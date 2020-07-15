Судан заявил о снижении уровня стока Голубого Нила

Министр ирригации Эфиопии Селеши Бекеле объявил в среду о начале заполнения водохранилища плотины "Возрождение", вокруг которой ведутся сложные переговоры между Египтом, Эфиопией и Суданом. Как отмечает телеканал al-Arabiya со ссылкой на министра, на первом этапе хранилище плотины будет заполнено на 4,9 миллиарда кубометров.
"Из водомеров, находящихся на приграничной с Эфиопией станции ад-Дим, очевидно, что уровень воды снизился до 90 миллионов кубометров в день, что подтверждает закрытие заслонок плотины "Возрождение", - говорится в заявлении ведомства.
Министерство также заявило, что оно выступает "против любых односторонних действий, предпринимаемых какой-либо из сторон на фоне продолжающихся усилий Африканского союза по достижению консенсуса между тремя странами".
Египет, Эфиопия и Судан в первой половине июня возобновили приостановленные в феврале переговоры по эфиопской плотине. С начала июля диалог шел при посредничестве Африканского союза. В понедельник глава МИД Египта Самех Шукри заявил, что очередной раунд переговоров закончился безрезультатно. По словам главы внешнеполитического ведомства Египта, итоги переговоров будут представлены в офис председателя Африканского союза, им в этом году является ЮАР.
Ранее официальный представитель министерства водных ресурсов Египта заявил, что предложенный Эфиопией на переговорах проект соглашения по ГЭС "Возрождение" фактически лишает находящиеся ниже по течению Нила Судан и Египет "прав на воду, предоставляя Эфиопии право единолично пользоваться ресурсами реки".
Египет также официально обратился к Совету Безопасности ООН с просьбой вмешаться в ход переговоров по строящейся плотине, чтобы избежать односторонних шагов со стороны Аддис-Абебы. Каир заявил, что пошел на такой шаг из-за "забуксовавших" переговоров в связи с "непозитивной" позицией Эфиопии и отсутствием у нее "политического желания".
Эфиопия реализует крупномасштабный проект строительства плотины с 2012 года. Ее запуск, по мнению экспертов, неминуемо приведет к нехватке воды в Судане и Египте, расположенных ниже по течению. С начала стройки три страны провели уже более десятка встреч с целью урегулировать вопросы распределения воды и запуска нового объекта, но разногласия остаются.
По данным местных СМИ, строительство плотины, которая призвана стать "крупнейшим гидроэнергетическим проектом в Африке", завершено более чем на 74%. Полностью строительство планируется завершить в 2023 году. В начале марта глава МИД Эфиопии Геду Андаргачев заявил, что заполнение плотины начнется в июле, и к концу месяца водохранилище должно содержать 4,9 миллиарда кубометров воды, производство электроэнергии начнется в феврале-марте 2021 года.