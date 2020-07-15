Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200715/1574385303.html
Жители Кубани нашли мину времен Великой Отечественной войны
Взрывотехники уничтожили мину времен Великой Отечественной войны, которую жители Анапского района нашли в поле во время сельскохозяйственных работ, сообщает... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T14:08
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
великая отечественная война (1941-1945)
анапский район
краснодарский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155273/09/1552730931_0:322:3068:2048_1400x0_80_0_0_a6b600dd6c07b2f2c6c8411e4017d58c.jpg
https://ria.ru/20200710/1574148501.html
анапский район
краснодарский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/155273/09/1552730931_0:322:3068:2048_1400x0_80_0_0_a6b600dd6c07b2f2c6c8411e4017d58c.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155273/09/1552730931_120:0:2851:2048_1400x0_80_0_0_bf929ee9d7798235312bc1e3677f0ecc.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/155273/09/1552730931_461:0:2509:2048_1400x0_80_0_0_a3268d47f8c1fcccf8ea999974e10653.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), великая отечественная война (1941-1945), анапский район, краснодарский край

Жители Кубани нашли мину времен Великой Отечественной войны

14:08 15.07.2020
97
© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкВид на Большой Утриш
Вид на Большой Утриш
© РИА Новости / Георгий Зимарев
Перейти в фотобанк
Вид на Большой Утриш. Архивное фото
СОЧИ, 15 июл - РИА Новости. Взрывотехники уничтожили мину времен Великой Отечественной войны, которую жители Анапского района нашли в поле во время сельскохозяйственных работ, сообщает Росгвардия по Краснодарскому краю.
Отмечается, что мину обнаружили местные жители Анапского района во время проведения сельскохозяйственных работ. О найденном в поле между населенными пунктами Рассвет и Гай-Кодзор подозрительном предмете жители сообщили правоохранителям.
"Взрывотехники ОМОН Росгвардии установили, что это 82-миллимитровая минометная мина со следами коррозии, пролежавшая в земле со времени боев с немецко-фашистскими захватчиками. Специалисты вывезли боеприпас в песчаный карьер и уничтожили его с соблюдением всех мер безопасности", - говорится в сообщении.
Кадры с места убийства ветерана ВОВ из Башкирии
10 июля, 08:20
В Башкирии нашли убитым ветерана Великой Отечественной войны
300000
Обсудить 0
Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Великая Отечественная война (1941-1945)Анапский районКраснодарский край
Рекомендуем
Милиция Белоруссии
В Белоруссии во время массовых акций пострадали шесть милиционеров
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Совфед осенью обсудит меры по противодействию вмешательству извне
Армянские военные в Тавушской области
Замглавы МИД обсудил с послом Армении ситуацию на границе с Азербайджаном
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
На месторождении в Томской области выявили очаг коронавируса
Здание Государственной Думы в Москве
ГД приняла во II чтении законопроект о категоризации инвесторов-физлиц
Президент РФ Владимир Путин и руководитель Федеральной таможенной службы РФ Владимир Булавин во время встречи
Путин оценил качество таможни в России
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Совфед одобрил закон о рассмотрении гражданских споров на госслужбе
Муниципальные работники во время дезинфекции Бухареста, Румыния
В Румынии число случаев COVID-19 превысило 34,2 тысячи
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Нижнем Новгороде в убийстве девушки заподозрили ее любовника
Теннис. Кубок Дэвиса 2019. Финальный турнир
Психологи выяснили, что люди видят положение объектов по-разному
Блогерша Николь Тея
Семья назвала причину смерти беременной 24-летней блогерши
Здание Совета Федерации РФ
Совфед ратифицировал протокол к соглашению с Венесуэлой о кредите
Отдых горожан в Подмосковье
В Подмосковье рассказали о новых правилах для пляжей региона
Вид Варшавы
Польские депутаты потребовали признать посла США персоной нон грата
Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко
Руденко обсудил с послом Армении борьбу с COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:23Госдума поддержала проект о бесплатной вакцинации в частных клиниках
15:23МЧС предупредило о дожде с грозой и ветром в Москве и Подмосковье
15:23Власти Кубы рассказали о правилах отдыха для туристов
15:22Россия учла опыт других стран в борьбе с коронавирусом, заявила Попова
15:20Мурашко рассказал о помощи Казахстану в борьбе с коронавирусом
15:17Рогозин высказался против оружия в космосе
15:15Совфед одобрил закон об увеличении числа представителей в Совете судей
15:14Мишустин призвал держать ситуацию с COVID-19 под контролем
15:12Попова рассказала о формировании популяционного иммунитета к коронавирусу
15:11Суд оставил под арестом предполагаемого соучастника Фургала
15:10Мурашко призвал расширить охват населения вакцинацией против гриппа
15:08В Белоруссии число заразившихся коронавирусом превысило 65,4 тысячи
15:08В Москве число пожаров сократилось более чем на треть
15:07Следствие попросило арестовать четырех врачей за торговлю детьми в Москве
15:06На Ставрополье один человек погиб в ДТП
15:05Иран продолжит сотрудничать с Россией
15:05В Останкинскую башню попало более десяти молний за один день
15:05В Липецкой области более трех тысяч человек вылечились от COVID-19
15:03Аэропорт Пулково проверяют из-за сообщения о минировании
15:03Голикова призвала проанализировать доступ медицинских изделий на рынок
Лента новостейМолния