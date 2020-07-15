Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200715/1574385593.html
Совфед одобрил закон о рассмотрении гражданских споров на госслужбе
Сенаторы одобрили на заседании в среду закон, касающийся порядка рассмотрения индивидуальных служебных споров на государственной гражданской службе. РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T14:12
совет федерации рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155214/54/1552145477_0:0:2564:1442_1400x0_80_0_0_edd584b55e6becec988dacc763e251bd.jpg
https://ria.ru/20190730/1556989400.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/155214/54/1552145477_0:0:2564:1442_1400x0_80_0_0_edd584b55e6becec988dacc763e251bd.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155214/54/1552145477_451:0:2459:1506_1400x0_80_0_0_64491bcd0bb23d6dbf5db1db9d00dae9.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/155214/54/1552145477_702:0:2208:1506_1400x0_80_0_0_bfed8a1207d06b62354ba0193e653a25.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
совет федерации рф, общество

Совфед одобрил закон о рассмотрении гражданских споров на госслужбе

14:12 15.07.2020
59
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Сенаторы одобрили на заседании в среду закон, касающийся порядка рассмотрения индивидуальных служебных споров на государственной гражданской службе.
Документ предусматривает совершенствование порядка формирования комиссии государственного органа по индивидуальным служебным спорам и ее работы с учетом особенностей организации и функционирования государственных органов.
В комиссию будут включаться, помимо представителей выборного профсоюзного органа, и представители госслужащих, избираемые на собрании. При этом на работодателя возлагается обязанность обеспечить проведение таких собраний.
Согласно закону, за гражданским служащим, а также поступающим на гражданскую службу или ранее состоящим на ней, закрепляется право перенести рассмотрение служебного спора в суд, если он не был рассмотрен комиссией по служебным спорам в десятидневный срок.
Перечень служебных споров, которые могут быть в таком формате в суде, дополняется заявлением о неправомерных действиях работодателя при обработке или защите персональных данных.
Дом Правительства Российской Федерации
30 июля 2019, 08:40
Правительство утвердило "дорожную карту" развития госслужбы до 2021 года
000000
Обсудить 0
Совет Федерации РФОбщество
Рекомендуем
Муниципальные работники во время дезинфекции Бухареста, Румыния
В Румынии число случаев COVID-19 превысило 34,2 тысячи
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Нижнем Новгороде в убийстве девушки заподозрили ее любовника
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
На месторождении в Томской области выявили очаг коронавируса
Армянские военные в Тавушской области
Замглавы МИД обсудил с послом Армении ситуацию на границе с Азербайджаном
Милиция Белоруссии
В Белоруссии во время массовых акций пострадали шесть милиционеров
Вид на Большой Утриш
Жители Кубани нашли мину времен Великой Отечественной войны
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин заявил об улучшении обстановки с коронавирусом в России
Мобильный отряд ФМБА России проводит диспансеризацию
Мишустин подписал постановление о возобновлении диспансеризации в России
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Совфед осенью обсудит меры по противодействию вмешательству извне
Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко
Руденко обсудил с послом Армении борьбу с COVID-19
Медики
Власти продолжат при необходимости направлять врачей в регионы
Сотрудники ОМОН на проспекте Независимости в Минске. 14 июля 2020
В Белоруссии на несанкционированных акциях задержали более 250 человек
Здание Совета Федерации РФ
Совфед ратифицировал протокол к соглашению с Венесуэлой о кредите
Здание Государственной Думы в Москве
ГД приняла во II чтении законопроект о категоризации инвесторов-физлиц
Президент РФ Владимир Путин и руководитель Федеральной таможенной службы РФ Владимир Булавин во время встречи
Путин оценил качество таможни в России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:23Госдума поддержала проект о бесплатной вакцинации в частных клиниках
15:23МЧС предупредило о дожде с грозой и ветром в Москве и Подмосковье
15:23Власти Кубы рассказали о правилах отдыха для туристов
15:22Россия учла опыт других стран в борьбе с коронавирусом, заявила Попова
15:20Мурашко рассказал о помощи Казахстану в борьбе с коронавирусом
15:17Рогозин высказался против оружия в космосе
15:15Совфед одобрил закон об увеличении числа представителей в Совете судей
15:14Мишустин призвал держать ситуацию с COVID-19 под контролем
15:12Попова рассказала о формировании популяционного иммунитета к коронавирусу
15:11Суд оставил под арестом предполагаемого соучастника Фургала
15:10Мурашко призвал расширить охват населения вакцинацией против гриппа
15:08В Белоруссии число заразившихся коронавирусом превысило 65,4 тысячи
15:08В Москве число пожаров сократилось более чем на треть
15:07Следствие попросило арестовать четырех врачей за торговлю детьми в Москве
15:06На Ставрополье один человек погиб в ДТП
15:05Иран продолжит сотрудничать с Россией
15:05В Останкинскую башню попало более десяти молний за один день
15:05В Липецкой области более трех тысяч человек вылечились от COVID-19
15:03Аэропорт Пулково проверяют из-за сообщения о минировании
15:03Голикова призвала проанализировать доступ медицинских изделий на рынок
Лента новостейМолния