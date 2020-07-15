Названы самые популярные специальности в московских колледжах

"В Москве идет прием в колледжи. Они становятся популярнее с каждым годом. Уже в 15-16 лет ребята могут сосредоточиться на получении профессии, причем востребованной на рынке труда. Самый высокий конкурс - на программирование и графический дизайн. Больше 10 человек на место", - написал Собянин.