https://ria.ru/20200715/1574385593.html
Совфед одобрил закон о рассмотрении гражданских споров на госслужбе
Сенаторы одобрили на заседании в среду закон, касающийся порядка рассмотрения индивидуальных служебных споров на государственной гражданской службе. РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T14:12
2020-07-15T14:12
совет федерации рф
общество
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РИА Новости
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совет федерации рф, общество
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Сенаторы
одобрили на заседании в среду закон, касающийся порядка рассмотрения индивидуальных служебных споров на государственной гражданской службе.
Документ предусматривает совершенствование порядка формирования комиссии государственного органа по индивидуальным служебным спорам и ее работы с учетом особенностей организации и функционирования государственных органов.
В комиссию будут включаться, помимо представителей выборного профсоюзного органа, и представители госслужащих, избираемые на собрании. При этом на работодателя возлагается обязанность обеспечить проведение таких собраний.
Согласно закону, за гражданским служащим, а также поступающим на гражданскую службу или ранее состоящим на ней, закрепляется право перенести рассмотрение служебного спора в суд, если он не был рассмотрен комиссией по служебным спорам в десятидневный срок.
Перечень служебных споров, которые могут быть в таком формате в суде, дополняется заявлением о неправомерных действиях работодателя при обработке или защите персональных данных.