https://ria.ru/20200715/1574405474.html
Кузнецова оценила ситуацию с организованным детским отдыхом
Организованным отдыхом летом в 2020 году охвачено в 8 раз меньше детей, чем в прошлом году, сказала уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова. РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T19:21
2020-07-15T19:21
анна кузнецова
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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анна кузнецова, общество
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости.
Организованным отдыхом летом в 2020 году охвачено в 8 раз меньше детей, чем в прошлом году, сказала уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова
.
Ранее Кузнецова заявляла, что детские организации отдыха и оздоровления, которые в этом году из-за пандемии открываются с запозданием или не принимают детей совсем, в следующем году могут разориться и перестать работать, необходимы меры государственной поддержки. Кузнецова также обратилась в правительство РФ с просьбой оказать поддержку сфере отдыха и оздоровления детей.
"Для сравнения, в прошлом году организованными формами отдыха были охвачены 5 миллионов 690 тысяч – 32,8% от всех детей в возрасте от 7 до 17 лет, сейчас же – всего 4%, в прошлом году в летней оздоровительной кампании были задействованы 44 572 организации отдыха, сейчас – 2137 лагерей", - сказала Кузнецова, которую цитирует пресс-служба.
По данным уполномоченного, работа организаций отдыха и оздоровления детей в 2020 году предусмотрена в 53 субъектах РФ, всего отдых детей осуществляется в 2137 лагерях, в которых отдыхают 709 452 ребенка. Неорганизованный отдых, по словам Кузнецовой, часто становится причиной травм и гибели детей.
Согласно данным мониторинга летней оздоровительной кампании уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ, в 2019 году погибли 545 детей, которые ни в одну из смен не побывали в организациях отдыха и оздоровления.