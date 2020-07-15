В Алтайском крае не будут открывать детские лагеря этим летом

"В связи со сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в регионе Роспотребнадзор не разрешает открытие летних оздоровительных лагерей на территории Алтайского края в июле-августе 2020 года", - говорится в сообщении.

Деньги за неиспользованные путевки обещают вернуть родителям. Для этого нужно обратиться в офис лагеря или заполнить заявление на сайте Единой площадки регистрации путевок в лагеря региона. Деньги перечислят в течение 30 дней.

"Учитывая количество заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 за последние две недели, мы не можем рисковать здоровьем наших детей", - цитирует пресс-служба регионального правительства зампредседателя комитета по образованию Барнаула Наталью Михальчук.

Резкий рост числа инфицированных коронавирусом начался в Алтайском крае на минувшей неделе. По данным оперштаба, за сутки в регионе выявили 246 зараженных, общее число заболевших COVID-19 составляет 6540 человек, в том числе 660 детей до 17 лет включительно. С начала пандемии скончались 136 заразившихся коронавирусом жителей Алтайского края.