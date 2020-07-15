Мурашко рассказал о помощи Казахстану в борьбе с коронавирусом

"Нашим коллегам за рубежом мы оказываем не только консультативную (помощь - ред.), но и выехали, и работают бригады наших специалистов. Наибольший объем специалистов сегодня работает в Казахстане... Сегодня работают практически 100 специалистов в Республике Казахстан", - сказал Мурашко на заседании координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавируса.