В России из донорской крови выделили антитела против коронавируса

Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Ученые из Института молекулярной и клеточной биологии Сибирского отделения Ученые из Института молекулярной и клеточной биологии Сибирского отделения РАН первыми в стране получили нейтрализующие коронавирус антитела, рассказала РИА Новости советник по перспективным проектам председателя СО РАН Ольга Дорохова.

"Для этого были использованы образцы крови переболевших COVID-19 доноров и уникальная технология сортировки единичных B-лимфоцитов", — отметила она.

Как объяснила собеседница агентства, эти антитела препятствуют взаимодействию вируса и мембранного белка АСЕ2. Таким образом, они предотвращают его проникновение в клетки.

Предполагается, что дальнейшие изучение этого вопроса поможет разработать препараты для специфической терапии и профилактики COVID-19.

"Кроме того, полученные материалы позволят исследовать особенности защитного иммунитета <…> и будут востребованы при совершенствовании вакцин", — добавила Дорохова.

Исследование немецких ученых

На прошлой неделе стало известно, что группе ученых из университетской клиники Кельна и Немецкого центра исследования инфекций также удалось выделить 28 антител, имеющих высокий потенциал к нейтрализации коронавируса.

Вместе с израильскими коллегами специалисты изучили более четырех тысяч специфических B-клеток крови, взятой у 12 переболевших COVID-19 пациентов. В результате они частично расшифровали механизм образования антител, реконструировали их в лаборатории и проверили эффективность этих белков в борьбе с коронавирусом.

Сейчас ученые продолжают изучать характеристики антител совместно с фармацевтической компанией Boehringer Ingelheim. Предполагается, что клинические исследования могут начаться уже в этом году. Исследователи допускают, что нейтрализующие вирус антитела действуют несколько недель и в этот период способны защищать человека от заболевания.

Ситуация с коронавирусом в России

За последние сутки в России за сутки зарегистрировали 6422 случая COVID-19, умерли 156 человек, выписались 10 424. За весь период эпидемии коронавирусом заразились около 746 тысяч россиян, из них 11 770 человек умерли, свыше 523 тысяч вылечились.

Как отметил премьер-министр Михаил Мишустин , система здравоохранения справляется с возросшей нагрузкой. По оценке вице-премьера Татьяны Голиковой , смертность от коронавируса в России составляет 2,3 процента, что значительно ниже показателей других стран.

Ранее Голикова также обратила внимание, что уровень летальности за пять месяцев этого года остался таким же, как и в прошлом году за аналогичный период.