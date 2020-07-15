В Пулково завершили проверку после сообщения о минировании

Ранее сообщалось, что в связи с поступлением анонимного сообщения на электронную почту о возможном минировании воздушных судов и терминала "Пулково" в среду полиция и служба авиационной безопасности начали проверку.

"Все мероприятия, связанные с анонимным сообщением, завершены в 15.20. Аэропорт работает в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе.