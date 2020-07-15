Власти Кубы рассказали о правилах отдыха для туристов

Кубинцы и туристы отдыхают на набережной Малекон в Гаване

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Куба готова принимать российских туристов, для них сохранен безвизовый режим, а при въезде у наших соотечественников не потребуют справок об отсутствии коронавируса, Куба готова принимать российских туристов, для них сохранен безвизовый режим, а при въезде у наших соотечественников не потребуют справок об отсутствии коронавируса, сообщает АТОР.

Тем не менее, контроль за здоровьем иностранных гостей будет: всех прибывающих по прилете ждет термометрия и бесплатный тест на COVID-19.

Обязательным условием пребывания на Кубе станет медицинская страховка, которая покрывает расходы на лечение коронавируса. Ее можно оформить заранее заранее или приобрести в аэропорту и у местных принимающих компаний. Ориентировочная стоимость - четыре-пять долларов в день. Страховка покроет расходы по госпитализации и связанные с этим сопутствующие услуги.

По информации кубинской дипмиссии, турист, у которого обнаружат коронавирус, будет немедленно госпитализирован. Ему окажут все необходимое лечение до полного выздоровления. Сопровождающие лица останутся под наблюдением врачей отеля, их изолируют в отдельном секторе гостиницы.

Сейчас Куба открыла для зарубежных гостей курорты северных островов, которые хорошо известны в России: Кайо-Коко, Кайо-Гильермо и Кайо-Санта-Мария, где никогда не было случаев заражения COVID-19. Отели там уже работают с соблюдением всех медицинских протоколов безопасности.

В частности, загрузка гостиниц ограничена 60 процентами, бассейны заполняются максимум на 50 процентов от обычной численности гостей. Ограничение по купанию в море и отдыху на пляже нет.

В каждом отеле находится медицинская бригада, которая будет регулярно измерять температуру постояльцев и следить за их здоровьем. В ресторанах гостиниц по-прежнему есть "шведский стол". Для отдыхающих организованы развлекательные мероприятия, правда, с ограниченным числом участников.