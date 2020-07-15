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В Турции заявили о возобновлении авиасообщения с Россией
Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора 13 июля затронули тему восстановления авиасообщения между странами,... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T19:19
распространение нового коронавируса
россия
туризм
дмитрий песков
владимир путин
турция
реджеп тайип эрдоган
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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россия, туризм, дмитрий песков, владимир путин, турция, реджеп тайип эрдоган, в мире

В Турции заявили о возобновлении авиасообщения с Россией

18:26 15.07.2020 (обновлено: 19:19 15.07.2020)
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© РИА Новости / Илья НаймушинПассажирский самолет "Сухой Суперджет-100"
Пассажирский самолет Сухой Суперджет-100
© РИА Новости / Илья Наймушин
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора 13 июля затронули тему восстановления авиасообщения между странами, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, главы государств поручили профильным ведомствам начать переговоры по этому вопросу.
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Сегодня агентство Анадолу со ссылкой на турецкое министерство транспорта и инфраструктуры сообщило, что Москва и Анкара планируют начать полеты с 15 июля. Источник РИА Новости в турецком ведомстве подтвердил эту информацию, но отметил, что точная дата возобновления авиаперелетов пока не известна.
При этом в авиакомпании Turkish Airlines заявили, что никаких рейсов между двумя странами на сегодня не запланировано. А в минувший понедельник перевозчик сообщал, с 1 августа компания будет совершать по 14 рейсов в неделю в Москву, со 2 августа – по пять рейсов в неделю в Петербург, с 3 августа – по три рейса в Казань и четыре рейса в Ростов, с 5 августа – по три рейса в Краснодар и Сочи.

Реакция туроператоров

Глава Ассоциации туроператоров Турции Фируз Баглыкайя назвал сообщения о возобновлении перелетов долгожданным решением.
"Россия, откуда к нам приезжает больше всего гостей, имеет стратегическую важность для отрасли и является локомотивом для развития туризма на Средиземном и Эгейском морях", - сказал он РИА Новости.
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По словам собеседника агентства, местные туроператоры готовы "сделать все, чтобы российские путешественники возвращались из Турции с прекрасными воспоминаниями".

Прекращение авиасообщения

Из-за пандемии коронавируса Россия с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют только рейсы, которыми россиян вывозят из-за границы (а иностранцев — из России), а также грузовые, почтовые, санитарные и некоторые другие перелеты.
Представители российских властей неоднократно подчеркивали, что дата открытия границ и будет зависеть от эпидемиологической ситуации.
В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса сообщали, что авиасообщение между Россией и другими странами начнут восстанавливать в два этапа. Власти будут приминать решения с учетом эпидемиологической ситуации за рубежом.
На прошлой неделе вице-премьер Татьяна Голикова отмечала, что для возобновления полетов в зарубежные страны заболеваемость коронавирусом там должна составлять около 40 на 100 тысяч населения. Среднесуточный прирост числа заразившихся и показатель распространения болезни в таких государствах не должен превышать одного процента.
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Распространение нового коронавирусаРоссияТуризмДмитрий ПесковВладимир ПутинТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
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