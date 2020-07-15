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Матвиенко призвала Украину выполнять Минские соглашения
Украинские власти должны осознать свою ответственность за выполнение минских соглашений, пока действия Киева вызывают глубокое разочарование, заявила... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T15:31
россия
ситуация в днр и лнр
ситуация на украине
валентина матвиенко
владимир зеленский
украина
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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россия, ситуация в днр и лнр, ситуация на украине, валентина матвиенко, владимир зеленский, украина, в мире

Матвиенко призвала Украину выполнять Минские соглашения

15:31 15.07.2020
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© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Украинские власти должны осознать свою ответственность за выполнение минских соглашений, пока действия Киева вызывают глубокое разочарование, заявила журналистам в среду спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Урегулирование на Донбассе возможно при любом президенте, у которого есть воля для решения этого вопроса и уважение к международно-правовым актам, принятым по разрешению внутриукраинского острого конфликта. К сожалению, уже второй год идет президентство Владимира Зеленского, он в своей выборной программе заверял, что очень быстро найдет решение мирного урегулирования, но оценивать работу президента Украины - это право украинского народа, они должны давать оценку его деятельности", - сказала спикер.
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Что касается мирного урегулирования на Донбассе, единственная основа для этого - это минские соглашения, которые также имеют статус международно-правового документа, отметила она.
"Мы видим абсолютное игнорирование минских соглашений, нежелание их выполнять, и главное, что эта пропасть недоверия между властью Украины и жителями Донецка и Луганска становится все больше, ее все труднее будет преодолевать", - сказала парламентарий.
Матвиенко подчеркнула, что надо строго выполнять минские соглашения и тогда в Донбассе наступит мир.
"Мы очень надеемся, что руководство Украины осознает серьезность ситуации, свою ответственность за исполнение минских соглашений. Пока могу сказать - глубокое разочарование происходящим", - заключила политик.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
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Песков: выход Киева из минских соглашений усложнит переговоры по Донбассу
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РоссияСитуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеВалентина МатвиенкоВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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