Кравцов призвал усилить контроль за мерами защиты участников ЕГЭ

"Есть отдельные единичные сигналы по недопуску с температурой и иным ситуациям, и я призываю все регионы не просто продолжить, а усилить наблюдение и контроль за полным перечнем мер защиты здоровья участников и организаторов. Впереди ещё ряд экзаменов, далее – резервные дни и август, в котором экзамены будут носить также массовый характер. Нам нельзя ослаблять контроль ни на минуту", - приводит пресс-служба слова Кравцова.