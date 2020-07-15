https://ria.ru/20200715/1574392189.html
Кравцов: необходимы конкретные действия для повышения статуса учителя
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что необходимы конкретные мероприятия и действия по повышению статуса учителя. РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T15:46
2020-07-15T16:04
социальный навигатор
сн_образование
сергей кравцов
образование - общество
общество
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https://ria.ru/20200715/1574386743.html
2
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
социальный навигатор, сн_образование, сергей кравцов, образование - общество, общество