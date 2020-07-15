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Здание посольства Украины в Ереване облили борщом
Члены молодежного союза "Дащнакцутюн", протестующие в среду против заявления украинского МИД по ситуации на армяно-азербайджанской границе, облили борщом здание РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T17:54
ситуация на армяно-азербайджанской границе
мид украины
ереван
азербайджан
армения
украина
в мире
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Да "Весь мир увидел", "Весь мир с нами" и прочие шаблонные фразы комментатора из небратской страны. К сожалению это лицо постмайданной Украины. Страна корабелов и ракетостроителей превратилась в вотчину вышиванок и оселедцев. И подстрекательство по приказу господ из Сияющего града на холме ваше все.
140
конфликт -это всегда плохо,особенно когда его подогревают из-за рубежа всякие там штаты и бриты...
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ереван
азербайджан
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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ситуация на армяно-азербайджанской границе, мид украины, ереван, азербайджан, армения, украина, в мире

Здание посольства Украины в Ереване облили борщом

15:30 15.07.2020 (обновлено: 17:54 15.07.2020)
45439
© Yerevan.TodayАкция у посольства Украины в Ереване
Акция у посольства Украины в Ереване
© Yerevan.Today
Акция у посольства Украины в Ереване
ЕРЕВАН, 15 июл – РИА Новости. Члены молодежного союза "Дащнакцутюн", протестующие в среду против заявления украинского МИД по ситуации на армяно-азербайджанской границе, облили борщом здание посольства Украины в Ереване, передает корреспондент РИА Новости.
В заявлении, размещенном на сайте МИД Украины, отмечается, что Киев выступает за политическое урегулирование ситуации на основе соблюдения суверенитета и территориальной целостности Азербайджана в ее международно признанных границах. Там же указывается на необходимость продолжения поиска путей мирного решения конфликта на основе резолюций Совета Безопасности ООН по Карабаху, на выполнении ряда положений которых настаивает Азербайджан.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время совместного с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-подхода
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Эрдоган обвинил Армению в провокации на границе с Азербайджаном
"Украина выступила с односторонним заявлением, направленным на обострение конфликта в регионе… Мы, представители молодежи Армении, заявляем, что вы вбиваете клин в отношениях между Арменией и Украиной. Причины понятны, за этим стоят большие деньги, различные мотивы, но это нас не интересует, мы пришли вернуть вам сваренный вами борщ. Съешьте его и замолчите", - заявил представитель союза Гор Саркисян. После это в сторону посольство полетели посуды с борщом.
Протестующие начали скандировать "Украина – не провоцируй", "Не поддерживайте агрессора". "Мы призываем власти Армении не политизировать бизнес-интересы (связанные - ред.) с Азербайджаном и не вмешиваться в конфликт", - заявил Саркисян.
Накануне в связи с заявлением украинского внешнеполитического ведомства в МИД Армении был вызван посол Украины.
Начавшееся 12 июля боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается третий день в сопредельных районах - Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес. По информации Баку, погибли 11 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели четырех офицеров и десяти раненых. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил, что готов оказать Баку и Еревану содействие для стабилизации обстановки.
Представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян
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В Минобороны Армении оценили масштаб конфликта между Ереваном и Баку
28258410926
Обсудить 16
Ситуация на армяно-азербайджанской границеМИД УкраиныЕреванАзербайджанАрменияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Да "Весь мир увидел", "Весь мир с нами" и прочие шаблонные фразы комментатора из небратской страны. К сожалению это лицо постмайданной Украины. Страна корабелов и ракетостроителей превратилась в вотчину вышиванок и оселедцев. И подстрекательство по приказу господ из Сияющего града на холме ваше все.
15 июля, 16:51
eelhacedor802
12960122
конфликт -это всегда плохо,особенно когда его подогревают из-за рубежа всякие там штаты и бриты...
15 июля, 17:58
avtoxren
8001001
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