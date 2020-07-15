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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200715/1574405659.html
Джонсон пообещал, что меры властей по борьбе с COVID-19 проанализируют
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал, что действия правительства по борьбе с эпидемией коронавируса будут проанализированы, но заявил, что пока РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T19:26
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
борис джонсон
великобритания
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353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, борис джонсон, великобритания, в мире

Джонсон пообещал, что меры властей по борьбе с COVID-19 проанализируют

19:26 15.07.2020
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© РИА Новости / Джастин Гриффитс-УилльямсПремьер-министр Борис Джонсон выступает на Даунинг-стрит в Лондоне
Премьер-министр Борис Джонсон выступает на Даунинг-стрит в Лондоне
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
ЛОНДОН, 15 июл – РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал, что действия правительства по борьбе с эпидемией коронавируса будут проанализированы, но заявил, что пока время для "разбора полетов" не наступило.
"Я не думаю, что сейчас, в разгар борьбы с пандемией, хороший момент посвящать огромное количество времени официальных лиц расследованию. Но, конечно, мы будем стремиться извлечь уроки из этой пандемии в будущем, и, конечно, у нас будет независимое расследование того, что было", - сказал Джонсон, отвечая в среду на вопрос коллег по парламенту.
Оппозиция обвиняет правительство в том, что оно слишком поздно ввело карантинные меры, что, в свою очередь, послужило причиной большого числа жертв.
Число умерших от коронавируса в Британии превысило 45 тысяч человек, число заразившихся с подтвержденным диагнозом приближается к 292 тысячам.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыБорис ДжонсонВеликобританияВ мире
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