комплексах Крыма с четверга снизится на один рубль, дизельное топливо на 50 копеек за литр, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
Во вторник управление ФАС по Республике Крым завело дело в отношении крупной сети АЗС Крыма "ТЭС", которая подозревается в нарушении закона о конкуренции из-за высоких цен на топливо.
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"С 16 июля в Крыму будут на один рубль снижены цены на бензин АИ-95 и АИ-92 и на 50 копеек – на дизельное топливо. Это стало возможным благодаря договоренности правительства Республики Крым с нефтетрейдерами", - написал Аксенов на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
Он назвал причиной роста стоимости топлива в Крыму повышение цен на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже в мае-июне на 27%, а также логистические проблемы.
Стоимость литра бензина АИ-95 на заправках Крыма сейчас составляет около 53 рублей. В мае стоимость литра бензина АИ-95 на АЗС Крыма не превышала 50 рублей за литр.
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Сергей Аксенов (политик)Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)АИ-92Республика КрымАИ-95БензинЭкономика
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