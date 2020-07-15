СР предложила оставлять должникам не менее одного прожиточного минимума

МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. "Справедливая Россия" во главе с лидером фракции Сергеем Мироновым внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается при взыскании долгов оставлять гражданам не менее одного прожиточного минимума, следует из электронной базы данных ГД.
"При исполнении исполнительного документа (нескольких исполнительных документов) с должника-гражданина может быть удержано не более 50 процентов заработной платы и иных доходов. При этом при обращении взыскания по исполнительным документам должнику-гражданину должны быть сохранены денежные средства в сумме не менее установленной величины прожиточного минимума в соответствующем субъекте Российской Федерации самого должника и лиц, находящихся на его иждивении", - говорится в проекте закона.
Авторы инициативы поясняют, что действующая редакция закона ограничивает взыскание по исполнительным документам с должника 50% от его заработной платы или другого дохода. Эсеры считают, что такое ограничение приводит к тому, что после произведенных удержаний размер средств, оставшихся у должника, может быть менее величины прожиточного минимума, установленного регионом.
"В ситуации падения доходов граждан ввиду эпидемии коронавируса или иных социально-экономических потрясений это может отбросить большое количество граждан за черту бедности и привести к социальной напряженности в обществе", - считают депутаты.