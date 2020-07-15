ГД поддержала проект об утверждении алфавитов языков коренных народов

"Это позволит сохранить и развивать все языки наших малочисленных народов. Внимание к этой проблеме правительства должно дать толчок к написанию словарей, изданию нового поколения учебников и пособий для изучения языков коренных народов в школах и вузах страны", - сказал депутат РИА Новости.