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Сенатор предупредил о новых попытках вмешательства в дела России
После неудачи при организации попыток вмешательства в процесс по голосованию по поправкам в конституцию оппоненты России будут прорабатывать более изощренные... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T17:39
совет федерации рф
андрей климов
сша
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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совет федерации рф, андрей климов, сша, политика

Сенатор предупредил о новых попытках вмешательства в дела России

17:39 15.07.2020
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловЗаместитель председателя Комитета СФ по международным делам Андрей Климов во время пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня" в Москве. 12 марта 2019
Заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Андрей Климов во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве. 12 марта 2019
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. После неудачи при организации попыток вмешательства в процесс по голосованию по поправкам в конституцию оппоненты России будут прорабатывать более изощренные планы против РФ, заявил в среду глава комиссии СФ по защите госсуверенитета Андрей Климов.
Сенатор на пленарном заседании представил ежегодный доклад о попытках вмешательства в дела РФ, отдельный раздел был посвящен голосованию по внесению изменений в Основной закон страны.
В информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
6 июля, 16:39Голосование по поправкам в Конституцию
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"На подготовку кадров для цветной революции к 2024 году в России и оболванивание наших сограждан через СМИ-иноагентов и социальные сети выделялись немалые деньги", - сказал Климов.
Так, на период 2018-2019 годов из бюджета США для подобных нужд дополнительно было выписано четверть миллиарда долларов, отметил он. С этой же целью против России работали тысячи профессионалов по подрывной работе как в США, так и в странах-сателлитах, подчеркнул политик.
"Использовались площадки многих международных организаций, включая структуры Совета Европы, его Суд по правам человека", - сказал он.
По словам сенатора, оппоненты РФ уже извлекают уроки из своего июльского фиаско. "Их дальнейшие действия будут более изощренными и коварными – поскольку команду сдержать Россию любой ценой никто в Вашингтоне не отменял и отменять не намерен", - подчеркнул законодатель.
В этой связи комиссия СФ намерена продолжить свою работу, заключил политик.
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