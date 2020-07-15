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Названы самые популярные специальности в московских колледжах
Самыми популярными специальностями в колледжах Москвы стали программирование и графический дизайн, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своей странице... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T18:28
кем стать
навигатор абитуриента
сергей собянин
москва
образование - общество
общество
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москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/152954/75/1529547558_0:0:5616:3160_1400x0_80_0_0_82ee2f7d7f9e0e8a3eec34138a86a3c8.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кем стать, навигатор абитуриента, сергей собянин, москва, образование - общество, общество

Названы самые популярные специальности в московских колледжах

18:22 15.07.2020 (обновлено: 18:28 15.07.2020)
2947
© Depositphotos / SimpleFotoСтуденты
Студенты
© Depositphotos / SimpleFoto
Студенты. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Самыми популярными специальностями в колледжах Москвы стали программирование и графический дизайн, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своей странице "ВКонтакте".
"В Москве идет прием в колледжи. Они становятся популярнее с каждым годом. Уже в 15-16 лет ребята могут сосредоточиться на получении профессии, причем востребованной на рынке труда. Самый высокий конкурс - на программирование и графический дизайн. Больше 10 человек на место", - написал Собянин.
По его словам, также все чаще абитуриенты интересуются промышленными специальностями: оператор станков с программным управлением, производство и обслуживание авиатехники, автоматизация производств.
"Есть профессии будущего, такие как проектировщик 3D-печати в строительстве, архитектор территорий, сити-фермер, урбанист-эколог. О качестве среднего профобразования в столице говорит такой факт: на прошлогоднем чемпионате мира по профессиональному мастерству WorldSkills москвичи завоевали шесть из 14 национальных медалей высшей пробы. А на российском чемпионате команда Москвы взяла самое большое количество золотых медалей", - добавил мэр.
Студенты во время занятий
14 апреля, 09:00
Навигатор абитуриента: колледжи России 2020
1541102
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Кем статьНавигатор абитуриентаСергей СобянинМоскваОбразование - ОбществоОбщество
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