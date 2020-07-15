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Власти Кубы рассказали о правилах отдыха для туристов
Куба готова принимать российских туристов, для них сохранен безвизовый режим, а при въезде у наших соотечественников не потребуют справок об отсутствии... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T15:23
туризм
коронавирус covid-19
туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
куба
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, куба

Власти Кубы рассказали о правилах отдыха для туристов

15:23 15.07.2020
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© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкКубинцы и туристы отдыхают на набережной Малекон в Гаване
Кубинцы и туристы отдыхают на набережной Малекон в Гаване
© РИА Новости / Мария Плотникова
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Куба готова принимать российских туристов, для них сохранен безвизовый режим, а при въезде у наших соотечественников не потребуют справок об отсутствии коронавируса, сообщает АТОР.
Тем не менее, контроль за здоровьем иностранных гостей будет: всех прибывающих по прилете ждет термометрия и бесплатный тест на COVID-19.
Обязательным условием пребывания на Кубе станет медицинская страховка, которая покрывает расходы на лечение коронавируса. Ее можно оформить заранее заранее или приобрести в аэропорту и у местных принимающих компаний. Ориентировочная стоимость - четыре-пять долларов в день. Страховка покроет расходы по госпитализации и связанные с этим сопутствующие услуги.
По информации кубинской дипмиссии, турист, у которого обнаружат коронавирус, будет немедленно госпитализирован. Ему окажут все необходимое лечение до полного выздоровления. Сопровождающие лица останутся под наблюдением врачей отеля, их изолируют в отдельном секторе гостиницы.
Сейчас Куба открыла для зарубежных гостей курорты северных островов, которые хорошо известны в России: Кайо-Коко, Кайо-Гильермо и Кайо-Санта-Мария, где никогда не было случаев заражения COVID-19. Отели там уже работают с соблюдением всех медицинских протоколов безопасности.
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В частности, загрузка гостиниц ограничена 60 процентами, бассейны заполняются максимум на 50 процентов от обычной численности гостей. Ограничение по купанию в море и отдыху на пляже нет.
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В каждом отеле находится медицинская бригада, которая будет регулярно измерять температуру постояльцев и следить за их здоровьем. В ресторанах гостиниц по-прежнему есть "шведский стол". Для отдыхающих организованы развлекательные мероприятия, правда, с ограниченным числом участников.
Экскурсии можно посетить только в пределах курортов. У туристов есть возможность совершить морские прогулки, отправиться на рыбалку.
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