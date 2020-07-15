Сенатор предупредил о новых попытках вмешательства в дела России

Заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Андрей Климов во время пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня" в Москве. 12 марта 2019

МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. После неудачи при организации попыток вмешательства в процесс по голосованию по поправкам в конституцию оппоненты России будут прорабатывать более изощренные планы против РФ, заявил в среду глава комиссии После неудачи при организации попыток вмешательства в процесс по голосованию по поправкам в конституцию оппоненты России будут прорабатывать более изощренные планы против РФ, заявил в среду глава комиссии СФ по защите госсуверенитета Андрей Климов

Сенатор на пленарном заседании представил ежегодный доклад о попытках вмешательства в дела РФ, отдельный раздел был посвящен голосованию по внесению изменений в Основной закон страны.

"На подготовку кадров для цветной революции к 2024 году в России и оболванивание наших сограждан через СМИ-иноагентов и социальные сети выделялись немалые деньги", - сказал Климов.

Так, на период 2018-2019 годов из бюджета США для подобных нужд дополнительно было выписано четверть миллиарда долларов, отметил он. С этой же целью против России работали тысячи профессионалов по подрывной работе как в США, так и в странах-сателлитах, подчеркнул политик.

"Использовались площадки многих международных организаций, включая структуры Совета Европы , его Суд по правам человека", - сказал он.

По словам сенатора, оппоненты РФ уже извлекают уроки из своего июльского фиаско. "Их дальнейшие действия будут более изощренными и коварными – поскольку команду сдержать Россию любой ценой никто в Вашингтоне не отменял и отменять не намерен", - подчеркнул законодатель.