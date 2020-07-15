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Судан заявил о снижении уровня стока Голубого Нила
Министерство ирригации и водных ресурсов Судана заявило о снижении уровня стока реки Голубой Нил до 90 миллионов кубометров в день после объявления Эфиопией о... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T19:24
самех шукри
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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самех шукри, мид эфиопии, судан, оон, эфиопия, в мире

Судан заявил о снижении уровня стока Голубого Нила

19:24 15.07.2020
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© Fotolia / alekosaВодопад Тис-Ысат на реке Голубой Нил в Эфиопии
Водопад Тис-Ысат на реке Голубой Нил в Эфиопии
© Fotolia / alekosa
Водопад Тис-Ысат на реке Голубой Нил в Эфиопии. Архивное фото
КАИР, 15 июл - РИА Новости. Министерство ирригации и водных ресурсов Судана заявило о снижении уровня стока реки Голубой Нил до 90 миллионов кубометров в день после объявления Эфиопией о начале заполнения водохранилища плотины ГЭС "Возрождение".
Министр ирригации Эфиопии Селеши Бекеле объявил в среду о начале заполнения водохранилища плотины "Возрождение", вокруг которой ведутся сложные переговоры между Египтом, Эфиопией и Суданом. Как отмечает телеканал al-Arabiya со ссылкой на министра, на первом этапе хранилище плотины будет заполнено на 4,9 миллиарда кубометров.
"Из водомеров, находящихся на приграничной с Эфиопией станции ад-Дим, очевидно, что уровень воды снизился до 90 миллионов кубометров в день, что подтверждает закрытие заслонок плотины "Возрождение", - говорится в заявлении ведомства.
Министерство также заявило, что оно выступает "против любых односторонних действий, предпринимаемых какой-либо из сторон на фоне продолжающихся усилий Африканского союза по достижению консенсуса между тремя странами".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
8 июля, 14:17
Лавров оценил переговоры Египта, Судана и Эфиопии по плотине
Египет, Эфиопия и Судан в первой половине июня возобновили приостановленные в феврале переговоры по эфиопской плотине. С начала июля диалог шел при посредничестве Африканского союза. В понедельник глава МИД Египта Самех Шукри заявил, что очередной раунд переговоров закончился безрезультатно. По словам главы внешнеполитического ведомства Египта, итоги переговоров будут представлены в офис председателя Африканского союза, им в этом году является ЮАР.
Ранее официальный представитель министерства водных ресурсов Египта заявил, что предложенный Эфиопией на переговорах проект соглашения по ГЭС "Возрождение" фактически лишает находящиеся ниже по течению Нила Судан и Египет "прав на воду, предоставляя Эфиопии право единолично пользоваться ресурсами реки".
Египет также официально обратился к Совету Безопасности ООН с просьбой вмешаться в ход переговоров по строящейся плотине, чтобы избежать односторонних шагов со стороны Аддис-Абебы. Каир заявил, что пошел на такой шаг из-за "забуксовавших" переговоров в связи с "непозитивной" позицией Эфиопии и отсутствием у нее "политического желания".
Судан
2 июня, 15:32
Судан попросил СБ ООН поддержать переговоры по плотине в Эфиопии
Эфиопия реализует крупномасштабный проект строительства плотины с 2012 года. Ее запуск, по мнению экспертов, неминуемо приведет к нехватке воды в Судане и Египте, расположенных ниже по течению. С начала стройки три страны провели уже более десятка встреч с целью урегулировать вопросы распределения воды и запуска нового объекта, но разногласия остаются.
По данным местных СМИ, строительство плотины, которая призвана стать "крупнейшим гидроэнергетическим проектом в Африке", завершено более чем на 74%. Полностью строительство планируется завершить в 2023 году. В начале марта глава МИД Эфиопии Геду Андаргачев заявил, что заполнение плотины начнется в июле, и к концу месяца водохранилище должно содержать 4,9 миллиарда кубометров воды, производство электроэнергии начнется в феврале-марте 2021 года.
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Самех ШукриМИД ЭфиопииСуданООНЭфиопияВ мире
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