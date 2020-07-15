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В Алтайском крае не будут открывать детские лагеря этим летом
Роспотребнадзор не разрешает открыть детские лагеря Алтайского края этим летом, это связано с ростом числа заразившихся коронавирусом, сообщают в региональном... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T15:53
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), алтайский край, общество

В Алтайском крае не будут открывать детские лагеря этим летом

15:53 15.07.2020
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© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкДети играют в пионербол на спортивной площадке в детском лагере
Дети играют в пионербол на спортивной площадке в детском лагере
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Дети играют в пионербол на спортивной площадке в детском лагере. Архивное фото
БАРНАУЛ, 15 июл - РИА Новости. Роспотребнадзор не разрешает открыть детские лагеря Алтайского края этим летом, это связано с ростом числа заразившихся коронавирусом, сообщают в региональном правительстве.
"В связи со сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в регионе Роспотребнадзор не разрешает открытие летних оздоровительных лагерей на территории Алтайского края в июле-августе 2020 года", - говорится в сообщении.
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Деньги за неиспользованные путевки обещают вернуть родителям. Для этого нужно обратиться в офис лагеря или заполнить заявление на сайте Единой площадки регистрации путевок в лагеря региона. Деньги перечислят в течение 30 дней.
"Учитывая количество заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 за последние две недели, мы не можем рисковать здоровьем наших детей", - цитирует пресс-служба регионального правительства зампредседателя комитета по образованию Барнаула Наталью Михальчук.
Резкий рост числа инфицированных коронавирусом начался в Алтайском крае на минувшей неделе. По данным оперштаба, за сутки в регионе выявили 246 зараженных, общее число заболевших COVID-19 составляет 6540 человек, в том числе 660 детей до 17 лет включительно. С начала пандемии скончались 136 заразившихся коронавирусом жителей Алтайского края.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Алтайский крайОбщество
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