Джонсон пообещал, что меры властей по борьбе с COVID-19 проанализируют

"Я не думаю, что сейчас, в разгар борьбы с пандемией, хороший момент посвящать огромное количество времени официальных лиц расследованию. Но, конечно, мы будем стремиться извлечь уроки из этой пандемии в будущем, и, конечно, у нас будет независимое расследование того, что было", - сказал Джонсон, отвечая в среду на вопрос коллег по парламенту.