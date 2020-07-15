https://ria.ru/20200715/1574404011.html
Минобороны протестировало новейший спутник-инспектор
Минобороны изучило с близкого расстояния один из отечественных космических аппаратов при помощи новейшего малого спутника-инспектора. РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T18:45
2020-07-15T20:10
россия
космос - риа наука
министерство обороны рф (минобороны рф)
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, космос - риа наука, министерство обороны рф (минобороны рф)
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Минобороны
изучило с близкого расстояния один из отечественных космических аппаратов при помощи новейшего малого спутника-инспектора.
"В результате <...> получена ценная информация о техническом состоянии обследуемого объекта, которая передана на наземные средства управления", — сообщили в военном ведомстве.
Инспекторами называют спутники, которые могут проводить внешний осмотр и бесконтактную техническую диагностику других аппаратов с минимально возможного расстояния. Кроме того, они получают данные не только со своих, но и с чужих устройств, однако официальную информацию об этом практически не публикуют.
Ранее специалисты "Роскосмоса" разработали новый способ запуска таких спутников, позволяющий следить за другими космическими аппаратами практически незамеченными. В описании к патенту, полученному госкорпорацией в прошлом месяце, отмечалось, что спутники-инспекторы будут выводить на орбиту ниже цели. В этом случае обнаружить их без специальных высокочувствительных средств наблюдения станет затруднительно.