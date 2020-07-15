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Информация о минировании аэропортов Краснодара и Сочи не подтвердилась
Аэропорты Краснодара и Сочи возобновили работу в штатном режиме после проверки не подтвердившейся информации о "минировании", сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T16:33
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РИА Новости
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353
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базэл аэро, хабаровск, анапа, ростов-на-дону

Информация о минировании аэропортов Краснодара и Сочи не подтвердилась

16:33 15.07.2020
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкЗдание Международного аэропорта Сочи
Здание Международного аэропорта Сочи
© РИА Новости / Артур Лебедев
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Здание Международного аэропорта Сочи. Архивное фото
СОЧИ, 15 июл - РИА Новости. Аэропорты Краснодара и Сочи возобновили работу в штатном режиме после проверки не подтвердившейся информации о "минировании", сообщил РИА Новости представитель компании "Базэл Аэро", управляющей аэропортами краевой столицы, олимпийского курорта и Анапы.
Утром в среду на электронный адрес компании поступило сообщение о "минировании" аэропорта, но не уточнялось, какого именно. Началась проверка аэровокзальных комплексов краевой столицы и олимпийского курорта.
"Оперативными службами за два часа были проверены четыре самолета и здания терминалов внутренних и международных линий аэропорта Краснодар. Подозрительных предметов обнаружено не было. Аэропорт начал работу в штатном режиме с 13.45", - сообщил представитель аэропорта.
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге
Вчера, 16:25
В Пулково завершили проверку после сообщения о минировании
Он уточнил, что в 12.30 в аэропорту начали обслуживание прилетевших пассажиров, выдавать багаж, а в 12.50 пассажиры вылетающих рейсов были допущены в терминал. Среднее время задержки пяти рейсов составило менее 1 часа.
"По Сочи также информация не подтвердилась… Запрещённых предметов, а также подозрительных предметов не обнаружено. Аэропорт начал работу в штатном режиме в 12.25", - добавил представитель компании.
Вчера сообщения о "минировании" поступили в аэропорты Краснодара, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону и Хабаровска, везде информация не подтвердилась.
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Базэл АэроХабаровскАнапаРостов-на-Дону
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