ГД поддержала проект об утверждении алфавитов языков коренных народов

МОСКВА, 15 июл - РИА новости. Государственная Дума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект о праве кабмина определять порядок утверждения алфавита, орфографии и пунктуации языков коренных малочисленных народов РФ.
Изменения вносятся в закон "О языках народов Российской Федерации".
Авторами инициативы выступили члены комитета Госдумы по делам национальностей. Как отмечается в пояснительной записке к документу, необходимость документа продиктована отсутствием в законодательстве порядка утверждения алфавитов, правил орфографии и пунктуации языков коренных малочисленных народов России.
По мнению депутатов, этот пробел затрудняет сохранение, изучение, обучение и использование родных языков коренных малочисленных народов, что ведёт к их возможному исчезновению.
"В целях устранения вышеназванного пробела законопроектом предлагается внести изменение и наделить правительство Российской Федерации полномочием по определению порядка утверждения алфавитов, правил орфографии и пунктуации языков коренных малочисленных народов Российской Федерации с учетом экспертной оценки Российской академии наук", - говорится в документе.
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Как отметил глава комитета по делам национальностей Валерий Газзаев, была проведена серьезная работа над законопроектом.
"Это позволит сохранить и развивать все языки наших малочисленных народов. Внимание к этой проблеме правительства должно дать толчок к написанию словарей, изданию нового поколения учебников и пособий для изучения языков коренных народов в школах и вузах страны", - сказал депутат РИА Новости.