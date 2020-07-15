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ГД поддержала проект об утверждении алфавитов языков коренных народов
Государственная Дума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект о праве кабмина определять порядок утверждения алфавита, орфографии и... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T15:36
валерий газзаев
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РИА Новости
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353
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валерий газзаев, госдума рф, общество

ГД поддержала проект об утверждении алфавитов языков коренных народов

15:36 15.07.2020
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CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной думы Российской Федерации / Здание Государственной думы Российской Федерации
Здание Государственной думы Российской Федерации
CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной думы Российской Федерации /
Здание Государственной думы Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА новости. Государственная Дума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект о праве кабмина определять порядок утверждения алфавита, орфографии и пунктуации языков коренных малочисленных народов РФ.
Изменения вносятся в закон "О языках народов Российской Федерации".
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Авторами инициативы выступили члены комитета Госдумы по делам национальностей. Как отмечается в пояснительной записке к документу, необходимость документа продиктована отсутствием в законодательстве порядка утверждения алфавитов, правил орфографии и пунктуации языков коренных малочисленных народов России.
По мнению депутатов, этот пробел затрудняет сохранение, изучение, обучение и использование родных языков коренных малочисленных народов, что ведёт к их возможному исчезновению.
"В целях устранения вышеназванного пробела законопроектом предлагается внести изменение и наделить правительство Российской Федерации полномочием по определению порядка утверждения алфавитов, правил орфографии и пунктуации языков коренных малочисленных народов Российской Федерации с учетом экспертной оценки Российской академии наук", - говорится в документе.
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Как отметил глава комитета по делам национальностей Валерий Газзаев, была проведена серьезная работа над законопроектом.
"Это позволит сохранить и развивать все языки наших малочисленных народов. Внимание к этой проблеме правительства должно дать толчок к написанию словарей, изданию нового поколения учебников и пособий для изучения языков коренных народов в школах и вузах страны", - сказал депутат РИА Новости.
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Валерий ГаззаевГосдума РФОбщество
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