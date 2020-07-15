Мальчика, которого угрожали выбросить из окна в Москве, вернули матери

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Мама мальчика, которого бабушка угрожала выбросить из окна в Мама мальчика, которого бабушка угрожала выбросить из окна в Москве , пытаясь помешать органам опеки исполнить решение суда и забрать ребенка из семьи, восстановлена в родительских правах, сообщает пресс-служба столичного департамента труда и социальной защиты населения.

В январе пожилая женщина угрожала выпрыгнуть из окна вместе с малолетним ребенком, когда сотрудники органов опеки и попечительства прибыли в квартиру на Восточной улице для исполнения решения суда. Специалисты соцзащиты сопровождали судебных приставов, суд ранее ограничил мать ребенка в родительских правах. При этом мать подала заявление в суд на восстановление в родительских правах.

"Решением суда мама восстановлена в родительских правах. На заседании сотрудники соцзащиты поддержали маму в восстановлении в родительских правах. Уже завтра мама сможет забрать малыша. Сотрудники оказывали всяческую поддержку семье, чтобы помочь ей выйти из кризисной ситуации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее вместе с мамой были разработаны наименее травматичные для семьи варианты решения ситуации. Женщина была готова сделать все необходимое, чтобы сын вернулся жить к ней. Сотрудники соцзащиты помогали ей и обеспечивали социальное сопровождение. В том числе помогли с уборкой в квартире, где проживал ребенок, подключили к работе с семьей психолога, оказали юридическую помощь при подготовке к заседанию суда и другое.