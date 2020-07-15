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В Петербурге мужчина утонул в реке Смоленка
Спасатели, прибывшие после сообщения очевидцев о мужчине в реке Смоленка в Петербурге, достали из воды тело утонувшего, сообщает пресс-служба городского ГУ МЧС. РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T16:26
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
санкт-петербург
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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РИА Новости
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), санкт-петербург, происшествия

В Петербурге мужчина утонул в реке Смоленка

16:26 15.07.2020
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС
Сотрудники МЧС
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июл - РИА Новости. Спасатели, прибывшие после сообщения очевидцев о мужчине в реке Смоленка в Петербурге, достали из воды тело утонувшего, сообщает пресс-служба городского ГУ МЧС.
"В 15.35 у набережной реки Смоленка, 5, по словам заявителей, в воде оказался мужчина. Прибывшие в 15.41 спасатели достали из воды тело утонувшего", - говорится в сообщении.
Обстоятельства инцидента уточняются.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Санкт-ПетербургПроисшествия
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