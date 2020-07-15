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Посольство прорабатывает стыковочный рейс из ЮАР и Танзании в Москву
Посольство и генеральное консульство РФ прорабатывают возможность организации стыковочного рейса из Йоханнесбурга в Дар-эс-Салам (Танзания) с последующим... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T14:00
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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Посольство прорабатывает стыковочный рейс из ЮАР и Танзании в Москву

14:00 15.07.2020
36
© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе . Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Посольство и генеральное консульство РФ прорабатывают возможность организации стыковочного рейса из Йоханнесбурга в Дар-эс-Салам (Танзания) с последующим вылетом в Москву 19 июля.
Согласно сообщению генконсульства РФ в Кейптауне, помимо состоявшихся рейсов, дополнительные вывозные рейсы из ЮАР в Россию пока не планируются, однако на 19 июля запланирован вывозной рейс по маршруту Дар-эс-Салам - Москва.
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"Посольством России в ЮАР и генеральным консульством России в Кейптауне прорабатывается возможность организации стыковочного рейса из Йоханнесбурга (ЮАР) в Дар-эс-Салам. С учетом отсутствия регулярного авиасообщения и невозможности осуществления перевозки 50-100 человек крупными авиакомпаниями, подобран вариант перелета местным лоукостером", - говорится в сообщении дипмиссии в Facebook.
Отмечается, что стоимость фрахта воздушного судна составит порядка 60 тысяч долларов США, которая может быть оплачена исключительно из личных средств. В этой связи для снижения стоимости перелета для каждого конкретного пассажира дипмиссия просит всех заинтересованных россиян связаться с генконсульством или посольством.
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Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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