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Ученые подтвердили раннее появления первых людей в Америке
Британские и американские ученые доказали, что окаменевшие фекалии в пещерах Пэйсли на западе США принадлежат древним людям, которые жили здесь более 12 тысяч... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T21:01
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археология, биология, химия, открытия - риа наука

Ученые подтвердили раннее появления первых людей в Америке

21:00 15.07.2020 (обновлено: 21:01 15.07.2020)
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© Фото : Dr. John BlongУченые в пещере Пэйсли
Ученые в пещере Пэйсли
© Фото : Dr. John Blong
Ученые в пещере Пэйсли
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Британские и американские ученые доказали, что окаменевшие фекалии в пещерах Пэйсли на западе США принадлежат древним людям, которые жили здесь более 12 тысяч лет назад, еще до появления культуры Кловис. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances.
Долгое время, до второй половины ХХ века, считалось, что представители культуры Кловис были первыми людьми, появившимися на Американском континенте. Позднее датировки появления людей в Америке были скорректированы, а теория "Кловис — первые" — опровергнута. С тех пор археологи постоянно ищут свидетельства присутствия предшественников Кловис.
В 1930-х годах в пещерах Пэйсли в штате Орегон ученые нашли следы древнейшего присутствия, как тогда предположили, человека в Америке, в том числе ряд артефактов периода, предшествовавшего культуре Кловис. Но костных останков не нашли, поэтому однозначно датировать находки не получилось.
В 2007 году ученые сумели выделить образец человеческой митохондриальной ДНК (мтДНК) из обнаруженных здесь копролитов — окаменелых экскрементов. Результаты анализа ДНК — наличие митохондриальных гаплогрупп A2 и B2 — указывал на родство с жителями Сибири или Азии, а данные радиоуглеродного датирования — на возраст 14,3–12,7 тысяч лет.
Многие ученые тогда скептически отнеслись к полученным результатам, указывая на морфологическое несходство данных копролитов с человеческими экскрементами и несоответствие их находок стратиграфии.
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Британские ученые из Ньюкаслского и Бристольского университета, совместно с коллегами из Университета штат Орегон провели анализ мтДНК и липидных биомаркеров — стеролов и желчных кислот — в 21 образце окаменелых экскрементов из пещер Пэйсли.
Чтобы исключить вероятность загрязнения образцов фекалиями животных или более поздних обитателей пещер в результате просачивания веществ органического происхождения из вмещающих пород, ученые сравнили липиды, полученные из копролитов, с липидами из окружающего осадка, и обнаружили совершенно разные распределения, свидетельствующие о минимальном вымывании органики из окружающей среды.
В конечном итоге, с помощью анализа фекальных биомаркеров исследователи подтвердили идентичность человеческим фекалиям для 13 образцов копролитов, проанализированных ранее на мтДНК. Самый старый из них имеет возраст 12,2 тысячи лет.
Это свидетельствует о том, что люди жили в пещерах Пэйсли еще до прибытия представителей культуры Кловис, которых долгое время считали родоначальниками американских индейцев.
Авторы отмечают в статье, что несмотря на то, что анализ липидных биомаркеров предоставляет менее подробную информацию по сравнению с анализом мтДНК, он обеспечивает большую уверенность в идентичности копролитов, так как менее чувствителен к загрязнениям.
По мнению исследователей, оба метода могут использоваться в тандеме при изучении следов пребывания древнего человека, особенно в тех случаях, когда нет скелетных останков.
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