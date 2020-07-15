https://ria.ru/20200715/1574384280.html
Совфед одобрил закон о повышении пенсий родным погибших военных
Совет Федерации одобрил в среду закон о повышениях пенсий по утере кормильца нетрудоспособным членам семей погибших военных. РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T13:56
2020-07-15T13:56
совет федерации рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155214/54/1552145477_0:0:2564:1442_1400x0_80_0_0_edd584b55e6becec988dacc763e251bd.jpg
https://ria.ru/20200713/1574293785.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/155214/54/1552145477_0:0:2564:1442_1400x0_80_0_0_edd584b55e6becec988dacc763e251bd.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155214/54/1552145477_451:0:2459:1506_1400x0_80_0_0_64491bcd0bb23d6dbf5db1db9d00dae9.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/155214/54/1552145477_702:0:2208:1506_1400x0_80_0_0_bfed8a1207d06b62354ba0193e653a25.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
совет федерации рф, общество
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Совет Федерации
одобрил в среду закон о повышениях пенсий по утере кормильца нетрудоспособным членам семей погибших военных.
Документ повышает пенсии по утере кормильца нетрудоспособным членам семей погибших военных. Всем нетрудоспособным членам семей погибших (умерших) военнослужащих (сотрудников, лиц, уволенных с военной и иной приравненной к ней службы) к назначаемой им пенсии по случаю потери кормильца предлагается устанавливать повышения.
Несмотря на то, что законодательством определено 13 льготных категорий граждан, имеющих право на получение повышений пенсии по случаю потери кормильца, судами принимаются решения только по трем категориям: это члены семей умерших (погибших) Героев, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий.
В целях снятия социальной напряженности среди членов семей погибших военнослужащих принятый закон, исходя из судебной практики, предусматривает повышение назначенной пенсии по потере кормильца всем нетрудоспособным членам семей погибших военнослужащих в предусмотренных случаях.