Названы самые популярные специальности в московских колледжах

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Самыми популярными специальностями в колледжах Москвы стали программирование и графический дизайн, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своей странице "ВКонтакте".
"В Москве идет прием в колледжи. Они становятся популярнее с каждым годом. Уже в 15-16 лет ребята могут сосредоточиться на получении профессии, причем востребованной на рынке труда. Самый высокий конкурс - на программирование и графический дизайн. Больше 10 человек на место", - написал Собянин.
По его словам, также все чаще абитуриенты интересуются промышленными специальностями: оператор станков с программным управлением, производство и обслуживание авиатехники, автоматизация производств.
"Есть профессии будущего, такие как проектировщик 3D-печати в строительстве, архитектор территорий, сити-фермер, урбанист-эколог. О качестве среднего профобразования в столице говорит такой факт: на прошлогоднем чемпионате мира по профессиональному мастерству WorldSkills москвичи завоевали шесть из 14 национальных медалей высшей пробы. А на российском чемпионате команда Москвы взяла самое большое количество золотых медалей", - добавил мэр.
14 апреля, 09:00Навигатор абитуриента: колледжи России 2020