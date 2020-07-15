Кравцов призвал усилить контроль за мерами защиты участников ЕГЭ

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов призывает регионы усилить наблюдение и контроль за мерами защиты участников и организаторов Единого госэкзамена.
Как сообщает пресс-служба министерства, Кравцов провёл совещание с руководителями региональных органов управления образованием, детально обсудив ход экзаменационной кампании и работу пункта приёма экзаменов. В ходе совещания министр отметил, что в настоящее время ЕГЭ проходит в штатном режиме и сопровождается мониторингом и контролем как со стороны федерального министерства, так и на всех уровнях органов управления образованием на местах.
Отмечается, что мониторинг, проведённый в ходе выездов сотрудников министерства, показал, что пункты проведения экзаменов обеспечены необходимым оборудованием и средствами для соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и ни единого массового случая каких-либо вспышек заболевания не наблюдается.
"Есть отдельные единичные сигналы по недопуску с температурой и иным ситуациям, и я призываю все регионы не просто продолжить, а усилить наблюдение и контроль за полным перечнем мер защиты здоровья участников и организаторов. Впереди ещё ряд экзаменов, далее – резервные дни и август, в котором экзамены будут носить также массовый характер. Нам нельзя ослаблять контроль ни на минуту", - приводит пресс-служба слова Кравцова.
Отдельное внимание Кравцов также уделил вопросам оплаты труда педагогов за работу на ЕГЭ, подчеркнув важность неукоснительного соблюдения поручения правительства о необходимости предоставления учителям как гарантий и компенсаций, установленных трудовым законодательством и законодательством об образовании, так и установления дополнительных стимулирующих выплат.
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