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Мальчика, которого угрожали выбросить из окна в Москве, вернули матери
Мама мальчика, которого бабушка угрожала выбросить из окна в Москве, пытаясь помешать органам опеки исполнить решение суда и забрать ребенка из семьи,... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T16:18
москва
происшествия
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/155980/60/1559806084_0:0:3282:1846_1400x0_80_0_0_1a36583252479e0d96c56f9fc8334c15.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
москва, происшествия

Мальчика, которого угрожали выбросить из окна в Москве, вернули матери

16:18 15.07.2020
2605
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Мама мальчика, которого бабушка угрожала выбросить из окна в Москве, пытаясь помешать органам опеки исполнить решение суда и забрать ребенка из семьи, восстановлена в родительских правах, сообщает пресс-служба столичного департамента труда и социальной защиты населения.
В январе пожилая женщина угрожала выпрыгнуть из окна вместе с малолетним ребенком, когда сотрудники органов опеки и попечительства прибыли в квартиру на Восточной улице для исполнения решения суда. Специалисты соцзащиты сопровождали судебных приставов, суд ранее ограничил мать ребенка в родительских правах. При этом мать подала заявление в суд на восстановление в родительских правах.
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"Решением суда мама восстановлена в родительских правах. На заседании сотрудники соцзащиты поддержали маму в восстановлении в родительских правах. Уже завтра мама сможет забрать малыша. Сотрудники оказывали всяческую поддержку семье, чтобы помочь ей выйти из кризисной ситуации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ранее вместе с мамой были разработаны наименее травматичные для семьи варианты решения ситуации. Женщина была готова сделать все необходимое, чтобы сын вернулся жить к ней. Сотрудники соцзащиты помогали ей и обеспечивали социальное сопровождение. В том числе помогли с уборкой в квартире, где проживал ребенок, подключили к работе с семьей психолога, оказали юридическую помощь при подготовке к заседанию суда и другое.
"Ребенок проживал в одном из учреждений соцзащиты. С ним активно занимались воспитатели, педагоги и психологи. Малыш успел подружиться с другими ребятами. Все это время его навещала мама", - уточняется в сообщении.
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