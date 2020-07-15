Мурашко рассказал о помощи Казахстану в борьбе с коронавирусом

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что около 100 специалистов Минздрава РФ помогают в борьбе с коронавирусом в Казахстане.
"Нашим коллегам за рубежом мы оказываем не только консультативную (помощь - ред.), но и выехали, и работают бригады наших специалистов. Наибольший объем специалистов сегодня работает в Казахстане... Сегодня работают практически 100 специалистов в Республике Казахстан", - сказал Мурашко на заседании координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавируса.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 12,9 миллиона случаев заражения, свыше 570 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.