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В Ленинградской области смягчили ряд ограничений по коронавирусу
Бани и центры занятости открываются в Ленинградской области с 16 июля, сообщает пресс-служба областного правительства. РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T18:41
2020-07-15T18:41
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РИА Новости
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июл – РИА Новости.
Бани и центры занятости открываются в Ленинградской области
с 16 июля, сообщает пресс-служба областного правительства.
"В Ленинградской области с 16 июля открываются бани, центры занятости, а молодоженам в ЗАГС можно без масок", - сказано в сообщении.
В пресс-службе также отметили, что школьные лагеря дневного пребывания в "желтой" и "зеленой" зонах могут возобновить работу с 16 июля.
Без защитных масок можно будет находиться во время торжественных церемоний регистрации брака, занятий в фитнес-клубах и бассейнах, в банях и кафе. "Что касается ношения масок в парикмахерских и салонах красоты, то без них можно находиться лишь в тех случаях, когда невозможно оказать услугу посетителю в маске", - отмечается в сообщении.
В сфере торговой деятельности прежние ограничительные меры сохранены. Во всех предприятиях общепита снято ограничение по заполняемости за столами посадочных мест. По-прежнему в "красной" и "желтой" зонах могут работать только летние кафе и террасы, в "зеленой" разрешена работа в помещениях при условии заполняемости зала до половины.
Кроме того, а численность групп в детских садах "красной" зоне увеличена до 17 человек, в "желтой" зоне – до 20 человек, в "зеленой" зоне детские сады работают полноценно.
"Работа домов культуры, театров, а также концертная деятельность разрешена на территории Ленинградской области при условии заполняемости зала не более 50% и ношения зрителями масок. Ранее в "красной" и "желтой" зонах допускалось лишь проведение репетиций", - сказано в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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