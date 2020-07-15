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Путин и Меркель осудили заявления о необходимости пересмотра "Минска"
Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре негативно оценили недавние заявления Киева о необходимости пересмотреть Минские... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T17:33
россия
минские соглашения
ситуация в днр и лнр
ситуация на украине
ангела меркель
владимир путин
германия
украина
в мире
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Надо не заявления, а Украину осудить за геноцид собственного народа с применением тяжелого вооружения. Но, видать, у фрау кишка тонка.
102
+ ужесточение санкци́
14
29
россия
германия
украина
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
россия, минские соглашения, ситуация в днр и лнр, ситуация на украине, ангела меркель, владимир путин, германия, украина, в мире

Путин и Меркель осудили заявления о необходимости пересмотра "Минска"

16:40 15.07.2020 (обновлено: 17:33 15.07.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель после встречи
 Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель после встречи
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре негативно оценили недавние заявления Киева о необходимости пересмотреть Минские соглашения по Донбассу, сообщила пресс-служба Кремля.
Кроме того, главы двух стран подтвердили безальтернативность договоренностей, достигнутых в Минске, как единственной основы для урегулирования конфликта на востоке Украины. По мнению Путина, попытки украинских властей исказить содержание документа контрпродуктивны.
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4 июля, 08:55
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"Отмечена важность полной и безусловной реализации "Комплекса мер" и решений, принятых на саммитах "нормандского квартета", в том числе в Париже 9 декабря 2019 года. Владимир Путин и Ангела Меркель высказались за активизацию работы на этом направлении, прежде всего по линии помощников лидеров России, ФРГ, Франции и Украины", — уточнили в пресс-службе.
Ранее вице-премьер Украины по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников сказал, что Минские соглашения во многом потеряли свою актуальность.
Комментируя это заявление, замглавы администрации Кремля Дмитрий Козак отметил, что если Киев в ближайшее время подтвердит или не опровергнет слова Резникова, то это будет означать выход Украины из минского и нормандского форматов переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
5872283846
Обсудить 29
РоссияМинские соглашенияСитуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеАнгела МеркельВладимир ПутинГерманияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Надо не заявления, а Украину осудить за геноцид собственного народа с применением тяжелого вооружения. Но, видать, у фрау кишка тонка.
15 июля, 16:47
Von Stirliz
9900003
+ ужесточение санкци́
15 июля, 17:07
Vladimir Hitlers
1100012
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