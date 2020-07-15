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В России из донорской крови выделили антитела против коронавируса
Ученые из Института молекулярной и клеточной биологии Сибирского отделения РАН первыми в стране получили нейтрализующие коронавирус антитела, рассказала РИА... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T16:52
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мишустин, российская академия наук, татьяна голикова

В России из донорской крови выделили антитела против коронавируса

15:58 15.07.2020 (обновлено: 16:52 15.07.2020)
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© РИА Новости / Денис АбрамовПробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Ученые из Института молекулярной и клеточной биологии Сибирского отделения РАН первыми в стране получили нейтрализующие коронавирус антитела, рассказала РИА Новости советник по перспективным проектам председателя СО РАН Ольга Дорохова.
"Для этого были использованы образцы крови переболевших COVID-19 доноров и уникальная технология сортировки единичных B-лимфоцитов", — отметила она.
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Как объяснила собеседница агентства, эти антитела препятствуют взаимодействию вируса и мембранного белка АСЕ2. Таким образом, они предотвращают его проникновение в клетки.
Предполагается, что дальнейшие изучение этого вопроса поможет разработать препараты для специфической терапии и профилактики COVID-19.
"Кроме того, полученные материалы позволят исследовать особенности защитного иммунитета <…> и будут востребованы при совершенствовании вакцин", — добавила Дорохова.

Исследование немецких ученых

На прошлой неделе стало известно, что группе ученых из университетской клиники Кельна и Немецкого центра исследования инфекций также удалось выделить 28 антител, имеющих высокий потенциал к нейтрализации коронавируса.
Вместе с израильскими коллегами специалисты изучили более четырех тысяч специфических B-клеток крови, взятой у 12 переболевших COVID-19 пациентов. В результате они частично расшифровали механизм образования антител, реконструировали их в лаборатории и проверили эффективность этих белков в борьбе с коронавирусом.
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Сейчас ученые продолжают изучать характеристики антител совместно с фармацевтической компанией Boehringer Ingelheim. Предполагается, что клинические исследования могут начаться уже в этом году. Исследователи допускают, что нейтрализующие вирус антитела действуют несколько недель и в этот период способны защищать человека от заболевания.

Ситуация с коронавирусом в России

За последние сутки в России за сутки зарегистрировали 6422 случая COVID-19, умерли 156 человек, выписались 10 424. За весь период эпидемии коронавирусом заразились около 746 тысяч россиян, из них 11 770 человек умерли, свыше 523 тысяч вылечились.
Как отметил премьер-министр Михаил Мишустин, система здравоохранения справляется с возросшей нагрузкой. По оценке вице-премьера Татьяны Голиковой, смертность от коронавируса в России составляет 2,3 процента, что значительно ниже показателей других стран.
Ранее Голикова также обратила внимание, что уровень летальности за пять месяцев этого года остался таким же, как и в прошлом году за аналогичный период.
"Это означает, что, несмотря на прирост смертности в апреле и мае, у России был резерв по снижению смертности", - объяснила она.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМихаил МишустинРоссийская академия наукТатьяна Голикова
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