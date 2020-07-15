https://ria.ru/20200715/1574389458.html
Аэропорт Пулково проверяют из-за сообщения о минировании
Терминал петербургского аэропорта "Пулково" и самолеты проверяют после сообщения о "минировании", сообщили РИА Новости в пресс-службе ООО "Воздушные ворота... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T15:03
2020-07-15T15:03
пулково (аэропорт)
санкт-петербург
происшествия
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https://ria.ru/20200715/1574377634.html
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пулково (аэропорт), санкт-петербург, происшествия