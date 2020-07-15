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Совфед одобрил закон о допустимом весе посылок для осужденных
Совет Федерации одобрил на заседании в среду закон о допустимом весе посылок и бандеролей заключенным - не больше 20 килограммов для посылки и не более пяти для РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T14:42
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совет федерации рф
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РИА Новости
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353
60
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федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), совет федерации рф, почта россии, общество

Совфед одобрил закон о допустимом весе посылок для осужденных

14:42 15.07.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Совета Федерации РФ. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Совет Федерации одобрил на заседании в среду закон о допустимом весе посылок и бандеролей заключенным - не больше 20 килограммов для посылки и не более пяти для бандероли.
Изменения вносятся в статью 90 Уголовно-исполнительного кодекса РФ.
Приказом ФГУП "Почта России" от 7 марта 2019 года был утвержден порядок приема и вручения внутренних регистрируемых почтовых отправлений, в соответствии с которым вес посылки нестандартной с отметкой "негабаритная" составляет до 50 килограммов.
При этом выдача таких посылок или отправлений с нестандартными размерами (свыше 300 сантиметров в сумме трех измерений) проводится только в специальных отделениях почтовой связи, однако не все исправительные учреждения находятся рядом с такими отделениями.
Кроме того, по информации ФСИН России, на практике у сотрудников исправительных учреждений возникают трудности при принятии и хранении посылок весом свыше 20 килограммов без специального технического оборудования.
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Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Совет Федерации РФПочта РоссииОбщество
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