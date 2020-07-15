Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200715/1574391985.html
СР предложила оставлять должникам не менее одного прожиточного минимума
"Справедливая Россия" во главе с лидером фракции Сергеем Мироновым внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается при взыскании долгов оставлять гражданам... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T15:44
сергей миронов
справедливая россия
госдума рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/91125/71/911257144_0:121:2922:1765_1400x0_80_0_0_5821a528d072773e4b51c7e04171374c.jpg
https://ria.ru/20200715/1574372898.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/91125/71/911257144_0:121:2922:1765_1400x0_80_0_0_5821a528d072773e4b51c7e04171374c.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/91125/71/911257144_205:0:2717:1884_1400x0_80_0_0_6b115f64a41457db41913789b9a90c3f.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/91125/71/911257144_519:0:2403:1884_1400x0_80_0_0_5b7fbd57c08a42b3a0fc79fbc2d22631.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей миронов, справедливая россия, госдума рф, общество

СР предложила оставлять должникам не менее одного прожиточного минимума

15:44 15.07.2020
572
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкЧлен партии "Справедливая Россия"
Член партии Справедливая Россия
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Член партии "Справедливая Россия" . Архивное фото
МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. "Справедливая Россия" во главе с лидером фракции Сергеем Мироновым внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается при взыскании долгов оставлять гражданам не менее одного прожиточного минимума, следует из электронной базы данных ГД.
"При исполнении исполнительного документа (нескольких исполнительных документов) с должника-гражданина может быть удержано не более 50 процентов заработной платы и иных доходов. При этом при обращении взыскания по исполнительным документам должнику-гражданину должны быть сохранены денежные средства в сумме не менее установленной величины прожиточного минимума в соответствующем субъекте Российской Федерации самого должника и лиц, находящихся на его иждивении", - говорится в проекте закона.
Авторы инициативы поясняют, что действующая редакция закона ограничивает взыскание по исполнительным документам с должника 50% от его заработной платы или другого дохода. Эсеры считают, что такое ограничение приводит к тому, что после произведенных удержаний размер средств, оставшихся у должника, может быть менее величины прожиточного минимума, установленного регионом.
"В ситуации падения доходов граждан ввиду эпидемии коронавируса или иных социально-экономических потрясений это может отбросить большое количество граждан за черту бедности и привести к социальной напряженности в обществе", - считают депутаты.
Здание Совета Федерации РФ
Вчера, 11:19
Совфед одобрил закон об отсрочке платежей по долгам пенсионеров и бизнеса
1121011
Обсудить 1
Сергей МироновСправедливая РоссияГосдума РФОбщество
Рекомендуем
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Экс-полицейских на Урале приговорили к колонии по делу об изнасиловании
Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина
ЦИК Белоруссии обвинил Бабарико и Цепкало в организации массовых акций
Здание Государственной Думы РФ
Госдума отменила пленарное заседание 16 июля
Статуя Фемиды в суде
Суд рассмотрит дело нижегородца, истязавшего соседей конским ржанием
Ведущая телевизионной службы новостей (ТСН) телеканала 1+1 Маричка Падалко
У украинской телеведущей в прямом эфире выпал передний зуб
Казань
В Татарстане разрешили возобновить работу кафе и торговых центров
Главв Роспотребнадзора Анна Попова
Попова призвала модернизировать санитарно-эпидемиологическую службу
Преподаватель в школьном кабинете
Кравцов: необходимы конкретные действия для повышения статуса учителя
Здание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве
Миссия ВОЗ не ответила на вопрос, есть ли в Туркмении случаи COVID-19
Автомобиль службы скорой помощи в Азербайджане
В Азербайджане число жертв коронавируса увеличилось до 326
Facebook
МВД Индии запретило Facebook в подразделениях полиции
Военнослужащие в Донбассе
В ДНР заявили, что силовики выпустили 18 мин по территории республики
Фестиваль Сапасская башня
"Спасская башня" выбрала тему фестиваля в 2020 году
Здание Государственной думы Российской Федерации
ГД поддержала проект об утверждении алфавитов языков коренных народов
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
В ЕК рассказали о борьбе с коронавирусом в Евросоюзе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:06СМИ: США могут запретить въезд членам компартии Китая
05:50Исследование: россиянки потратят на 2% больше на "пляжный набор"
05:45В Китае прокомментировали закон США "Об автономии Гонконга"
05:42На востоке Турции семь человек погибли при крушении самолета-разведчика
05:37Пушков раскритиковал Горбачева за "геополитическую капитуляцию"
05:32Автодилеры начинают выдавать номера, но прибыли эта услуга не приносит
05:29Эксперты выяснили, владельцы каких автомобилей чаще не платят по кредитам
05:17В России разработают программу господдержки коренных малых народов Севера
05:07В Госдуме предложили сохранить дистанционное продление инвалидности
05:05В России теплая зима позволила пяти городам покинуть список самых грязных
04:55ФБР в курсе инцидента с аккаунтами известных людей в Twitter
04:52В Мексике пандемия COVID-19 замедлила рост производства текилы
04:46Развеян миф о вреде чипсов
04:45Гордон заявила о травле Рудковской из-за скандала с Дакотой
04:40Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 13,5 миллионов
04:28В Бразилии число погибших от коронавируса превысило 75 тысяч человек
04:28В Мексике за сутки выявили более 6,1 тысячи новых случаев COVID-19
04:23Около 1,5 тысяч больных ОРВИ призывников выявили в ходе весеннего призыва
04:22В Центральной Америке обсудят поставки российского препарата "Авифавир"
04:08Большая часть аккаунтов Twitter доступна для публикации сообщений
Лента новостейМолния