https://ria.ru/20200715/1574385303.html
Жители Кубани нашли мину времен Великой Отечественной войны
Взрывотехники уничтожили мину времен Великой Отечественной войны, которую жители Анапского района нашли в поле во время сельскохозяйственных работ, сообщает... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T14:08
2020-07-15T14:08
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
великая отечественная война (1941-1945)
анапский район
краснодарский край
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https://ria.ru/20200710/1574148501.html
анапский район
краснодарский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/155273/09/1552730931_0:322:3068:2048_1400x0_80_0_0_a6b600dd6c07b2f2c6c8411e4017d58c.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), великая отечественная война (1941-1945), анапский район, краснодарский край