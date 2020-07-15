Минобороны протестировало новейший спутник-инспектор

Инспекторами называют спутники, которые могут проводить внешний осмотр и бесконтактную техническую диагностику других аппаратов с минимально возможного расстояния. Кроме того, они получают данные не только со своих, но и с чужих устройств, однако официальную информацию об этом практически не публикуют.