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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200715/1574399916.html
В Таджикистане число случаев COVID-19 достигло 6695
Число зарегистрированных случаев коронавируса в Таджикистане достигло 6695, за последние сутки выявили еще 52 заболевших, сообщили РИА Новости в пресс-центре... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T17:32
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
таджикистан
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353
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коронавирус covid-19, воз, таджикистан, в мире

В Таджикистане число случаев COVID-19 достигло 6695

17:32 15.07.2020
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© Sputnik / Амир ИсаевЖенщина в защитной маске на одной из улиц в Душанбе
Женщина в защитной маске на одной из улиц в Душанбе
© Sputnik / Амир Исаев
Женщина в защитной маске на одной из улиц в Душанбе. Архивное фото
ДУШАНБЕ, 15 июл – РИА Новости, Лидия Исамова. Число зарегистрированных случаев коронавируса в Таджикистане достигло 6695, за последние сутки выявили еще 52 заболевших, сообщили РИА Новости в пресс-центре министерства здравоохранения и соцзащиты населения.
"На вечер среды число больных коронавирусом достигло 6695 человек, увеличившись на 52, скончался один человек", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в стране после COVID-19 вылечились уже 5383 человека (80,3% всех инфицированных), скончались 56 заболевших.
"Сейчас в больницах под наблюдением врачей находятся 179 человек, были выписаны 51", — добавили в минздраве.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 12,9 миллиона случаев заражения, свыше 570 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗТаджикистанВ мире
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