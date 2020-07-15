В Турции заявили о возобновлении авиасообщения с Россией

При этом в авиакомпании Turkish Airlines заявили, что никаких рейсов между двумя странами на сегодня не запланировано. А в минувший понедельник перевозчик сообщал, с 1 августа компания будет совершать по 14 рейсов в неделю в Москву, со 2 августа – по пять рейсов в неделю в Петербург, с 3 августа – по три рейса в Казань и четыре рейса в Ростов, с 5 августа – по три рейса в Краснодар и Сочи.