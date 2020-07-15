СР предложила оставлять должникам не менее одного прожиточного минимума

"При исполнении исполнительного документа (нескольких исполнительных документов) с должника-гражданина может быть удержано не более 50 процентов заработной платы и иных доходов. При этом при обращении взыскания по исполнительным документам должнику-гражданину должны быть сохранены денежные средства в сумме не менее установленной величины прожиточного минимума в соответствующем субъекте Российской Федерации самого должника и лиц, находящихся на его иждивении", - говорится в проекте закона.