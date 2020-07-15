Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200715/1574403716.html
В Ленинградской области смягчили ряд ограничений по коронавирусу
Бани и центры занятости открываются в Ленинградской области с 16 июля, сообщает пресс-служба областного правительства. РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T18:41
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
ленинградская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:20:3074:1749_1400x0_80_0_0_61a83fa8ca49e79a37fef36d7dbdf784.jpg
ленинградская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:20:3074:1749_1400x0_80_0_0_61a83fa8ca49e79a37fef36d7dbdf784.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_172:0:2903:2048_1400x0_80_0_0_e4899611eb81f44d3bc23b7cc365cd94.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_365:0:2413:2048_1400x0_80_0_0_3fb91490d68e0938afda16785dd5fb54.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, ленинградская область, общество

В Ленинградской области смягчили ряд ограничений по коронавирусу

18:41 15.07.2020
489
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июл – РИА Новости. Бани и центры занятости открываются в Ленинградской области с 16 июля, сообщает пресс-служба областного правительства.
"В Ленинградской области с 16 июля открываются бани, центры занятости, а молодоженам в ЗАГС можно без масок", - сказано в сообщении.
В пресс-службе также отметили, что школьные лагеря дневного пребывания в "желтой" и "зеленой" зонах могут возобновить работу с 16 июля.
Без защитных масок можно будет находиться во время торжественных церемоний регистрации брака, занятий в фитнес-клубах и бассейнах, в банях и кафе. "Что касается ношения масок в парикмахерских и салонах красоты, то без них можно находиться лишь в тех случаях, когда невозможно оказать услугу посетителю в маске", - отмечается в сообщении.
На каком этапе снятия ограничений находятся российские регионы
18 июня, 15:35Распространение нового коронавируса
На каком этапе снятия ограничений находятся российские регионы
В сфере торговой деятельности прежние ограничительные меры сохранены. Во всех предприятиях общепита снято ограничение по заполняемости за столами посадочных мест. По-прежнему в "красной" и "желтой" зонах могут работать только летние кафе и террасы, в "зеленой" разрешена работа в помещениях при условии заполняемости зала до половины.
Кроме того, а численность групп в детских садах "красной" зоне увеличена до 17 человек, в "желтой" зоне – до 20 человек, в "зеленой" зоне детские сады работают полноценно.
"Работа домов культуры, театров, а также концертная деятельность разрешена на территории Ленинградской области при условии заполняемости зала не более 50% и ношения зрителями масок. Ранее в "красной" и "желтой" зонах допускалось лишь проведение репетиций", - сказано в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
100100
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЛенинградская областьОбщество
Рекомендуем
Врач
Омские врачи спасли двух детей от редкой болезни
Вид города Тунис
СМИ: президент Туниса попросил премьер-министра подать в отставку
Пожар в школе в селе Шебеньгский Погост в Вологодской области
В Вологодской области школа сгорела после удара молнии
Самолет Ан-2 упал в Нижегородской области
Число жертв крушения самолета Ан-2 в Нижегородской области достигло двух
Тест на коронавирус
В Пермском крае разрешили открыть летние кафе со снятыми окнами
Прокуратура
В Калмыкии уволили заместителя министра сельского хозяйства
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Москве задержали мужчину, стрелявшего из окна машины
Вид на Землю с МКС
Минобороны протестировало новейший спутник-инспектор
Студенты
Названы самые популярные специальности в московских колледжах
Девушка покупает медицинскую маску в аптеке
В подмосковных парках с 16 июля отменят масочный режим
Змея
Индиец подбросил змей на автозаправку из-за отказа в обслуживании
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Кузнецова оценила ситуацию с организованным детским отдыхом
Госпиталь для больных коронавирусом в Техасе
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 13 миллионов
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий во время онлайн-брифинга
Слуцкий прокомментировал санкции против "Северного потока — 2"
Строительство газопровода Северный поток-2
МИД Украины поприветствовал санкции США против "Северного потока — 2"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:16Трамп за 3,5 месяца до выборов сменил руководителя предвыборного штаба
06:12В Twitter сообщили, когда расскажут об инциденте со взломом аккаунтов
06:11Болтон не исключил новой встречи Трампа и Ким Чен Ына
06:06СМИ: США могут запретить въезд членам компартии Китая
05:50Исследование: россиянки потратят на 2% больше на "пляжный набор"
05:45В Китае прокомментировали закон США "Об автономии Гонконга"
05:42На востоке Турции семь человек погибли при крушении самолета-разведчика
05:37Пушков раскритиковал Горбачева за "геополитическую капитуляцию"
05:32Автодилеры начинают выдавать номера, но прибыли эта услуга не приносит
05:29Эксперты выяснили, владельцы каких автомобилей чаще не платят по кредитам
05:17В России разработают программу господдержки коренных малых народов Севера
05:07В Госдуме предложили сохранить дистанционное продление инвалидности
05:05В России теплая зима позволила пяти городам покинуть список самых грязных
04:55ФБР в курсе инцидента с аккаунтами известных людей в Twitter
04:52В Мексике пандемия COVID-19 замедлила рост производства текилы
04:46Развеян миф о вреде чипсов
04:45Гордон заявила о травле Рудковской из-за скандала с Дакотой
04:40Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 13,5 миллионов
04:28В Бразилии число погибших от коронавируса превысило 75 тысяч человек
04:28В Мексике за сутки выявили более 6,1 тысячи новых случаев COVID-19
Лента новостейМолния