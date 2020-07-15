Совфед одобрил закон о рассмотрении гражданских споров на госслужбе

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Сенаторы одобрили на заседании в среду закон, касающийся порядка рассмотрения индивидуальных служебных споров на государственной гражданской службе.

Документ предусматривает совершенствование порядка формирования комиссии государственного органа по индивидуальным служебным спорам и ее работы с учетом особенностей организации и функционирования государственных органов.

В комиссию будут включаться, помимо представителей выборного профсоюзного органа, и представители госслужащих, избираемые на собрании. При этом на работодателя возлагается обязанность обеспечить проведение таких собраний.

Согласно закону, за гражданским служащим, а также поступающим на гражданскую службу или ранее состоящим на ней, закрепляется право перенести рассмотрение служебного спора в суд, если он не был рассмотрен комиссией по служебным спорам в десятидневный срок.