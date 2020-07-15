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В Пулково завершили проверку после сообщения о минировании
Аэропорт "Пулково" работает в штатном режиме после проверки сообщения о "минировании" терминала и самолетов, сообщили РИА Новости в пресс-службе ООО "Воздушные... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T16:25
пулково (аэропорт)
санкт-петербург
происшествия
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РИА Новости
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пулково (аэропорт), санкт-петербург, происшествия

В Пулково завершили проверку после сообщения о минировании

16:25 15.07.2020
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкАэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Аэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июл - РИА Новости. Аэропорт "Пулково" работает в штатном режиме после проверки сообщения о "минировании" терминала и самолетов, сообщили РИА Новости в пресс-службе ООО "Воздушные ворота северной столицы" (управляющая компания аэропорта).
Ранее сообщалось, что в связи с поступлением анонимного сообщения на электронную почту о возможном минировании воздушных судов и терминала "Пулково" в среду полиция и служба авиационной безопасности начали проверку.
"Все мероприятия, связанные с анонимным сообщением, завершены в 15.20. Аэропорт работает в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе.
Во вторник в "Пулково" также проводилась проверка после сообщения о "минировании". Угроза оказалась ложной, после проверки аэропорт вернулся к штатной работе.
Здание аэропорта Краснодар
Вчера, 12:20
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Пулково (аэропорт)Санкт-ПетербургПроисшествия
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