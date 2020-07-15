Информация о минировании аэропортов Краснодара и Сочи не подтвердилась

"Оперативными службами за два часа были проверены четыре самолета и здания терминалов внутренних и международных линий аэропорта Краснодар. Подозрительных предметов обнаружено не было. Аэропорт начал работу в штатном режиме с 13.45", - сообщил представитель аэропорта.