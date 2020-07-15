Матвиенко призвала Украину выполнять Минские соглашения

МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Украинские власти должны осознать свою ответственность за выполнение минских соглашений, пока действия Украинские власти должны осознать свою ответственность за выполнение минских соглашений, пока действия Киева вызывают глубокое разочарование, заявила журналистам в среду спикер Совфеда Валентина Матвиенко

"Урегулирование на Донбассе возможно при любом президенте, у которого есть воля для решения этого вопроса и уважение к международно-правовым актам, принятым по разрешению внутриукраинского острого конфликта. К сожалению, уже второй год идет президентство Владимира Зеленского , он в своей выборной программе заверял, что очень быстро найдет решение мирного урегулирования, но оценивать работу президента Украины - это право украинского народа, они должны давать оценку его деятельности", - сказала спикер.

Что касается мирного урегулирования на Донбассе, единственная основа для этого - это минские соглашения, которые также имеют статус международно-правового документа, отметила она.

"Мы видим абсолютное игнорирование минских соглашений, нежелание их выполнять, и главное, что эта пропасть недоверия между властью Украины и жителями Донецка Луганска становится все больше, ее все труднее будет преодолевать", - сказала парламентарий.

Матвиенко подчеркнула, что надо строго выполнять минские соглашения и тогда в Донбассе наступит мир.