Матвиенко призвала Украину выполнять Минские соглашения

МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Украинские власти должны осознать свою ответственность за выполнение минских соглашений, пока действия Киева вызывают глубокое разочарование, заявила журналистам в среду спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Урегулирование на Донбассе возможно при любом президенте, у которого есть воля для решения этого вопроса и уважение к международно-правовым актам, принятым по разрешению внутриукраинского острого конфликта. К сожалению, уже второй год идет президентство Владимира Зеленского, он в своей выборной программе заверял, что очень быстро найдет решение мирного урегулирования, но оценивать работу президента Украины - это право украинского народа, они должны давать оценку его деятельности", - сказала спикер.
Что касается мирного урегулирования на Донбассе, единственная основа для этого - это минские соглашения, которые также имеют статус международно-правового документа, отметила она.
Матвиенко подчеркнула, что надо строго выполнять минские соглашения и тогда в Донбассе наступит мир.
"Мы очень надеемся, что руководство Украины осознает серьезность ситуации, свою ответственность за исполнение минских соглашений. Пока могу сказать - глубокое разочарование происходящим", - заключила политик.